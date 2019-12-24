За год «Открытая тренировка Teos» объехала Беларусь и вдохновила на занятия фитнесом

В начале года «Савушкин продукт» и сеть фитнес-клубов «Адреналин» запустили совместный проект: в течение года по Беларуси прошла серия открытых тренировок. Все желающие могли записаться и прийти на бесплатную тренировку. Инструкторы не только давали физическую нагрузку, но и знакомили с разными направлениями фитнеса, рассказывали о правильном питании. Завершающее занятие проекта прошло в минском Дворце художественной гимнастики.

Повторять движения за тренером было не так-то просто: усиленно работали не только мышцы, но и мозг.

- За год вместе с проектом мы проехали по всей стране, - рассказала Дарья Сосновская, специалист по связям с общественностью «Савушкин продукт». - Финальная тренировка поставила яркую точку. Наша главная цель - показать людям, что здоровый образ жизни - это просто и интересно. Мы говорили о правильном питании и надеемся, помогли развеять многие заблуждения. Самая яркая история проекта: одна из участниц занятия в Волковыске так вдохновилась, что в итоге сама стала тренером.

Тренер Анна Воробьева дала упражнения из тай-бо.

«70% УСПЕХА В ФИТНЕСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПИТАНИЯ»

На финальную тренировку пришло 60 человек.

- Наш годовой проект мы завершили зажигательной тренировкой по программе функционального тренинга (Mix Functional Training) с элементами тай-бо (сочетание элементов из боевых искусств, классической аэробики и танцевальных движений), - рассказала тренер клуба «Адреналин» Анна Воробьева.

- В Волковыске вы помогли одной из участниц самой стать тренером...

- Девушка пришла на тренировку как любитель фитнеса. После занятия она спросила меня, насколько сложно выучиться на тренера. Она говорила, что хотела бы этим заниматься, но ей страшно. Порекомендовала ей пойти на курсы, отмечала, что часто бывает так: чтобы добиться то, чего действительно хочешь, надо преодолеть страх. В итоге она стала тренером групповых занятий и счастлива.

Упражнения на устойчивость не только полезные, но и веселые.

- Какие дадите советы любителям фитнеса?

- С каждым годом у людей повышается спрос на фитнес и правильное питание. Раньше это было просто как модное течение (этим занимались, чтобы показать себя), сейчас это образ жизни. Самое главное - найти своего тренера и понять, какой вид фитнеса больше нравится. Кто-то предпочитается спокойный пилатес, и это его заряжает, окрыляет. Другим надо что-то активное, чтобы выплеснуть весь негатив. Поэтому надо ходить и пробовать.

После тренировки всех ждал ЗОЖ-фуршет с йогуртами TEOS.

- На тренировках много говорили о правильном питании.

- 70% успеха в фитнесе - это правильное питание. Сколько бы ты не тренировался, при неправильном питании будешь или стоять на одном месте, или испортишь свое здоровье. Йогурты TEOS - отличный вариант, чтобы получить необходимый белок. Особенно после тренировок. Ведь сразу после занятия есть твердую пищу не рекомендуется - желудок еще сжат и не сможет ее как следует переварить. Йогурт же быстро восполняет энергетические потери.

Участники тренировки могли сделать 3D-фото.

- Вы как-то подсказали такой лайфхак: когда перед сном появилось чувство голода, можно съесть немного питьевого несладкого йогурта или кефира ложкой, так быстрее наступает насыщение. Может, еще что-то подскажете?

- Если хочется сладкого, то надо откусить кусочек шоколадки и рассосать ее во рту. Рецепторы на языке сработают, отправят сигнал в мозг: сладкое поступило. И не надо съедать всю шоколадку.

Анна Воробьева (в центре) вдохновила Екатерину Савко стать фитнес-инструктором.

«ЙОГУРТЫ TEOS: ДЛЯ ПЕРЕКУСОВ И ДЛЯ ЗАПРАВКИ В САЛАТ»

После тренировки всех участников ждали подарки и ЗОЖ-фуршет.

Известная блогер и мама четверых детей Анна Анисимова-Сармонт поделилась впечатлениями:

- В первый раз на такой функциональной тренировке. Это просто бомбически! И нагрузка для мышц, и мозг заставляет работать. Муж тоже впечатлен.

Анна Анисимова-Сармонт использует йогурты TEOS для заправки салатов.

- Да, многие движения незнакомы, поэтому надо было вникать во все. Сначала трудновато, но интересно, - сказал Дмитрий.

- Вроде бы занимались час, а по итогу чувствую каждую мышцу. Тренеры большие молодцы, - продолжает Анна.

До начала активной части тренировки участники поговорили с тренерами и правильном питании.

- Вы мама четверых детей, в прекрасной форме. Как все успеваете?

- Стараемся быть активными, правильно питаться. Надо быть примером для своих детей. Следим за балансом белков, жиров, углеводов, в мобильных приложениях ведем пищевые дневники. И стараемся готовить вкусную и полезную еду. Йогурты TEOS часто используем вместо жирной сметаны. Дети обожают творожки, сладкие йогурты.

На открытые тренировки ТЕОС приходят с детьми.

Впечатлениями от тренировки и любимым рецептом десерта поделилась тренер клуба «Адреналин» Екатерина Жданюк:

- Фееричная тренировка получилась, я ощутила колоссальную отдачу. Судя по реакции, всем участникам тоже понравилось. Таких проектов должно быть больше: вижу у людей желание, азарт, тут они находят новых друзей, новые виды фитнеса. К тому же всех в конце тренировки ждал ЗОЖ-фуршет с продукцией «Савушкина» и кулинарная книга в подарок. Кстати, эта книга у меня настольная, там собраны такие прекрасные рецепты. Тем, кто занимается фитнесом, обязательно надо употреблять достаточное количество белка - ведь он формирует мышцы, красивое тело. Йогурты TEOS - помощник для тех, кто ведет здоровый образ жизни. Это и отличный вариант для перекуса, и хорошая альтернатива майонезным заправкам для салатов. Еще могу поделиться рецептом десерта. В греческий йогурт TEOS добавляем семена чиа, все перемешиваем и на час-два ставим в холодильник. Это очень полезный десерт с необычным вкусом.

Завершающая тренировка ТЕОС была с новогодним акцентом.

На завещающей тренировки годового проекта «Свушкин продукт» и сети клубов «Адреналин» было около 60 человек.