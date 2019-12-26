Новогодняя ночь-2020: где встретишь, так и проведешь!

Встречать Новый год-2020, чьим покровителем по восточному календарю будет Белая Металлическая Крыса, астрологи советуют в домашней обстановке, но с размахом. Мол, символ года Крыса оценит сытную веселую вечеринку и подарит хозяевам гостеприимного дома успех во всем. С другой стороны, хорошее застолье в ресторане в новогоднюю ночь Крысу тоже не оскорбит. Так где лучше встречать? У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы - вам придется взвесить все за и против, чтобы принять решение.

Новый год дома

По сути, это добрая классика – теплый семейный праздник на родном диване, под оливье, мандарины, «Иронию судьбы» и «Голубой огонек» по телевизору.

Плюсы

Отличный повод собраться за столом всей семьей.

Уютная обстановка.

Вкусная домашняя еда.

Можно сэкономить на нарядах.

В любой момент можно отправиться спать.

Минусы

Утомительный шоппинг за продуктами накануне праздника.

День стоишь у плиты.

Утомительная уборка после праздника.

Новый год в ресторане

Пришел в украшенное помещение, сел за праздничный стол, посмотрел новогоднее шоу, потанцевал, развлекся, повеселился и вернулся домой, в чистый и тихий дом, такой любимый и родной. Красота!

Плюсы

Красивая праздничная обстановка.

Веселая непринужденная атмосфера.

Никаких проблем с грязной посудой и уборкой.

Общение с новыми людьми.

Возможность завязать полезные знакомства.

Минусы

Куча забот: наряд для похода в ресторан, маникюр-педикюр, прическа.

Ресторанная еда может разочаровать - и по качеству, и по количеству.

Проблемы с такси (попробуй найти свободную машину).

Нет возможности взять с собой детей.

Гости за соседним столиком могут стать как приятным, так и неприятным сюрпризом.

Стоимость банкета.

Новый год в гостях

Ходить в новогоднюю ночь в гости друг к другу - еще одна добрая традиция. Организовать совместный праздник можно как минимум тремя способами. Первый - скинуться на продукты и напитки. Второй - не только скинуться, но и вместе приготовить праздничный стол. Третий способ - прийти в гости к уже готовому столу, и если не брать в расчет траты на подарки - не с пустыми же руками идти в гости, то этот вариант – сплошные плюсы.

Плюсы

Веселье за чужой счет.

Приятная компания.

Никаких хозяйственных хлопот.

Минусы

Не обнаружено!

А ЕЩЕ БЫВАЕТ…

Новый год в одиночестве

В редакцию пришло письмо от 32-летней девушки Светланы: «Собираюсь встречать Новый год в одиночестве. Родители живут в другом городе, ехать к ним далеко, да и не хочу! Опять будут задавать один и те же вопросы: когда займусь личной жизнью, внуков рожу. Друзья в гости не зовут - все подруги вышли замуж, у многих дети. Куда я им в компанию, где все по парам? Так страшно почувствовать себя в новогоднюю ночь бедной сироткой!».

Мы опубликовали письмо на сайте, и в ответ стали приходить десятки комментариев от тех, кто осознанно или вынужденно отмечает Новый год в одиночестве!

- Я семь лет отмечаю Новый год, можно сказать, одна, - рассказывает девушка. - Несколько лет ездила к маме, как-то ходила к друзьям. Сделала вывод, что одной дома морально легче. Новогодняя ночь быстро заканчивается: поел, послушал часть концерта, и спать уже хочется. Первого числа уже нет такого острого ощущения одиночества, обычная жизнь.

- Который Новый год перед праздником я оказываюсь одна, – пишет еще одна девушка. - Не то чтобы меня так уж тошнило от людей, но тошнит от этой ситуации - у всех праздник, а у тебя на душе кошки скребут, чувствуешь себя такой неприкаянной…

Но оптимисты уверены: не всегда праздник в одиночестве - показатель того, что следующий год будет таким же печальным, как и новогодняя ночь.

- Накануне Нового года рассталась со своим молодым человеком... Было очень грустно. На работе хорошо отметили, пришла и решила часок вздремнуть, а потом пойти к родственникам. Проснулась в 2 часа ночи: тушь размазана, волосы растрепаны... Ну, думаю, Новый год как встретишь... И что вы думаете?! Это был самый счастливый год в моей жизни - я удачно вышла замуж, а в конце года родила чудную дочурку!