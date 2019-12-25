«Исторические артефакты превращают в строительный мусор»: на месте замка Анастасии Слуцкой идет стройка с нарушениями

Cамая ценная территория

Территорию, на которой сейчас идет стройка, называют Нижним замком. Рядом расположен Верхний замок - памятник археологии IX - XIII веков. Именно с этого места начал заселяться старинный город Слуцк, а позже именно здесь знаменитая по одноименному фильму княгиня Анастасия героически отстояла Случеск от набега крымских татар. До середины XVIII века тут возвышалась соборная Успенская церковь, которая некоторое время была княжеской усыпальницей.

От былого исторического величия сейчас осталась крайне мало. На месте древнего замчища гордо возвышается городской Дом культуры, а в Нижнем замке идет реконструкция бывшего ресторана, его переделывают под новый магазин торговой сети «Виталюр». Нижний замок не имеет официального охранного статуса, однако, по мнению специалистов, эта территория очень ценна с точки зрения истории.

- Верхні замак вельмі малы па тэрыторыі. І калі горад пачаў разрастацца, людзі сяліліся каля яго, на тэрыторыі Ніжняга замка. Таму гэтая тэрыторыя самая насычаная і каштоўная ў плане гісторыі для Слуцка. Тут з XII па XVI стагоддзе стаялі найбольш старажытныя слуцкія храмы. Акрамя таго, Ніжні замак - гэта самая вялікая драўляная рэзідэнцыя Радзівілаў на тэрыторыі Беларусі, - рассказывает Николай Волков, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси.

Так выглядит на карте место, где идет строительство. Скрин

Нашли человеческие кости

Реконструкция бывшего ресторана идет без археологического надзора, то есть археологи никак не участвуют в работах, а значит, все, что найдут во время стройки, фактически станет строительным мусором. Найти же, по мнению историка, здесь могут немало ценного.

- Гэта самая старая частка горада з вялікім масівам інфармацыі. Тут могуць быць знойдзены каштоўнасцi XII стагоддзя. Тут стаялі адны першыя ў Слуцку драўляныя царквы: Варварынская і Васкрэсенская. Таму могуць быць знойдзены крыжыкі і іншыя праваслаўныя артэфакты. Напрыклад, у Варварынскай царкве служыў поп Малафей - духоўнік Юрыя ІІІ Алелькавіча, а гэты князь сваёй ўласнай рукой напісаў знакамітае Слуцкае Евангелле. І, напэўна, святар, які натхніў Юрыя ІІІ на гэты духоўны подзвіг, быў пахаваны недзе побач са сваім храмам. Таксама менавіта з боку Ніжняга замка Верхні замак неаднойчы штурмавалі татары, таму тут могуць быць знойдзены рэшткі вайны. Мы маем дакладныя звесткі, што Ніжні замак будавала Анастасія Слуцкая, а гэта значыць, што тут ёсць нешта звязанае з ёй, - поясняет историк.

Первые находки уже есть - в одном из отвалов строители наткнулись на человеческие кости. О находке сообщили в Следственный комитет, а тот - историкам. Выяснилось, что это кости людей, похороненных возле одной из церквей более 500 лет назад.

- Калі ў адвал пайшлі косткі, гэта значыць, што ідзе знішчэнне культурнага пласта. У нейкім месцы будаўнікі раскапалі прыходскія могілкі адной са згаданых цэркваў. Банальна пахаванні выносяцца ў адвал. І ўсе гэта адбываецца без археалагічнага нагляду, - говорит историк.

На месте стройки какое-то время находилась резиденция Радзивиллов. Рядом с большим зданием, обозначенным на карте, находятся два флигеля. Фото: старый план города

Работы идут с нарушением закона

Сколько останков людей и исторических ценностей уже ушло в отвалы и еще может уйти, останется неизвестным, пока за реконструкцией не начнет наблюдать археолог. Однако, вопреки здравому смыслу, по закону застройщик не обязан заключать договор на проведение археологического надзора на этом месте, так как Нижний замок не относится к историко-культурной ценности. Так говорит Антон Астопович, председатель Общества охраны памятников истории и культуры. Ведь сейчас по закону, если строительство идет на неохранной территории, застройщик не обязан проводить археологическую экспертизу.

- Але тут ёсць іншае парушэнне заканадаўства: 105-ы артыкул Кодекса аб культуры забараняе любыя работы, калі не зацвержаны зоны аховы гісторыка-культурнай каштоўнасці. Тут гэта не зроблена. Але, на жаль, у Беларусі работы праводзяцца так вельмі часта. І галоўнае, што не прадугледжана ніякага пакарання, калі работы праводзяцца такім чынам. І зараз на дзеячыму заканадаўству Міністэрства культуры не можа выпісываць прадпісанні на спыненне работ, гэта ў кампетэнцыі мясцовых органаў улады. Але часцей за ўсё менавіта яны і распачынаюць гэтыя работы, - поясняет Антон Астапович.

Чтобы изменить ситуацию, он направил в Министерство культуры и другие компетентные органы предложение с изменениями в законодательство, где, в частности, просит сделать процедуру проведения археологической экспертизы обязательной перед любым строительством. А также введение ответственности в случае, если работы ведутся без утверждения охранных зон. Так, по его словам, уже делают в соседних странах - России и Польше.

- І калі зроблена археалагічная экспертыза і выяўлены каштоўная аб’екты, коштам заказчыка робіцца даследванне гэтых аб’ектаў. Так званыя аварыйныя выратавальныя раскопкі. І только пасля гэтага пачынаецца будоўля. Быў цікавы прыклад у пачатку нулявых гадоў, калі будаваўся вялікі газапровад праз Беларусь і Польшу. Праз нас гэты газапровад прайшоў, і мы нават не ведаем, што ён знішчыў і дзе. А польскі бок настаяў, каб Газпрам прафінансаваў археалагічныя экспертызы, а потым археалагічныя выратавальныя раскопкі. І як вынік - у 2007 годзе нават у Мінску у Нацыянальным гістарычным музеі экспанавалiся рарытэты, выратаваныя ў тых раскопках, - рассказывает Антон Астапович.

От редакции. Из-за высокой занятости сотрудников «Виталюра» оперативно получить комментарий о причинах, по которым строительство ведется именно так, пока не удалось. Мы направили вопросы представителям сети и ожидаем официальный комментарий.

В строительный мусор могут уйти человеческие останки, а также ценные исторические артефактыФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

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Минск

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