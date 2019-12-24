На корпоративы к белорусам приезжали «Океан Эльзы» и Little Big

Корпоративная страда у артистов только началась. Александр Солодуха даже похвастался в соцетях: «В 2017 году - 22 новогодних корпоратива. В 2018-м - 33. А в этом, 2019-м - 44 новогодних заказа (38 коммерческих и 6 благотворительных)!». Видимо, эту традицию народному певцу Беларуси придется продолжать. И в следующем году - кровь из носа, а 55 корпоративов вынь да положь!

Тем временем иностранные артисты берут не столько количеством, сколько заоблачными гонорарами. На корпоративе IT Hard, для которого в минувшие выходные сняли «Чижовка-Арену», выступали россияне Little Big, чей гонорар, говорят, стартует от 100 тысяч долларов. Кроме исполнителей мегапопулярного «Скибиди» айтишников развлекали диджеи и кавербенды, а на втором и третьем этажах спортивной арены угощали всевозможными кулинарными изысками.

"Океан Эльзы" часто бывает в Минске с билетными концертами - но на корпоративы украинцев тоже охотно зовут.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще более лихой по размаху был корпоратив SLAVNY 20XX! у компании «Варгейминг» в «Минск-Арене». Судя по фото в соцсетях, в рамках корпоратива проходила костюмированная вечеринка а-ля Древняя Русь, а также прямо на льду «Минск-Арены» можно было сфотографироваться на фоне советских ковров. Развлекать «танкистов» пригласили украинскую группу «Океан Эльзы», гонорар которой, по слухам, также около 100 тысяч долларов.

Кого еще пригласят на свои корпоративы белорусские тяжеловесы - пока тайна. Но в предыдущие годы, как мы помним, на корпоративах белорусов выступали многие. В 2015 году в «Чижовка-Арене» для сотрудников Wargaming выступал «Ленинград», в 2016-м - Иван Дорн и Найк Борзов, в 2017-м - немецкий Scooter. В 2018 году развлекала российская группа «Звери» и белорусская - «Ляпис-98» во главе с Сергеем Михалком. Также «Ляпис» выступил на корпоративе и у Альфа-Банка - банкиры гуляли в Prime Hall. В прошлом году очень модной темой были на корпоративах собаки хаски в фотозоне.

Сергей Михалок говорит, что может выступать как на стадионах, так и в очень маленьких залах для минимального количества зрителей.

Еще одна белорусская IT-компания Itransition традиционно гуляет корпоратив во Дворце Республики. Три года назад для сотрудников пели «Вопли Видоплясова», а в позапрошлом году - IOWA. В прошлом году публику развлекала группа «Би-2».

EPAM Systems так разросся, что несколько лет назад для многочисленных сотрудников сняли на ночь одновременно семь столичных клубов, между которыми курсировал арендованный транспорт.

Гонорары артистов обычно являются коммерческой тайной, но мы можем приблизительно сказать, что «Ленинград» стоит не меньше 150 тысяч евро, Григорий Лепс - около 100 тысяч евро и Светлана Лобода порядка 70 тысяч евро. За 60 тысяч евро к вам на корпоратив приедут «Руки Вверх!» или Валерий Меладзе. А Ольга Бузова и Дмитрий Билан обойдутся еще дешевле - по 50 тысяч евро.

Тима Белорусских нашим корпорациям не по карману.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самый дорогой белорусский артист сегодня - Тима Белорусских, он хочет от 30 тысяч евро и выше. Но выступает он в основном на корпоративах в России, платить такие деньги за своего артиста у нас не спешат.