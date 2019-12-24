Смотрите, кто выступит на «Песне года Беларуси 2019»!

В этом году – просто небывалый ажиотаж зрителей вызвало интернет-голосование проекта «Песня года», и в целом значительно увеличила посещаемость страницы проекта. На протяжении двух месяцев можно было проголосовать за кого-то из 60 участников. И вот, ровно в полночь 23 декабря народное онлайн-голосование на сайте ОНТ завершилось.

Конечно, в значительной степени результаты зависели от активности групп поддержки, времени размещения музыкального материала и активности самих исполнителей в социальных сетях. Самой популярной в итоге оказалась группа «Лас-Вегас». Девичье трио победило в упорной борьбе с небольшим отрывом от тройки победителей.

Так выглядит 10ка лучших по версии интернет-аудитории:

Источник: сайт ont.by

Однако онлайн-голосование хоть и важный, но не основной способ попадания в «Песню года 2019». Список всех участников Гала-концерта будет сформирован ОНТ с учетом мнения также и официальных данных радиостанций по ротациям песен, личного вклада самих авторов и исполнителей в развитие белорусской национальной музыкальной культуры. 10 января список всех участников Гала концерта будет сформирован окончательно.

Тима Белорусских не попал в список лидеров голосования. Он будет хэдлайнером "Песни года 2019" вне конкурса.Фото: Павел МАРТИНЧИК

БУДЬ В КУРСЕ

Музыкальная премия состоится во Дворце спорта 18 января. Одним из хедлайнеров уже заявлен популярный молодой исполнитель Тима Белорусских. Билеты уже есть в кассах.