Примета-2020: удачу, богатство и любовь привлечет правильная картинка на телефоне

Психологи говорят: если модель мобильного может сказать лишь о социальном статусе владельца, то главная картинка на экране телефона поведает вам о его желаниях и мечтах. Владелец мобильника смотрит на дисплей больше 150 - 200 раз в день, и фото на экране «записывается» на подсознание. Если картинка подобрана правильно, она программирует человека на счастье, удачу и здоровье. Только вот какую картинку считать правильной?

Деньги любят... подарки

Нет, фото с пачками денег для их привлечения не самый лучший вариант. Большие стопки не сработают: владелец телефона просто не поверит, что может столько получить. Маленькая стопка - не сильно и надо. Психологи говорят: лучше поместить на заставку то, что символизирует дарение, заботу. Тот факт, что вы готовы отдать что-то просто так, запускает и механизм легкого принятия даров. А деньги притягиваются к стремительным, хорошим энергиям.

Идеальные варианты картинок: подарок, коробка шоколадных конфет, красивая упаковка с духами, торт, скрепленные руки, картинки с цифрой 8. Последняя цифра, кстати, считается самой счастливой в нумерологии.

Птица для бизнеса

Изображение большой стаи птиц гарантирует привлечение новых клиентов и партнеров по бизнесу и отпугивает внезапные налоговые проверки. Последнее, конечно, шутка, а вот выбор конкретного пернатого - дело серьезное.

Так, совы олицетворяют покровительство и появление в жизни наставника, павлин способствует успеху сразу в нескольких направлениях, орла стоит поставить, если затеваете новое дело, фламинго привлекает большие инвестиции.

Цвети, весна!

Хотите привечь удачу? Тогда знайте: удача - девушка переменчивая, как весна. Вот все, что символизирует цветение, обновление и рост, она и любит. Эталон - цветущая слива. Ее даже китайские мудрецы ценили как проверенный талисман, чем же мы хуже? Ставьте - не прогадаете.

Сила - это мило

Вы наверняка замечали, что в тренажерных залах развешивают фотографии спортсменов с идеальными пропорциями. Чтобы не только тело работало, но и подсознание. Прием подходит и в том случае, если вы хотите здоровья и долголетия, уверены психологи. Поставите фото мускулистого атлета или стройной сильной гимнастки - начнете меняться сами!

Есть еще рецепт от фэн-шуй-мастеров. Поместить на дисплей телефона сосну или черепаху - признанные символы долголетия. Но мы все-таки за пробежку и зарядку. То есть за картинку со спортсменом.

Букет страсти

Не откроем Америку, если скажем, что лучше парных изображений, символизирующих любовь, мир еще ничего не придумал. Пара людей, голубков, бокалов - работает все! Но есть и менее известный талисман - картинка с пионами. Правда, в России четное число цветов - знак скорби и траура. Поэтому поставьте фотографию букета. Чем больше букет, тем лучше.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А если это не работает?

Василиса ВОСТРЯКОВА, мастер по космобиоэнергетике:

- Любая картинка, будь она в телефоне или на постере над вашим столом, - это визуализация желания. Нарисованная сказка наяву. И если вы сильно хотите, чтобы она исполнилась, вы будете все делать для этого. Заставка станет напоминанием о вашей цели. И очень эффективным, поверьте. Не сбыться мечты могут лишь по двум причинам: они недостаточно конкретны или вы сами слабо верите в их осуществление. Но на самом деле, если человек выбрал картинку, он уже сформулировал желание, уже заявил Вселенной, что очень этого хочет. А если так, то картинка обязательно сработает.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Лучший оберег - фото семьи»

- Лучше всего греть душу будет снимок, который сделан вами, - говорит психолог Николай Ступников. - Фотокарточка своего ребенка, супруга или супруги, любимой мамы, по моему мнению, гораздо более сильный оберег, чем картинка букета или орла. Недавно ученые из университета Ганновера выяснили, что люди, которые всегда носят с собой фотографии своей семьи, редко становятся участниками ДТП. И к тому же - пунктуальные налогоплательщики. Они знают, что ответственны за своих родных, и не могут позволить вовлечь себя в авантюры.