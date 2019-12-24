Пляжи, джунгли и красотки в бикини: белорусские футболисты похвастались снимками из отпуска
Чемпионат Беларуси по футболу завершился. Футболисты вместе с женами или подругами отправились в теплые страны, и делятся своими успехами на пляжах.
Игрок БАТЭ и сборной Беларуси Игорь Стасевич с супругой Александрой как всегда креативны.
Игрок БАТЭ и сборной Беларуси Игорь Стасевич с женой Александрой. Фото: instagram.com/sashastasevich
Этот купальник особенно подчеркивает фигуру Александры Стасевич. Фото: instagram.com/sashastasevich
Артем Милевский, помогший брестскому «Динамо» стать чемпионов, отправился на Бали. Компанию ему составляет Валерия, бывшая жена Олимпийского чемпионона и депутата Александра Богдановича.
Чемпион и депутат Александр Богданович: «Важно, чтобы девушке было не 20 лет, чтобы понимала цену всему»
Валерий Громыко начинал сезон в солигорском «Шахтере». Но затем решил не продлевать контракт (чтобы потом было проще уйти в зарубежный клуб без компенсации). В ответ в «Шахтере» его перестали ставить в состав. Валерий с Екатериной Маргевич отпуск провели на Доминикане.
Игрок брестского «Динамо» Артем Быков с женой Екатериной в Мексике.
Александра, супруга полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Никиты Николаевича в Доминикане.
Евгений Шевченко играет за «Минск». Играет все лучше и лучше, в этом году был вызван в национальную сборную Беларуси. С невестой Дарьей он отдыхает в Таиланде.
Нападающий «Ислочи» с супругой Екатериной в Египте.
Николай Золотов давно был на хорошем счету в «Витебске». Недавно он перешел в «Урал» из РПЛ. С женой Марией они на крупнейшем острове Доминиканы Саоне.
Защитник «Ислочи» Сергей Карпович с женой Полиной передают привет из Мексики.
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