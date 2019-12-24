2019-12-24T16:52:11+03:00
Спорт
КП Беларусь

Пляжи, джунгли и красотки в бикини: белорусские футболисты похвастались снимками из отпуска

Артем Милевский зажигает с бывшей женой депутата, все хвастаются стройными телами и купальниками [фото]
Захар ПЛАТОНОВ
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Жена Артема Быкова Екатерина знает толк в выборе декораций для фото. Фото: instagram.com/kateeriniЖена Артема Быкова Екатерина знает толк в выборе декораций для фото. Фото: instagram.com/kateerini
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Чемпионат Беларуси по футболу завершился. Футболисты вместе с женами или подругами отправились в теплые страны, и делятся своими успехами на пляжах.

Игрок БАТЭ и сборной Беларуси Игорь Стасевич с супругой Александрой как всегда креативны.

Игрок БАТЭ и сборной Беларуси Игорь Стасевич с женой Александрой. Фото: instagram.com/sashastasevich

Игрок БАТЭ и сборной Беларуси Игорь Стасевич с женой Александрой. Фото: instagram.com/sashastasevich

Этот купальник особенно подчеркивает фигуру Александры Стасевич. Фото: instagram.com/sashastasevich

Этот купальник особенно подчеркивает фигуру Александры Стасевич. Фото: instagram.com/sashastasevich

Артем Милевский, помогший брестскому «Динамо» стать чемпионов, отправился на Бали. Компанию ему составляет Валерия, бывшая жена Олимпийского чемпионона и депутата Александра Богдановича.

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Na baliiskih beregah
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Чемпион и депутат Александр Богданович: «Важно, чтобы девушке было не 20 лет, чтобы понимала цену всему»

Валерий Громыко начинал сезон в солигорском «Шахтере». Но затем решил не продлевать контракт (чтобы потом было проще уйти в зарубежный клуб без компенсации). В ответ в «Шахтере» его перестали ставить в состав. Валерий с Екатериной Маргевич отпуск провели на Доминикане.

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:)
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Dominican republic
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Игрок брестского «Динамо» Артем Быков с женой Екатериной в Мексике.

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Наконец совместная фотка с отдыха
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Как же тут красиво
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Александра, супруга полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Никиты Николаевича в Доминикане.

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Мейнстримное фото
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Евгений Шевченко играет за «Минск». Играет все лучше и лучше, в этом году был вызван в национальную сборную Беларуси. С невестой Дарьей он отдыхает в Таиланде.

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Сафари на слоне
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My life
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Нападающий «Ислочи» с супругой Екатериной в Египте.

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Вот и подошёл к концу наш отдых
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Николай Золотов давно был на хорошем счету в «Витебске». Недавно он перешел в «Урал» из РПЛ. С женой Марией они на крупнейшем острове Доминиканы Саоне.

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Пляжные будни
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Мы первые дни на полном релаксе отель, сервис, кухня, океан и пляж. Я уже жду, когда поедем изучать страну
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Защитник «Ислочи» Сергей Карпович с женой Полиной передают привет из Мексики.

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Отдых в Мексике
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Остров Контой Это действительно райский остров. Чистейшее лазурное море, белый песок
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