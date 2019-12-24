«Государство загоняет нас в петлю!» В Бресте перевозчики спорили с Минтрансом о «дозволах»

- Мы с 1 января остаемся без работы! Что нам делать? – с трибуны обращается к чиновнику министерства предприниматель Иван.

Встречу с перевозчиками по поводу разрешений на международные перевозки в Польшу в Бресте 24 декабря провел начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина. В этот же день министерство командировало своего представителя в Гродно. Там с перевозчиками на ту же тему общался замминистра Алексей Ляхнович.

В чем суть?

Конфликт, который пытается урегулировать Министерство транспорта и коммуникаций, разгорелся вокруг «дозволов» - разрешений на проезд по территории Польши. Без этого документа перевозчики не имеет права транспортировать груз за границей – в противном случае придется заплатить огромный штраф. «Дозволов» в Польшу на всех желающих не хватает: квота на 2020 год - 199 тысяч разрешений. Их на 16 000 перевозчиков Минтранс делит по специальной формуле. Чем больше выручка, тем больше разрешений может получить фирма или ИП. «Дозволы» на первый квартал уже распределены. Пересматривать их количество, выделять дополнительные Минтранс в ближайшее время не планирует.

Ответ от имени министерства транспорта и коммуникаций держал Сергей Дубина.Фото: Оксана БРОВАЧ

«Вам стало интересно, когда вас это коснулось»

Встреча с представителем Минтранса Сергеем Дубиной продолжалась 2,5 часа. И почти все это время разговор происходил на повышенных тонах. Кричали в микрофон выступающее, гудел зал, донести свою мысль до публики старался чиновник.

В начале встречи перевозчики отправили за трибуну делегата – представительница одной из фирм зачитала коллективное обращение к министерству и Администрации президента. Как прикинули перевозчики, новая система распределения разрешений ставит под угрозу работу около 600 фирм-перевозчиков и около 2500 человек.

- Да, мы все для государства мелкая сошка, но мы не стоим с протянутой рукой и не просим у государства обеспечить нас работой. На протяжении многих лет мы вкладывали в свою работу деньги, силы и время! Многие перевозчики получили кредиты на приобретение новых транспортных средств, и эти кредиты необходимо возвращать с процентами. Перекрывая таким образом нам кислород, государство в принципе загоняет нас в петлю! – говорится в обращении.

Люди брали микрофон и все равно кричали - не могли сдерживать возмущение.Фото: Оксана БРОВАЧ

Кроме эмоций, подписавшиеся под прокламацией обозначили свои предложения. Среди них – в самое ближайшее время пересмотреть схему, чтобы распределять «дозволы» раз в 7-10 дней не по математической формуле, а тем, кому они действительно нужны, и обязать возвращать не использованные «дозволы».

Представитель министерства на это парировал:

- Когда рассматривался вопрос, проводилось общественное обсуждение, вы не участвовали, потому что вам это было не интересно. Но кто за вас должен был принять это решение? Вам стало интересно, когда вас это коснулось, - говорит Сергей Дубина.

«Есть другие рынки»

Вопросов к министерству у собравшихся накопилось много. Говорили о том, что люди остаются без работы и задумываются перевезти бизнес в Польшу – там можно свободно ездить по тем же маршрутам без всяких «дозволов». Жаловались на российских перевозчиков, которые перехватывают работу у наших…

У чиновника Минтранса на все вопросы был ответ. Правда, не всегда его дослушивали до конца – собравшиеся выплескивали то, что накипело и оспаривали любой довод, а всякий раз, когда звучало слово «формула», поднимался свист. Гвалт в зале стоял почти все время: пока кто-то вещал на повышенных тонах, все остальные обсуждали тему на местах.

Тем временем, между теми, кто взял слово, и чиновником Минтранса происходили любопытные диалоги.

- Давайте будем считать, - не выдерживает и встает мужчина в первом ряду. Он представляется, но имя тонет в шуме. - У меня 7 единиц техники, и на первый квартал 2020 года мне выдали 25 разрешений с возможностью использовать 6 из них в декабре этого года. Соответственно, у меня остается 19 разрешений на 2020 год. Потребность в месяц – 20, то есть мне надо в квартал – 60. Мне дали как подачку – 20. И куда мне с ними ехать?

На встречу с представителем министерства пришли около 200 человек.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Вы сами можете планировать перевозки исходя из того, что у вас есть на руках.

- Я могу смело за три месяца 19 перевозок на Польшу сделать…

- Не только в Польшу, - встревает в рассуждения Сергей Дубина.

- Правильно. Но экономической выгоды ехать в Испанию точно нет. Потому что из Испании я могу приехать только в Беларусь. Вы мне дали всего лишь 4 разрешения третьей категории в Россию на квартал (чтобы везти груз из третьих стран в Россию нужно отдельное разрешение – Ред.).

- Подождите. Кроме России есть же другие рынки…

- Куда?! – в зале опять поднимается гул.

- Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения!

- Хорошо. В Казахстан я могу ехать?

- Нет! – подсказывает зал.

- Казахстан – то же самое распределение, - отвечает представитель министерства.

- Вы мне дали одно разрешение на год в Казахстан. Вы издеваетесь?! - не сдерживается спикер.

«Почему вы должны за меня решать, куда мне ехать?!»

Когда за трибуну становится индивидуальный предприниматель Юрий Ящук, становится понятно, что перевозчиков возмутила не бюрократия, помочь разобраться в которой приехал специалист из министерства. Люди считают, что грубо нарушены их права.

Многодетный отец считает, что нарушены его конституционные права.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Я малый предприниматель. Работаю сам на своей машине. Я считаю, что распределение «дозволов» по принципу «тебе дам, тебе не дам» является прямым нарушением моих конституционных прав как гражданина этой демократической страны, - сорвал аплодисменты Юрий и процитировал статью 13 Конституции про равные права на хозяйственную деятельность всех форм собственности.

- У меня вопрос: вот как быть мне? Взявшему лизинг, имеющему многодетную семью на иждивении? Как мне быть завтра? Если вы здесь представитель государственной власти, объясните, почему ваше министерство, делая эти все формулы, не учитывало ни Конституцию, ничего? Кто решал – тебе дам, тебе не дам?

- У вас равные условия. Вы читали вообще инструкцию по распределению разрешений? – прерывает пафосный спич Сергей Дубина.

- Я скажу так: я настолько малый предприниматель, что в данной ситуации мне надо не читать, мне надо пахать. Вы меня заставляете читать, писать, носить. А мне надо работать!

Сергей Дубина повторяет вновь: количество «дозволов» ограничено не по вине Минтранса, и распределение – вынужденная мера.

- Я приехал вам объяснить вам, как вы можете в этих условиях заполнить или оформить статотчетность, если вам не понятно, как формируются все эти формулы.

- Я вам начал говорить о том, что я гражданин, о моих правах, о демократической нашей стране, о Конституции – а вы мне говорите о статотчетности! Мы по-моему с вами не можем друг друга услышать!

Перевозчики даже спорили между собой.Фото: Оксана БРОВАЧ

На пассаж о Конституции представитель Минтранса ответил строго: нарушенными конституционными правами занимается Конституционный суд.

- Я получил лицензию на международные перевозки, и я имею право ехать в ту страну, которую я выбрал, потому что я имею право выбирать! Я живу в свободной стране и имею свободу выбора! И если я мал – я имею маленькую долю на это право, если большой – большую долю. Но этими инструкциями вы лишаете меня этого права. Конечно, вы можете сказать: едь в Литву, едь в Молдову, еще куда-то… Но почему вы должны за меня решать, куда мне ехать?!

Предприниматели подняли еще одну тему: вскоре после того, как министерство ввело новую систему, появился черный рынок «дозволов».

- Вы в курсе? Есть даже группа «Куплю «дозвол»… - выступает Владимир Михальчук. Он что-то показывает Сергею Дубине на смартфоне в подтверждение своих слов.

- И вы готовы покупать за 700 евро?

- Я не покупаю. Но как вы к этому относитесь?

- Отрицательно, - отрезает специалист и добавляет, что с такой информацией нужно обращаться в Следственный комитет, а фирмы, уличенные в таких махинациях, в следующем году не получат ни одного «дозвола».

Оказывается, «дозвол» можно перекупить - за несколько сотен долларов или евро.Фото: Оксана БРОВАЧ

Неразбериха с разрешениями может сказаться на ценах в магазине

Перевозчики употребляют много специфических терминов и кажется, что проблема касается только их и в целом мало волнует общество. Но представитель государственной организации объяснил чиновнику министерства, чем эта заваруха с «дозволами» чревата для обычных людей.

- У меня 60 единиц подвижного состава, пять из них ходит за границу за товаром, которым мы обеспечиваем область и республику критическим импортом. Вы своим этим распределением сделали так: мне ребята возили из Варшавы за 700 евро, а сейчас нам надо забирать груз, который по контракту пришел на таможенный склад - а мне выкатили 1800 евро. Потому что вы так распределили «дозволы»! Это что, справедливо? А вы мне скажите: вы ходите в магазин? Хотите товары получать по более низким ценам, конкурентным? А если я сейчас начну платить по 1800 евро неизвестно за что, когда моя машина может привезти этот товар за 300, и я заложу их в цену – вы будете покупать этот товар? – возмущается главный инженер Брестской областной базы «Бакалея»

Сотрудник базы «Бакалея» говорит, что нехватка «дозволов» отразится на ценах на продукты.Фото: Оксана БРОВАЧ

Высказанные претензии и предложения чиновник министерства транспорта записал и обещал передать своим коллегам в ведомстве, когда там будут решать, что делать дальше.

- Мы должны все иметь равный доступ к «дозволам» - один раз в семь дней. Эта формула, во всяком случае, погасит этот социальный бунт. А ведь он есть, и вы это отрицать не можете! Нам одно остается – писать: есть президент, есть депутаты. Мы все подадим заявления и вызовем эту законодательную инициативу на проверку, - подытожили перевозчики в конце встречи.