Группа Drezden сняла клип в комиссионке

Сергей Михалок и Drezden совсем недавно выпустили второй альбом «Эдельвейс». Но и о дебютном альбоме, который вышел год назад, не забывают. В подтверждение тому – новый клип на хорошо уже известную поклонникам песню «Электромонголы».

Снимать Live-видео решили в довольно атмосферном месте, которое хорошо известно любителям антиквариата – это магазин «Б/Уржуазные Ценности», принадлежащий талантливому белорусскому дизайнеру Артуру Вакарову. Именно он создал логотипы Drezden и Brutto.

В «Электромонголах» за ударными снялся Денис Шуров, на бас-гитаре Алесь-Франтишек Мышкевич, который в этом году присоединился также и к группам Ляпис-98 и Brutto. Гитару и сэмплер доверили Павлу Величко, а Павел Михалок стал за синтезаторы и клавиши. Именно таким составом DREZDEN отправится и в первый концертный тур.

Напомним, 19 января 2020 года, в день рождения Серея Михалка, презентация концертной программы DREZDEN состоится во Львове. 23 февраля 2020 – в минском Falcon Club. Билеты уже в продаже.