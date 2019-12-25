2019-12-25T17:09:07+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Динамо» второй раз за сезон повторило антирекорд: серия из 11 поражений подряд

«Зубры» в гостях проиграли «Куньлуню»
Владимир КРИУЛИН
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Хоккейное "Динамо"в этом сезоне играет стабильно. Но стабильность не там, где хотелось бы. Фото: ХК Динамо МинскХоккейное "Динамо"в этом сезоне играет стабильно. Но стабильность не там, где хотелось бы. Фото: ХК Динамо Минск
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В Пекин на гостевой матч с «Куньлунем» минское «Динамо» пожаловало с незавидным багажом из десяти поражений подряд. Некоторые из них были в овертайме или серии буллитов (значит, принесли одно очко), но сути это не меняет. Второй раз за сезон «зубры» остановились в шаге от повторения клубного антирекорда – 11-ти поражений подряд. В предыдущий раз это случилось 3 ноября.

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Матч прошел на равных. Может быть, даже с небольшим преимуществом «Динамо». Но хозяева к концу второго периода вели 2:0. В третьем периоде «зубры» много контролировали шайбу, три раза играли в численном большинстве, но забросили лишь раз – благодаря индивидуальному мастерству Андрея Костицына.

В итоге – поражение 1:2. Одиннадцатое поражение подряд. Второй раз за сезон «зубры» повторили клубный антирекорд. Команда Крэйга Вудкрофта в предыдущий побеждала 23 ноября. В последних 15 матчах 14 поражений.

«Динамо» с 41 очком в 41 игре занимает 11-е (предпоследние) место в Западной конференции.

30 декабря на «Минск-Арене» матч с рижским «Динамо», которое занимает 12-е место.

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