«В ее квартире постоянно были кутежи и драки»: что говорят соседи женщины, чьи останки нашли в Свислочи

Тело 37-летней Юлии нашли 5 января в квартире дома по улице Романовская Слобода - это центр Минска. Отсюда до места (недалеко от стелы на пр. Победителей), где 2 января минские коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку с останками ее конечностей, примерно 1,5 километра. Кто стал жертвой преступления, милиция установила не сразу. В МВД просили отозваться очевидцев, которые заметили человека с черно-красной сумкой или тех, у кого пропали родственницы или знакомые. Примерно в это же время, говорят соседи, брат Юлии забил тревогу, потому что она перестала выходить на связь.

Сумку со страшным содержимым минские коммунальники достали из Свислочи. Фото: МВД

Утром 6 января стало известно, что по подозрению в убийстве в Витебске задержали 26-летнего парня. Он временно жил в Минске в квартире Юлии. Следствию он рассказал, что 28 декабря между ним и Юлией разгорелся конфликт - в результате он задушил женщину. В МВД добавили, что задержанный мужчина - иностранец. Раньше к уголовной ответственности он не привлекался. По неофициальной информации, он гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ.

По словам соседей убитой Юлии, квартиру какое-то время сдавали в аренду, потом женщина стала жить в ней сама. В интернете можно найти объявления о сдаче этой квартиры - ценник на сутки начинается от 100 долларов. Судя по фотографиям, там сделан свежий ремонт, стоит новая аккуратная мебель.

- Квартира у нее очень хорошая, красивая, но кто только туда не ходил, - рассказывает «Комсомолке» соседка, которая попросила не называть ее имени. - Юля жила одна, но в квартиру были вхожи те, кто с ней там тусовался: сначала это был один парень, потом другой, третий. Истории были всегда одинаковыми: сначала пьянки, потом драки, однажды была и поножовщина - на коврике у соседей даже осталась кровь после того случая. Все, кто у нее гудел, представлялись ее родственниками.

Квартиру раньше сдавали в аренду

В последнее время, продолжает собеседница, в квартире вместе с Юлией жил мужчина по имени Александр.

- У них продолжались пьянки, драки. 1 декабря мы услышали громкие крики из квартиры, Юля орала: «Помогите, убивают!» Мы вызвали милицию, они приехали достаточно быстро. Мы попали в квартиру вместе с другими соседями и милицией - там был полный завал, мебель перевернута. Юля сидела в коридоре, Александр пытался надеть на себя ее куртку. Тогда всех увезли в РОВД, Александра отправили в СИЗО. После этого инцидента Юлю было не слышно и не видно. Мы еще радовались, что она притихла.

По словам собеседницы, друзей среди соседей Юлия не завела.

- Никому не нравилось то, что там происходит. Мы с мужем летом даже иногда ложились спать днем, потому что всю ночь у них были кутежи и уснуть было невозможно.

В день, когда произошло убийство, соседи не слышали ни криков, ни звуков борьбы.

- Мы были дома, никуда не выходили. Ночь 28 декабря прошла для нас тихо и спокойно. О том, что случилось, мы узнали, когда к нам пришла милиция - сначала из одного РУВД, потом из второго. Дверь в ее квартиру милиция вынимала вместе с коробкой, потому что она была заперта на ключ.

Сейчас соседи боятся, что у многих посторонних людей, которые были гостями Юлии, остались ключи от домофона.

- Раньше мы уже обращались в сервис, но нам отказали - мол, нет причины его перекодировать. Надеюсь, сейчас они увидят причину.

Расследование уголовного дела продолжается.