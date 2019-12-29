Рецепты на Новый год: улитки от фуд-блогера Крамера, индейка от актрисы Дубровской, баранина от музыканта Аракеляна
В новогоднюю ночь всегда хочется порадовать себя и близких чем-нибудь вкусненьким - не зря же мы стройнели за месяц до праздника.
Баранина от Павла АРАКЕЛЯНА
Известный саксофонист предлагает читателям «Комсомолки» рецепт одного из любимых блюд - баранины. Фото: личный архив
Известный саксофонист предлагает читателям «Комсомолки» рецепт одного из любимых блюд - баранины.
- Это праздничное блюдо, которое не терпит спешки, поэтому самое время заняться освоением искусства его приготовления, - улыбается Павел.
Фото носит иллюстративный характер. Фото: craftlog.com
Ингредиенты:
Баранина - 2 - 2,5 кг
Морковь - 2 - 3 шт.
Лук - 1 - 2 шт.
Зира, сумах - 1 ч. л. с горкой
Сахар - 1 ч. л.
Чеснок - 2 - 3 головки
Тимьян - 2 ч. л.
Картофель - 3 - 4 шт.
Айва - 2 шт.
Как готовить:
Обжариваем морковь (соломкой или кубиками) в подсолнечном масле на медленном огне, потом добавляем лук, обжариваем до золотистой корочки. Приправляем морковь зирой и сумахом, добавляем сахар. В это же время на большом огне обжариваем баранину (филе или голенки), чтобы мясо запечаталось. Или варим баранину с тимьяном и чесноком, чтобы получился бульон. Затем в казан или утятницу складываем баранину, картофель (нарезать дольками), обжаренные лук с морковью, пару зубцов чеснока, и если варили бульон, то заливаем все небольшим его количеством. Ставим в духовку и до-о-олго тушим - тушения много не бывает! Можно тушить и на медленном огне на плите. Когда мясо станет нежнейшим, достаем из духовки, выкладываем на блюдо, украшаем дольками айвы и сбрызгиваем лимонным соком. Затем ставим все обратно в духовку и не достаем, пока айва не запечется до золотистой корочки.
Индейка от Елены ДУБРОВСКОЙ
Известная актриса приготовит индейку в апельсиновом соусе. Фото: личный архив.
Известная актриса, а теперь еще и телеведущая кулинарного шоу на «Беларусь 1», настолько вдохновилась своим новым амплуа, что в эту новогоднюю ночь приготовит блюдо, подсмотренное на съемках «Все за стол», - индейку в апельсиновом соусе.
Фото носит иллюстративный характер. Фото: pava-pava.com
Ингредиенты:
Филе индейки - 300 г
Апельсиновый сок - 300 мл
Апельсин - 1 шт.
Перец чили - 1 - 2 шт.
Чеснок - 1 - 2 зубчика
Крахмал - 1,5 ст. л.
Семена кунжута
Как готовить:
Филе индейки порезать на стейки, обжарить, посолить, поперчить, добавить немного апельсинового сока, протушить. Отдельно проварить апельсиновый сок с цедрой апельсина. Измельчить чеснок и перец чили. Часть сока смешать с крахмалом и влить в уже приготовленный соус, туда же добавить перец чили и чеснок, протушить. Добавить тимьян, соль, перец. Кунжут обжарить и посыпать готовое блюдо, подавать с рисом и апельсиновым соусом.
Улитки по-бургундски от фуд-блогера Павла КРАМЕРА
Шеф-редактор сайта о еде koko.by, фуд-блогер предлагает приготовить виноградные улитки по-бургундски. Фото: личный архив.
Шеф-редактор сайта о еде koko.by, фуд-блогер предлагает приготовить изысканную закуску - виноградные улитки по-бургундски, которые идеально сочетаются с шампанским.
- Такое блюдо станет изюминкой вашего новогоднего стола. Готовится быстро, выглядит необычно и при этом вкусно. Уже подготовленные фаршированные улитки покупайте в гипермаркете. Они будут замаринованы в вине со сливочным маслом и травами. Выкладываем виноградных улиток на противень и ставим в духовку на 8 минут при 200 градусов. И улитки готовы! Можно добавить свежую петрушку, натертый сыр джугас, немного острого соуса табаско. Украсьте готовое блюдо красной икрой и подавайте с бокалом холодного игристого! - советует Павел Крамер.
Виноградные улитки по-бургундски идеально сочетаются с шампанским. Фото: личный архив.