Рецепты на Новый год: улитки от фуд-блогера Крамера, индейка от актрисы Дубровской, баранина от музыканта Аракеляна

В новогоднюю ночь всегда хочется порадовать себя и близких чем-нибудь вкусненьким - не зря же мы стройнели за месяц до праздника.

Баранина от Павла АРАКЕЛЯНА

Известный саксофонист предлагает читателям «Комсомолки» рецепт одного из любимых блюд - баранины. Фото: личный архив

Известный саксофонист предлагает читателям «Комсомолки» рецепт одного из любимых блюд - баранины.

- Это праздничное блюдо, которое не терпит спешки, поэтому самое время заняться освоением искусства его приготовления, - улыбается Павел.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: craftlog.com

Ингредиенты:

Баранина - 2 - 2,5 кг

Морковь - 2 - 3 шт.

Лук - 1 - 2 шт.

Зира, сумах - 1 ч. л. с горкой

Сахар - 1 ч. л.

Чеснок - 2 - 3 головки

Тимьян - 2 ч. л.

Картофель - 3 - 4 шт.

Айва - 2 шт.

Как готовить:

Обжариваем морковь (соломкой или кубиками) в подсолнечном масле на медленном огне, потом добавляем лук, обжариваем до золотистой корочки. Приправляем морковь зирой и сумахом, добавляем сахар. В это же время на большом огне обжариваем баранину (филе или голенки), чтобы мясо запечаталось. Или варим баранину с тимьяном и чесноком, чтобы получился бульон. Затем в казан или утятницу складываем баранину, картофель (нарезать дольками), обжаренные лук с морковью, пару зубцов чеснока, и если варили бульон, то заливаем все небольшим его количеством. Ставим в духовку и до-о-олго тушим - тушения много не бывает! Можно тушить и на медленном огне на плите. Когда мясо станет нежнейшим, достаем из духовки, выкладываем на блюдо, украшаем дольками айвы и сбрызгиваем лимонным соком. Затем ставим все обратно в духовку и не достаем, пока айва не запечется до золотистой корочки.

Индейка от Елены ДУБРОВСКОЙ

Известная актриса приготовит индейку в апельсиновом соусе. Фото: личный архив.

Известная актриса, а теперь еще и телеведущая кулинарного шоу на «Беларусь 1», настолько вдохновилась своим новым амплуа, что в эту новогоднюю ночь приготовит блюдо, подсмотренное на съемках «Все за стол», - индейку в апельсиновом соусе.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: pava-pava.com

Ингредиенты:

Филе индейки - 300 г

Апельсиновый сок - 300 мл

Апельсин - 1 шт.

Перец чили - 1 - 2 шт.

Чеснок - 1 - 2 зубчика

Крахмал - 1,5 ст. л.

Семена кунжута

Как готовить:

Филе индейки порезать на стейки, обжарить, посолить, поперчить, добавить немного апельсинового сока, протушить. Отдельно проварить апельсиновый сок с цедрой апельсина. Измельчить чеснок и перец чили. Часть сока смешать с крахмалом и влить в уже приготовленный соус, туда же добавить перец чили и чеснок, протушить. Добавить тимьян, соль, перец. Кунжут обжарить и посыпать готовое блюдо, подавать с рисом и апельсиновым соусом.

Улитки по-бургундски от фуд-блогера Павла КРАМЕРА

Шеф-редактор сайта о еде koko.by, фуд-блогер предлагает приготовить виноградные улитки по-бургундски. Фото: личный архив.

Шеф-редактор сайта о еде koko.by, фуд-блогер предлагает приготовить изысканную закуску - виноградные улитки по-бургундски, которые идеально сочетаются с шампанским.

- Такое блюдо станет изюминкой вашего новогоднего стола. Готовится быстро, выглядит необычно и при этом вкусно. Уже подготовленные фаршированные улитки покупайте в гипермаркете. Они будут замаринованы в вине со сливочным маслом и травами. Выкладываем виноградных улиток на противень и ставим в духовку на 8 минут при 200 градусов. И улитки готовы! Можно добавить свежую петрушку, натертый сыр джугас, немного острого соуса табаско. Украсьте готовое блюдо красной икрой и подавайте с бокалом холодного игристого! - советует Павел Крамер.