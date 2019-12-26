Следственный комитет возобновил расследование дела об исчезновении экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко

Об этом рассказал руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек, который представляет интересы семьи Захаренко.

- Ольга Захаренко находится в Германии с 2000 года, поэтому вся переписка, уведомления идет через меня. Письмо из Следственного комитета я получил по почте 24 декабря, - отметил Олег Волчек.

В документе указано, что дело было возобновлено 18 декабря - то есть через два дня после резонансного интервью Юрия Гаравского немецкому изданию Deutsche Welle.

- Сколько будет длиться расследование - неизвестно, и какую тактику они будут избирать, нам тоже не говорят. Следователь должен допросить людей, упомянутых в видео, на предмет того, где они были в день исчезновения Захаренко, Гончара и Завадского. А те в свою очередь имеют право обратиться в суд и предъявить иск за дискредитацию их чести и достоинства. Я надеюсь, что следователи сделают все в соответствии с законом и примут все меры для раскрытия преступления и наказания виновных.

Напомним, 16 декабря издание Deutsche Welle опубликовало интервью Юрия Гаравского, который заявил о себе как о бывшем бойце СОБРа (Специальный отряд быстрого реагирования МВД. - Ред.). Он сообщил, что причастен к пропаже Захаренко и Гончара в 1999 году. Сейчас Гаравский живет в одной из стран Европы, где рассматривается его прошение о предоставлении политического убежища. По его словам, в СОБРе он работал по контракту с 1999 по 2003 год. Экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский исчезли в 1999 году.

По словам мужчины, за Захаренко открыто следили, а 7 мая подошли проверить документы, надели на него наручники и посадили в машину.

- Он лишь сказал: «Сделайте так, чтобы не было больно». Все. Но мы это проигнорировали, в машине ничего не говорили, просто играла тихая спокойная музыка.

По словам экс-спецназовца, Захаренко вывезли в район Воловщины, где находилась учебная база СОБРа - там оппозиционера убили из бесшумного пистолета и кремировали его тело на Северном кладбище.

Гончара и Красовского задержали на выезде из бани на улице Фабричной в Минске. В операции участвовало 8 человек. Их вывезли и застрелили из пистолета с глушителем. Тела убитых закопали недалеко от Бегомля на законсервированной военной базе.

Машину оппозиционеров, как утверждает Гаравский, раздавили бэтээром и закопали там же, возле военной базы. Кого бойцы похищали, экс-спецназовец на момент операции не знал.

Человек, представляющийся бывшим бойцом СОБРа, сказал, что готов повторить свои слова в суде под присягой. Гаравский заявил, что его слова могут подтвердить 14 человек.

После заявления Гаравского родственники Завадского и Красовского подали ходатайства о возобновлении следствия.

После выхода этого интервью Дмитрий Павличенко, который в 1999 году был командиром бригады спецназа внутренних войск МВД, дал несколько противоречивых комментариев в СМИ: порталу TUT.by он заявил, что Гаравский никакого отношения к СОБРу не имеет.

- СОБР формировался в 1999 году. А он в это время, в 1999 году, попал под уголовную ответственность - занимался вымогательством. Поэтому, когда какие-то события и происходили, к которым СОБР не имеет отношения, он отбывал наказание.

А «Нашай Ніве» Дмитрий Павличенко рассказал, что такой человек под его руководством не служил.

- Я лично создавал Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). И прекрасно помню всех, особенно тех, из кого создавал. Никакого Гаравского там не было.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Я никогда в жизни не давал такой команды»

Александр Лукашенко в ходе беседы с редактором радио «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым затронул тему пропавших политиков.

- В Беларуси, если я не дам команду, никто не будет совершать эти преступления. Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Ответ простой: зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Беларуси два или три человека? Тем более оператор, о котором говорят - там все в кучу. Дима Завадский, который погиб. Он же погиб из-за Чечни и Шеремета! Не надо на меня это грузить, я не даю таких команд, потому что это мне не нужно было тогда, и даже теперь. Потому что убивают же своих ярых, оголтелых или опасных противников. Витя Гончар был всегда моим хорошим товарищем и другом, мы с ним в одном парламенте были. Мы не только в баню ходили вместе. Бизнесмен Красовский? Я вообще его не знал! Захаренко связался в бизнесе с Украиной. Деньги взял огромные под видом того, что он вот тут ушел, там был министром, ушел, но у власти у него все схвачено. А деньги не вернул. Но самое интересное: в Германии двоих из них лет 8 или 7 назад (ну, когда эта тема еще была горячая) сфотографировали на улице.

Материал Deutsche Welle президент назвал провокацией и потребовал разобраться:

- Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила этот кусок вброса (не знаю, правда, кто это вбросил, разберемся): немедленно запросите в Следственном комитете информацию, уголовное дело же существует. Пусть он приедет, даст показания, он же уже публично заявил, кто его тут убьет? Пусть он приедет с БНД (Федеральная разведывательная служба Германии. - Ред.), с ФСБ, в сопровождении, Венедиктов пусть там будет, известный человек, давайте сюда, дайте показания. Тишина. Зачем это надо, Алексей? А я вам отвечу. Завтра президентские выборы.