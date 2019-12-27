2019-12-27T22:01:13+03:00
Общество
КП Беларусь

«Подруги шутят «Рожаем только у тебя!»: доярка под Дзержинском помогла родить девушке, у которой схватки начались в маршрутке

Чудесное появление на свет малышки Киры произошло в канун Рождества, девочка весом 3,5 кг чувствует себя хорошо
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Светлана впервые в своей жизни приняла роды. Фото: ctv.byСветлана впервые в своей жизни приняла роды. Фото: ctv.by
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Жительница Дзержинского района, 22-летняя Кристина, родила доченьку, но не в стенах роддома, а в доме знакомой из соседней деревни.

- Уже было четыре вечера. Я собиралась идти на работу, как мне звонит знакомая и говорит, что ее невестка - жена сына Марата - рожает: «Света, там Кристина с Маратом на остановке, - рассказывает доярка из Дзержинского района Светлана Буйнова. - У нее начались схватки, вызови «скорую»!». Я вышла на улицу, поймала машину, и женщина-водитель вместе с мужем Кристины завезла роженицу ко мне домой. Через семь минут Кристина была у меня, живу я рядом. Посадила ее в кресло и только успела шарфик и шапку с нее снять и куртку расстегнуть, как Кристина начала рожать. Она даже не успела снять сапоги. Кристина мне говорит: «Все, я не могу, тетя Света! Уже лезет. Все!». Я быстренько поставила в горячую воду ножницы. Бинт приготовила. Спустя еще 8 минут она родила дочку. В руках у меня была наша Кира.

Светлана действовала быстро. говорит, у нее не было времени растеряться. Фото: из личного архива

Светлана действовала быстро. говорит, у нее не было времени растеряться.Фото: из личного архива

По словам Светланы, впервые в своей жизни она перерезала пуповину!

- Ножницы я сохраню. Это будет реликвия. И как я буду ими пользоваться, после того как я ими пуповину перерезала?

К слову, это уже третий ребенок Кристины, а для Марата - первый.

- Марат молодец! Обычно мужики сознание теряют. Я говорю ему: «Держи ребенка», а сама бегом за новым полотенцем. Завернули малышку в него, после чего пуповину перерезали вместе с мамой Марата - она в это время к нам подъехала. А потом я пошла на работу! Меня там все поздравляли. Сказали: «Светка-повитуха. Записываемся к тебе. Кресло не убирай. Рожаем только у тебя», - смеется Светлана.

- Очень большую помощь мне оказала наш фельдшер Валентина Игнатьевна Гребенко, - говорит Светлана. - Она приехала, когда Кира родилась, и оказала первую помощь - прослушала и ребенка, и роженицу.Невероятно, но Светлана не имеет ничего общего с медициной. Как женщина не растерялась? Говорит, что не было времени медлить.

Счастливая мама Кристина с доченькой уже дома. Фото: ctv.by

Счастливая мама Кристина с доченькой уже дома. Фото: ctv.by

Кстати, Светлану пригласили на выписку.

- На пятый день мы Киру с мамой забрали. Она прекрасно себя чувствует, хорошая девочка - 3,5 кг. Голубоглазый наш ребенок! Это моя восьмая внучка. Я ведь до нее была семикратной бабушкой, несмотря на то, что мне всего 53 года.

Сейчас Кира дома вместе с мамой. А отец признается, что эмоций было много:

- Кристина должна была родить на три дня позже - 21 декабря. Она мне раньше говорила про партнерские роды. Хотела посмотреть, как я отреагирую, - говорит Марат.

Марат мужественно участвовал в родах жены. Фото: из личного архива

Марат мужественно участвовал в родах жены.Фото: из личного архива

- И как вам роды?

- Да в принципе не страшно. Доченька нормально себя чувствует. Растем здоровенькими!

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