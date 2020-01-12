Психиатр-нарколог: «Стать алкоголиком можно уже через полгода активного пьянства»

С психиатром-наркологом, психотерапевтом Владимиром Ивановым мы встречаемся ровно в шесть вечера у дверей общественного объединения «Пробуждение», где проходят терапевтические занятия с людьми, которые хотят справиться с алкогольной, наркотической, игровой зависимостями или курением.

За 10 минут небольшое помещение наполняется людьми: это больные алкоголизмом, которые уже какое-то время не пьют. Они занимают привычные места, заваривают себе чай и болтают: о чьей-то новой работе, общем знакомом, который сегодня не пришел. Еще пару лет назад кто-то из них выпивал литр водки в день, а кто-то встречал день рождения под капельницей из-за передозировки алкоголем. Сейчас об этом абсолютно ничего не напоминает.

По словам нарколога, у любой зависимости есть два признака: патологическое влечение и отсутствие контроля над дозойФото: Павел МАРТИНЧИК

Нарколог неожиданно предлагает провести интервью не один на один, а вместе с терапевтической группой. Уже через час здесь будут шумно обсуждать последнее выступление Познера, учебу за рубежом, Черчилля, детей и, само собой, алкоголь.

А пока в офисе тихо и на наши вопросы отвечает только Владимир Иванов.

«Люди надевают белые воротнички и думают, что с ними ничего не случится»

- Есть ли безопасные дозы алкоголя? Выпивать по бокалу вина за ужином - нормально?

- Смотря для кого. Есть люди, которые могут употреблять алкоголь каждый день и не иметь никаких проблем. А у других возникает масса проблем вплоть до смертельного исхода. Поскольку никто не может сказать в молодости, на что он способен и как будет алкоголь переносить, - эксперименты опасны и могут заканчиваться крайне печально. Вот здесь, в этой комнате на вашем месте сидел мальчик Сережа. Когда он к нам пришел, ему не было и 18 лет. Он спился за полгода. Сережа учился в хорошей школе, рос в хорошей семье - мама доктор, папа чиновник на высокой должности. Сережа хотел стать биологом или химиком, но с 16 лет начал употреблять алкоголь. Через полгода он уже выпивал литр чернил в сутки, - рассказывает Владимир Иванов.

Владимир Иванов был инициатором создания движения анонимных алкоголиков в БеларусиФото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей был клиническим алкоголиком, но окончил школу, выиграл олимпиаду по биологии и поступил на биофак БГУ без экзаменов. Учеба длилась недолго - меньше чем через год парень попал в госпиталь: у него отказали внутренние органы, развилась белая горячка. Владимир Владимирович говорит, что к наркологу подросток стал ходить не потому, что осознал свою зависимость.

- Пока он сюда шел, ему можно было курить, а в госпитале ему курить не давали. После того как он попал сюда, пить перестал. Но профессию биолога Сережа уже не получил, у него теперь совсем другой образ жизни, он водитель. Люди надевают галстуки, белые воротнички, считают, что, раз у них бизнес, они владельцы заводов, с ними ничего не случится. Но употребление алкоголя может закончиться плохо для всех.

- Если сейчас Сергей снова станет выпивать - он вернется к этому состоянию?

- Как вы думаете, девочки? - переадресовывает нарколог вопрос сидящим рядом дамам. Те отвечают неуверенно: «Скорее всего, да».

- Конечно, да. Синдром зависимости от алкоголя - это хроническая неизлечимая прогрессирующая смертельная болезнь. Если она уже возникла - никакой другой версии быть не может. Человеку, который страдает алкоголизмом и хочет бросить, нельзя употреблять вообще. Расскажите про свой опыт контролируемого употребления? Сколько можно выдержать на малых дозах? - обращается к группе Владимир Иванов.

Человеку, который страдает алкоголизмом и хочет бросить, нельзя употреблять вообще. Фото: pixabay.com

- 12 дней. Пила по чуть-чуть, сначала запоя нет, а потом все равно, - включается в разговор светловолосая женщина.

«Если человек выпивает 300 мл крепкого алкоголя в сутки - он уже вплотную подошел к преалкоголизму»

- Если человек не считает себя алкоголиком, но выпивает достаточно много, какие признаки говорят о том, что пора насторожиться?

- Растет толерантность к алкоголю - то есть сначала человек пьянел от 100 мл крепкого алкоголя, потом ему уже нужно 200, а затем 300. Рвота как защитный механизм от яда, которым является алкоголь для организма, в этом случае отодвигается, а потом исчезает вовсе. У алкоголиков тоже бывают рвоты, но из-за поражения желудочно-кишечного тракта, это часто признак панкреатита. На дозе в 300 мл алкоголя в сутки стоит уже задуматься. Не значит, что все, кто выпивает 300 мл, - алкоголики, но они уже вплотную подошли к преалкоголизму - состоянию, предшествующему болезни. Между преалкоголизмом и алкоголизмом очень тонкая грань.

По словам нарклолога, 2 - 3% населения при любых условиях обязательно станет зависимымФото: Павел МАРТИНЧИК

- Как понять, что человек уже перешел эту грань и стал алкоголиком?

- Есть два признака любой зависимости: первый - патологическое влечение к веществу. Всем нам хочется выпить иногда бокал вина. Но отсутствие вина меня бы никак не огорчило, в отличие от алкоголика. Ему от этого очень плохо: возникают злоба, раздражительность, депрессия, - перечисляет нарколог.

- Слезы, агрессия, - добавляют в группе. - Бессонница может быть.

- Второй признак - потеря контроля над дозой. Я от алкоголя не зависим, поэтому могу выпить кружку пива, например, и больше мне не хочется. Как будто клапан какой-то перекрывают. А что у вас?

- Если дома была только одна бутылка - придется идти за второй, чтобы добрать свою дозу, которая необходима для опьянения, - за всех отвечает Светлана.

- Да, у больных алкоголизмом этого нет, все тормоза сняты, и нужно пить либо столько, сколько влезет, либо пока не отключаешься. В тяжелых случаях они начинают уходить в длительные многодневные эксцессы.

Врач говорит, что у детей алкоголиков в 4 раза выше шанс стать стать зависимыми от выпивкиФото: Павел МАРТИНЧИК

Женщины, которые сегодня пришли на встречу, признаются, что в день могли выпить 400-700 мл коньяка, мужчины – от 500 мл до 2 литров алкоголя.

- Ну, это же мужчины, - не удивляется дозировке Светлана. - Мы тоже начинали в свое время с маленьких доз: бутылку водки на троих выпивали, коньяка 200 грамм на двоих. Потом для удовольствия нужно уже больше.

«2 - 3% населения при любых условиях станет зависимым»

Разговор прерывается, когда в комнату входит энергичный улыбчивый мужчина:

- Здрасьте всем, я Дима - наркоман и алкоголик, без 10 дней 4 года чистый и трезвый, - бодро представляется мужчина. Дима говорит, что стал алкоголиком почти сразу.

- Вот вы как закончили школу? Как все, пьянкой, да? Так вот мне сразу понравилось, и со второй такой пьянки я стал алкоголиком.

- Это важнейший момент - добавляет нарколог. - 2 - 3% населения при любых условиях, при любых политиках обязательно станет зависимым. К примеру, я зависим от никотина. Первые попытки курения мне понравились необычайно. А попытки принимать алкоголь мне совершенно не понравились: алкоголь для меня был депрессантом, настроение ухудшалось, я чувствовал себя несчастным.

Другая категория людей станет алкоголиками, если их поместить в среду, где все активно употребляют и это считается нормой. А большая часть населения склонна к бытовому употреблению. Алкоголь в нашей стране никогда не стоил дешевле, чем сейчас. Нужно сокращать возможности доступа к алкоголю молодежи, повышать цены, продавать алкоголь только с 21 года.

Многие начинают употреблять, чтобы изменить свое психологическое состояние.

- До 20 процентов населения страдает психическими отклонениями - с этим ничего не поделаешь, человек очень сложно устроен. Если есть нарушение эмоциональной сферы, если человеку плохо, он начинает искать, как ему полечиться. Человек начинает пробовать табак, алкоголь, наркотики и понимает, что ему от этого хорошо.

«Трезвые дни собираешь, как монеты в копилку: один прошел, второй, а потом 4 года»

- Правда ли, что дети алкоголиков с большой долей вероятности тоже станут злоупотреблять алкоголем?

- В таких условиях у ребенка примерно в 4 раза выше шанс стать алкоголиком. Но невозможно понять, это генетика или среда.

- Да у нас культура такая! - эмоционально говорит Дима. - Родился - пить, крестился - пить, выпускной - пить, свадьба - пить. Даже в театр пошел - надо коньячку в антракте выпить. А системно пить начинают по трем причинам: от стресса, чтобы радость запить и от скуки, - делает выводы Дима, с ним никто не спорит.

- А когда вы поняли, что надо прекращать?

- Каждого наркомана или алкоголика перманентно посещают мысли, что нужно завязать навсегда - и меня посещали. Нужно поверить, что ты достиг дна или придонья, и обратиться за помощью, принять решение на трезвость и делать для этого что-то. Сверхусилий не нужно: изо дня в день выполнять рекомендации. Потом эти трезвые дни собираешь, как монеты в копилку - вот один день прошел, второй, а потом 4 года. Самое сложное - терпеть.

Саша терпит уже полтора года, но каждый день дома видит, как пьет жена - ничего менять женщина не хочет.

- Мне родственники на мозги не капали, я сам решил обратиться за помощью, - рассказывает свою историю Саша. - Года за два до этого у меня появилось мысль, что, наверное, я алкоголик. Но я отбрасывал ее, думал, если сегодня выпил - завтра уже не буду. Потом наступает завтра - ты все равно выпиваешь.

Врач убежден, что нужно сокращать возможности доступа к алкоголю молодежи, повышать цены, продавать алкоголь только с 21 годаФото: Павел МАРТИНЧИК

«Алкоголики трезвеют только через боль, кто-то эту боль должен им причинить»

Вадим обещал себе «завтра перестать» много лет. О том, что у него проблемы с алкоголем, он понял в 30. Сейчас ему 50, он успешный бизнесмен, муж и отец троих детей. На встречу Вадим пришел в костюме и рубашке, в кармане позвякивают ключи от автомобиля. История, которую он рассказывает о себе, кажется выдуманной, настолько сложно соотнести ее с человеком, которого видишь перед собой.

- Когда я женился, у меня тесть пил, и, естественно, предлагал мне. Я не знал опасности, думал, за этой ежевечерней выпивкой найду душевность. И время еще было такое - становление бизнеса. С одной стороны - подъем, эйфория, а с другой - неуверенность, страх, который я запивал. Ты постоянно рискуешь, от тебя все зависит, и когда ты на людях - еще как-то нормально держишься, а когда остаешься один - это все в голове прокручивается. Алкоголь - возможность уйти от этих мыслей.

- Употребление алкоголя, наркотиков - это эскапизм, бегство от действительности. Большинство даже умных алкоголиков этого не понимают, - комментирует Владимир Иванов. - В состоянии алкогольного опьянения сознание становится тоннельным, зашоренным. Все богатство мира и все страхи исчезают. Пьяному легче жить.

- А потом эти проблемы как по спирали накручиваются, - продолжает Вадим. - Говорят, что алкоголики - слабовольные люди. Но у меня не слабая воля - на совещании мужики в обморок падают.

Многих участников этой группы отрезвил страх потерять семью и остаться алкоголиком в глазах детей.

- Алкоголики трезвеют только через боль, кто-то эту боль должен им причинить. Это может быть жена, сестра, муж, милиция или кто-то еще. Но поскольку выпивка для алкоголиков - очень важное и приятное дело, пресечь это можно только грубо и с болью, по-другому никак не получится. Никто бы не бросил пить, если бы это не сопровождалось крайне неприятными вещами. Если дома алкоголика поддерживают - укладывают пьяным спать, подставляют тазик и дают опохмелиться - зачем ему трезветь?

- У меня супруга ультиматум поставила, - подтверждает один из участников. - Сказала - или развожусь с тобой, или иди в больницу.

«Утром папа кричит над тазиком и пахнет от него не шахматами - как это объяснить?»

Вадиму жена несколько раз предлагала пойти в больницу, но на мужчину тогда просьбы не действовали.

- Потом она просто заявила об уже принятом решении: «Я развожусь, уже была у адвоката, ты можешь нанять своего». Сказала, что устала бороться, не хочет, чтобы дети видели меня таким. Я тогда ответил, что найду сто таких, как она. А потом подумал: никого я не найду, - Вадим делает длинную паузу и продолжает. - Ей было 16, мне было 18, когда мы познакомились. Кого я найду?

На тот момент его среднему сыну было 4 года, младшему – 2, дочке - 12 лет.

- Я понял, что даже если я уговорю жену остаться, мои сыновья станут такими же, как я. Ты для ребенка бог, царь, ты для него как Сталин для сталинистов - он начинает копировать все, впитывать. И ты видишь, что ведешь его не туда. Ради чего жить тогда?

Шесть лет Вадим пытался бороться с алкоголизмом как мог.

- Подшиваниями (метод, при котором в организм вводят специальное вещество, которое, взаимодействуя с алкоголем, вызывает неприятные ощущения. - Ред.), с помощью шаманов с бубном, клятв на крови. Пошел в частный медцентр - сказали, что они могут меня только подшить. Не помогло - через 8 месяцев я пришел опять. Мне сказали, что надо держаться, проявить силу воли. Во второй раз подшивка будет уже на 30% дешевле. В следующий раз - еще на 10% дешевле. Есть врачи, которые заинтересованы в том, чтобы ты к ним почаще приходил и платил деньги. Я думал, я куплю всех, в том числе врачей, думал, что все лекарства мира мне доступны. Но в 36 лет свой день рождения я провел под капельницей, меня откачивали. После этого я попал к Владимиру Владимировичу.

Дима добавляет, что ему тоже помогли остановиться дети, а точнее - нежелание, чтобы они запомнили отца таким.

- Принесли тебя домой на рогах, утром папа почему-то болеет, кричит над тазиком, и пахнет от него не шахматами - как вот это объяснить?

- У дочки до сих пор обида, у меня с ней нет отношений хороших - она видела папу над тазиком, над унитазом, из кабака с разбитой мордой,- вздыхает Вадим. - А сыновей я воспитал в этом опыте, что здесь приобрел. Мой сын в университете в Бостоне входит в 10% тех студентов, которые не пьют и не курят. Средний тоже сказал, походив на пару вечеринок и дискотек, что больше не пойдет, потому что там ребята пьют пиво, водку и курят марихуану.

СПРАВКА «КП»

Владимир Иванов - врач психиатр-нарколог, психотерапевт. Был инициатором создания движения анонимных алкоголиков в Беларуси.