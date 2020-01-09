2020-01-09T17:16:04+03:00
Общество
КП Беларусь

«Наташа смогла выбежать на улицу, но они ее догнали»: за убийство учительницы прокурор запросил обвиняемым смертную казнь

В преступлении, о котором упоминал в интервью Александр Лукашенко, обвиняют двух обиженных на учительницу братьев. Приговор огласят в пятницу, 10 января
Алеся ДОБЫШ
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Убийство произошло в апреле прошлого года. Фото: Следственный комитетУбийство произошло в апреле прошлого года. Фото: Следственный комитет
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Небольшой райцентр Чериков (Могилевская область) с населением в 8 тысяч человек в апреле 2019-го всколыхнуло жестокое убийство. Рано утром, еще не было и 6 часов, жители улицы Гагарина увидели, что горит дом 47-летней учительницы, Натальи Васильевны.

- Ее муж работает в Москве, сын учился в Минске, поэтому она была дома одна в тот день, - рассказывает соседка женщины, Людмила Рожковая. - Я выскочила на улицу - никого, только дом полыхает. Сестра Наташиного мужа тоже прибежала к ее дому, все спрашивала у меня, где Наташа, надеялась, что она успела выбежать.

Тело женщины в доме нашли спасатели МЧС. Погибла она не от пожара - на ее теле потом насчитали десятки ножевых ранений. Оперативники выяснили, что пропал компьютер и продукты. Подозреваемых тогда задержали через несколько часов: ими оказались братья 18 и 20 лет, которые живут вместе с сестрой по соседству - у них дома и нашли украденные вещи убитой женщины.

Нож подозреваемые выбросили в реку. Фото: Следственный комитет

Нож подозреваемые выбросили в реку. Фото: Следственный комитет

Братья рассказали следствию, что к учительнице они шли разобраться: незадолго до этого она сообщила в милицию, что сестра этих парней плохо исполняет свои родительские обязанности, дети находятся без присмотра (женщина растит четверых детей). В результате семью поставили на учет как СОП - об этом сообщали в СК.

10 апреля молодые люди выпивали дома, а потом отправились к учительнице. Женщина впустила их в дом - парни избили ее, а потом схватились за нож. Чтобы скрыть следы преступления, братья подожгли дом. Нож выбросили в Сож. Молодым людям предъявили обвинение по нескольким статьям УК, в том числе - убийство с особой жестокостью.

- Она такая добрая, безотказная женщина была, всем помогала. Никто про нее не скажет плохого слова, - продолжает Людмила. - В школе она работала давно, была на хорошем счету. Сын работает в МЧС в Минске. Мама Натальи Васильевны ходит на каждое заседание в суде - не представляю, как она это выдерживает. Отец Наташи после этого случая заболел, ему ампутировали ногу - одна беда за другой в семье.

По словам соседки, на похороны женщины собрался весь город.

- Я никогда такого не видела, было море людей. Следственный эксперимент проходил тоже у нас на глазах. Сначала привезли одного парня, потом второго. Они рассказали, что Наташа вырывалась, смогла выбежать на улицу, но они ее догнали… - прерывает рассказ женщина. - В доме были включены газовые конфорки - наверное, хотели, чтобы весь дом сгорел и не осталось следов. Но Наташа всегда перед сном перекрывает газ, поэтому ничего не вышло, сгорела только крыша.

Сейчас муж Натальи Васильевны восстанавливает дом своими силами.

- Дом месяц стоял закрытый, следователи не разрешали ничего трогать - вся мебель сгнила от воды, которая осталась после тушения. Муж Наташи уже заканчивает ремонт, а пока живет у своей сестры.

Дело начали рассматривать в суде 12 ноября прошлого года. 8 января прокурор запросил для обвиняемых высшую меру наказания - смертную казнь. Но суд может принять и другое решение. В пятницу, 10 января, будет оглашен приговор.

Во время интервью с редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым Александр Лукашенко упомянул это дело.

- Два подонка, иначе их не назовешь - уже и разбои были, и наказывали их - убили свою учительницу. За то, что она защитила двоих детишек их сестры. Сестра никакая, асоциальный элемент. А учительница защитила их и потребовала изъять из семьи. Они ее резали всю ночь. Они убивали ее всю ночь. Она умоляла, просила, и, в конце концов, они ее к утру добили. Каково?

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