С февраля шенген все равно 80 евро! Можно ли сейчас собрать парламент, чтобы получить дешевые визы пораньше?

На днях Беларусь и Евросоюз подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. Шенгенские визы для белорусов подешевеют с 60 евро до 35 евро.

Эти соглашения вызвали много вопросов.

1. Что дадут соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии?

- Соглашения предусматривают на взаимной основе упрощение порядка выдачи виз, включая снижение визового сбора до 35 евро, и сотрудничество Беларуси и ЕС в области реадмиссии, - сообщается на сайте МИДа.

Решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (если не понадобится дополнительная проверка). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке, сообщает belta.by.

Что же даст соглашение о реадмиссии? Реадмиссия - это согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан (а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации из другого государства.

2. Когда заработают договоренности ЕС и Беларуси?

Со стороны Беларуси необходима ратификация соглашений Национальным собранием. Требуется также одобрение и со стороны Европейского парламента, сообщает МИД.

- Что касается белорусской стороны, то мы готовы сделать это в самые короткие сроки, но посмотрим, как будет развиваться ситуация в странах наших партнеров, - сказал ОНТ министр иностранных дел Владимир Макей. - Понятно, что это займет определенное время - пару-тройку месяцев.

В это же время председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных заявил, что парламентарии планируют ратифицировать соглашение об упрощении визового режима с ЕС на весенней сессии. Напомним, депутаты закрыли сессию в декабре, а в следующий раз они соберутся в Овальном зале только 2 апреля.

3. А можно ли созвать внеочередную сессию, чтобы пораньше получить дешевые визы?

- Возникает ряд обстоятельств, которые нужно учитывать. Во-первых, вступление данного соглашения в силу не зависит только от нашей ратификации, - объясняет Андрей Савиных. - Вторая сторона тоже должна провести соответствующие процедуры. Как нам известно, Европарламент, скорее всего, сможет рассмотреть и одобрить соглашения между Беларусью и Евросоюзом ориентировочно в середине или в конце марта. Именно поэтому мы обратились к нашим европейским коллегам с просьбой также придать неотложный характер этому процессу с их стороны. Мы же ратифицируем соглашения в начале апреля. Мы будем стремиться к обмену ратификационными грамотами до конца апреля. А это значит, что соглашения вступят в силу 1 июня.

4. Почему это соглашение было принято так поздно?

Как известно, граждане многих стран постсоветского пространства уже давно платят за шенген по 35 евро. Это, например, Россия, Армения и Азербайджан. А гражданам Украины, Грузии и Молдовы и вовсе такие визы не нужны - они свободно пересекают границу. А мы только к 35 евро шли пять лет.

- Я знаю, что МИД предпринял все усилия, чтобы подписать эти соглашения как можно быстрее, - говорит Андрей Савиных. - У ЕС более длинная цепочка согласований. Кроме этого, принятие соглашение об упрощении виз было увязано с другим соглашением - о реадмиссии. Все это занимает время. Во время подготовки межправительственных соглашений спешка не только плохой советчик, но и может принести много проблем.

5. Сколько будем платить с февраля до июня?

С 2 февраля этого года в силу вступят поправки в Визовый кодекс ЕС, согласно которому шенген для белорусов подорожает до 80 евро.

- Мы хотели бы рекомендовать нашим гражданам - кто намерен получать визу и хочет это сделать до вступления в силу нового Визового кодекса ЕС, обращаться за получением многократной визы, - сказал Владимир Макей ОНТ. - Мы договорились с нашими партнерами, что эти вопросы будут рассматриваться очень тщательно, корректно. И это поможет снять эту напряженность, связанную с тем, что в течение короткого периода времени наши граждане будут вынуждены приобретать визы по завышенным ценам до момента вступления в силу этих соглашений.

По словам министра иностранных дел Владимира Макея, стороны старались подписать документы намного раньше, однако по разным причинам это не удалось, сообщает belta.by.