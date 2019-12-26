Средняя цена - $11,7 тысяч: белорусы покупают в шесть раз больше новых авто, чем поддержанных

Национальный статистический комитет опубликовал данные импорта в Беларусь легковых автомобилей. Цифры впечатляют: за январь - октябрь текущего года купили за границей и ввезли в страну легковушек на $1,018 млрд. В пересчете на штуки - 87,3 тысячи. Это почти на четверть (25,4%) больше, чем в 2018 году. Интересно, что средняя цена импортированного автомобиля в этом году снизилась более чем на 7% и составила $11,7 тыс.

Чаще всего в Беларусь ввозят авто из России. Помимо единого рынка ЕАЭС сказывается и то, что в РФ находятся сборочные производства мировых брендов, продукцию которых активно закупают отечественные автосалоны. По данным статистики, из России за 10 месяцев года было ввезено почти 65 тысяч автомобилей (средняя цена одного - $12,3 тыс.). Получается, что три из четырех машин, которые купили белорусы в этом году, были приобретены в России.

12,4 тысячи легковушек наши соотечественники пригнали из «неизвестной страны». Именно так на таможне маркируют подержанные машины, которые ввозят в страну физические лица. Средняя стоимость такой - $8,7 тыс.

КСТАТИ

Самой популярной в Беларуси маркой авто является Volkswagen, их на начало года в стране зарегистрировано более 412 тысяч штук.

Второе место в рейтинге популярности занимает достижение российского автопрома - Lada (около 360 тысяч штук).

Третье место удерживает практичный Opel (чуть более 225 тысяч).

Разница около 5 тысяч штук разделяет четвертое (Audi - 197 тысяч) и пятое (Renault - 192 тысяч штук) места.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, самые востребованные рынком новые автомобили - Lada (за первое полугодие 2019-го их продано около 9 тысяч штук), Renault (6,2 тысячи) и народный Volkswagen (3,5 тысячи автомобилей).