В Нацбанке елка выше люстры, а в прокуратуре – с бусами: как в Беларуси украсили главные офисы к Новому году

Недавно Меланья Трамп показала рождественское убранство Белого дома. Шикарные елки, нарядный декор и затейливые украшения с названиями штатов - от одних только фотографий праздничное настроение взлетает до максимума.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Не успели мы налюбоваться американской атмосферой праздника, как стало известно о британской. Главную елку Букингемского дворца облачили в красный цвет. Игрушки на ней символизированы под символы королевской власти, среди которых выделяется корона Елизаветы II.

Фото: townandcountrymag.com

Но дух Рождества царит не только в заокеанской резиденции. Белорусские ведомства и организации тоже знают толк в создании праздника.

Например, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды считают, что живым елкам место на воле, а в офисе красуется искусственное деревце, припорошенное снегом.

Фото: Минприроды

В холле Национального банка Республики Беларусь возвышается роскошная ель, украшенная красными и золотыми шарами.

Фото: НБРБ

Новогоднее настроение сотрудникам Генеральной прокуратуры Беларуси создает представительская елка с огоньками.

Фото: Генеральная прокуратура

В посольстве Великобритании в Минске к Рождеству появилась целая композиция. Тут и подарок, и Санта, и его олень.

Фото: Посольство Великобритании в Минске

В Верховном суде Беларуси елка украшена белым и золотым декором. Правильно решение, ведь Металлическая Крыса предпочитает серебристые и белые оттенки.

julialyaskova А у нас уже время волшебства!

В Министерстве внутренних дел ответили, что в новогодние праздники охраняют общие елки, а не ставят свои. Порядка украшать офис нет и у депутатов Палаты представителей Национального собрания.

Главная елка страны ассоциируется с Октябрьской площадью, но в стенах расположенного около нее Дворца Республики работает еще одна.

Елка во Дворце РеспубликиФото: Павел МАРТИНЧИК

В посольстве Швеции в Минске гостей встречает настоящая ель.

Фото: facebook.com

Посмотрите, как красиво она смотрится вечером!

Фото: facebook.com

В здании Совета Республики новогодняя елка примерно в человеческий рост.

Фото: Совет Республики

А в посольстве США в Беларуси сразу две нарядно украшенные елки.

Фото: Посольство США в Беларуси

Фото: Посольство США в Беларуси

Да, пусть наши елки не такие помпезные, как в Белом доме или Букингемском дворце, но от них и не требуется такими быть. С своей главной функцией они прекрасно справляются: создают атмосферу праздника и поднимают настроение.