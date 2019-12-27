В Нацбанке елка выше люстры, а в прокуратуре – с бусами: как в Беларуси украсили главные офисы к Новому году
Недавно Меланья Трамп показала рождественское убранство Белого дома. Шикарные елки, нарядный декор и затейливые украшения с названиями штатов - от одних только фотографий праздничное настроение взлетает до максимума.
Фото: twitter.com
Фото: twitter.com
Фото: twitter.com
Не успели мы налюбоваться американской атмосферой праздника, как стало известно о британской. Главную елку Букингемского дворца облачили в красный цвет. Игрушки на ней символизированы под символы королевской власти, среди которых выделяется корона Елизаветы II.
Фото: townandcountrymag.com
Но дух Рождества царит не только в заокеанской резиденции. Белорусские ведомства и организации тоже знают толк в создании праздника.
Например, в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды считают, что живым елкам место на воле, а в офисе красуется искусственное деревце, припорошенное снегом.
Фото: Минприроды
В холле Национального банка Республики Беларусь возвышается роскошная ель, украшенная красными и золотыми шарами.
Фото: НБРБ
Новогоднее настроение сотрудникам Генеральной прокуратуры Беларуси создает представительская елка с огоньками.
Фото: Генеральная прокуратура
В посольстве Великобритании в Минске к Рождеству появилась целая композиция. Тут и подарок, и Санта, и его олень.
Фото: Посольство Великобритании в Минске
В Верховном суде Беларуси елка украшена белым и золотым декором. Правильно решение, ведь Металлическая Крыса предпочитает серебристые и белые оттенки.
В Министерстве внутренних дел ответили, что в новогодние праздники охраняют общие елки, а не ставят свои. Порядка украшать офис нет и у депутатов Палаты представителей Национального собрания.
Главная елка страны ассоциируется с Октябрьской площадью, но в стенах расположенного около нее Дворца Республики работает еще одна.
Елка во Дворце РеспубликиФото: Павел МАРТИНЧИК
В посольстве Швеции в Минске гостей встречает настоящая ель.
Фото: facebook.com
Посмотрите, как красиво она смотрится вечером!
Фото: facebook.com
В здании Совета Республики новогодняя елка примерно в человеческий рост.
Фото: Совет Республики
А в посольстве США в Беларуси сразу две нарядно украшенные елки.
Фото: Посольство США в Беларуси
Фото: Посольство США в Беларуси
Да, пусть наши елки не такие помпезные, как в Белом доме или Букингемском дворце, но от них и не требуется такими быть. С своей главной функцией они прекрасно справляются: создают атмосферу праздника и поднимают настроение.