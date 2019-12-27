2019-12-27T22:01:13+03:00
Общество
КП Беларусь

10 простых идей для нарядов к Новому году-2020: советы белорусского стилиста Ольги Кузиной

Как собраться на праздник быстро и без лишних трат, а выглядеть при этом сногсшибательно, «Комсомолке» рассказала стилист
Ирина КАЛИНИНА
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Чтобы выглядеть стильно, не обязательно тратить много времени и денег. Фото: pinterest.comЧтобы выглядеть стильно, не обязательно тратить много времени и денег. Фото: pinterest.com
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Беспроигрышный вариант для новогоднего праздника. Пайетки всегда в моде и вряд ли когда-нибудь из нее выйдут. Причем это может быть любой предмет одежды - например, недорогой топ. Вы можете комбинировать пайетки с базовыми вещами: например, дополнить блестящим жакетом обычное платье или надеть юбку с пайетками и белую рубашку. Учитывая, что мы будем встречать год Белой Металлической Крысы, самым актуальным решением может стать серебряный цвет.

Пайетки - идеальный вариант для новогодней вечеринки. Фото: pinterest.com

Пайетки - идеальный вариант для новогодней вечеринки. Фото: pinterest.com

Один из самых праздничных цветов - красный. А Новый год - отличный повод примерить одежду такого цвета. Это может быть платье, костюм, туфли к базовым вещам или любые аксессуары. Вполне возможно, что вы найдете подходящий вариант у себя в шкафу. Красный цвет всегда будет смотреться выигрышно!

Не сказать, что у Шарлиз Терон вечернее платье, но яркий цвет и открытые плечи делают его действительно праздничным. Фото: pinterest.com

Не сказать, что у Шарлиз Терон вечернее платье, но яркий цвет и открытые плечи делают его действительно праздничным. Фото: pinterest.com

Одежда из бархатной ткани поможет сделать образ нарядным. Например, добавляете к базовому черному платью бархатный жакет - и нарядный образ готов! Отлично подойдет для новогодней вечеринки и бархатное платье - пусть и самого простого силуэта. Идеально, если вы дополните его каблуками и акцентными блестящими украшениями.

В этом году в моде различные аксессуары для волос. Для праздничного вечера вы можете выбрать, например, бархатные обручи или необычные заколки. С их помощью вы сможете создать просто невероятный праздничный эффект! А обыграть ими можно практически любой наряд.

Бархатный обруч поможет создать праздничный эффект. Фото: pinterest.com

Бархатный обруч поможет создать праздничный эффект. Фото: pinterest.com

Еще одна простая идея - лакированные или сияющие туфли на каблуках как яркий акцент. Хорошая обувь вытянет абсолютно любой наряд и может превратить скучный базовый костюм в вечерний вариант.

Хорошая обувь поможет превратить базовый костюм в вечерний. Фото: pinterest.com

Хорошая обувь поможет превратить базовый костюм в вечерний. Фото: pinterest.com

Один из самых простых способов создать праздничный образ - надеть лаконичное черное платье (а оно наверняка есть в гардеробе у каждой женщины), но при этом сделать красивую прическу и яркий макияж. Все! Добавьте блеска в глазах - и вы готовы к встрече праздника.

Чем ярче они сияют - тем лучше! Новогодние праздники - идеальное время, когда вы можете носить такие украшения и выглядеть при этом абсолютно уместно. Выбирайте серьги с висюльками, с разноцветными камнями, серебристого или золотистого цвета. Они могут стать великолепным акцентом в праздничном образе.

Отличный вариант праздничного наряда. Конечно, если речь идет о вещах из хорошей костюмной ткани, а не о джинсовых комбинезонах. Если у вас есть такая вещь и вы носите ее как повседневную, дополните образ эффектными туфлями - и у вас получится классный вариант для встречи Нового года. Вы будете выглядеть женственно и элегантно.

Пожалуй, шелк - это самая праздничная фактура. Если у вас есть платье или блузка из этого материала, они могут стать лучшим нарядом для встречи главного праздника в году. Зимой мы редко носим летящие платья, а все, что мы не привыкли видеть в повседневной жизни зимой, на новогоднем празднике будет выглядеть так, как будто мы специально собирались и готовились, чтобы создать праздничный образ. Вот такой маленький лайфхак.

Простая идея, недорогая в реализации. Сейчас в моде золотистые массивные цепи, которые можно носить в качестве пояса. На черном лаконичном платье они будут смотреться женственно и очень празднично.

Массивные цепи на поясе сейчас в моде. Фото: pinterest.com

Массивные цепи на поясе сейчас в моде. Фото: pinterest.com

БУДЬ В КУРСЕ!

Больше блеска и бахромы: возвращаются времена «Великого Гэтсби»

А вот вариант для тех, кто все-таки хочет как следует подготовиться к новогодней вечеринке:

- Стиль 70 - 80-х, который был актуален в последнее время, сейчас выходит из моды, - говорит стилист. - Актуальным становится стиль Гэтсби. Это значит, что для праздничного образа можно использовать бахрому, блеск и носить более короткие платья. Для вдохновения можно пересмотреть фильм «Великий Гэтсби».

КСТАТИ

Совет для мужчин: жилет и оригинальная футболка

- К мужчинам обычно меньше требований и ожиданий по поводу внешнего вида на праздниках, - говорит Ольга. - Скорее всего, если они привыкли ходить в джинсах и свитере и на Новый год просто сменят их на брюки и рубашку, то уже получат +100 очков к стилю. Если же все-таки хочется одеться небанально, советую выбирать, например, некомплектный костюм (пиджак и брюки разных цветов, которые сочетаются между собой). Или достаньте из шкафа любимый однотонный костюм, а чтобы не выглядеть в нем слишком официально, подберите к нему оригинальную футболку с надписью или рисунком на светлом фоне. Также отлично будут смотреться брюки с жилетом.

Жилет - отличный вариант для праздничной вечеринки. Фото: pinterest.com

Жилет - отличный вариант для праздничной вечеринки. Фото: pinterest.com

Благодарим за помощь в подготовке материала стилиста Ольгу Кузину.

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