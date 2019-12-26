2019-12-26T16:14:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Безлимитный интернет и скидка на абонплату для новичков — акция на тарифе «Корпоративный Супер max»

Новые абоненты тарифа «Корпоративный Супер max» получат скидку на абонплату и безлимитный интернет
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Кроме того, в тариф включен безлимит минут на разговоры в сети всех операторов Беларуси. Стоимость специального предложения — 19,90 рубля в месяц.

Акционные условия действуют 365 дней с момента подключения к тарифу «Корпоративный Супер max». Воспользоваться предложением можно по 29 февраля 2020 года. Подробнее об акции смотрите здесь.

Информация о тарифе «Корпоративный Супер max» на сайте компании.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

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