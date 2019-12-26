КП Беларусь
Безлимитный интернет и скидка на абонплату для новичков — акция на тарифе «Корпоративный Супер max»
Новые абоненты тарифа «Корпоративный Супер max» получат скидку на абонплату и безлимитный интернет
Изменить размер текста:
Кроме того, в тариф включен безлимит минут на разговоры в сети всех операторов Беларуси. Стоимость специального предложения — 19,90 рубля в месяц.
Акционные условия действуют 365 дней с момента подключения к тарифу «Корпоративный Супер max». Воспользоваться предложением можно по 29 февраля 2020 года. Подробнее об акции смотрите здесь.
Информация о тарифе «Корпоративный Супер max» на сайте компании.
УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»