2019-12-26T17:03:08+03:00
Экономика
КП Беларусь

В ноябре один айтишник в Беларуси в среднем зарабатывал, как семь парикмахеров

Средние зарплаты в Беларуси в ноябре упали на 10 рублей
Таисия ЧЕРНУХО
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Средняя зарплата в 2019 году, по прогнозам властей, должна составить 1025 рублей до уплаты налогов.Средняя зарплата в 2019 году, по прогнозам властей, должна составить 1025 рублей до уплаты налогов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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По данным Белстата, средняя зарплата белорусов в ноябре составила 1113,1 рубля. Это сумма до уплаты налогов, а на руки вышло примерно 957 рублей. Если бы не октябрь, когда зарплаты выросли почти на 15 рублей, это был бы четвертый месяц подряд, когда получки уменьшались. В августе они упали на 10,7 рубля, в сентябре - на 9,3 рубля, в ноябре - на 10 рублей.

Больше всех в ноябре получили минчане: 1537,7 рубля. Жители Минской области получили грязными 1100,8 рубля, Гомельской - 997,1 рубля, Гродненской - 983,1 рубля, Брестской - 975,4 рубля, Витебской - 944,2 рубля, Могилевской области - 922 рубля.

По давней традиции самые высокие зарплаты в ноябре получили айтишники (4247,2 рубля). На втором месте - пилоты и стюардессы (2788,6 рубля), на третьем - финансисты и страховщики (2321,8 рубля). Что интересно, в этом году в топ-5 стабильно стали входить телевизионщики, подвинув с пьедестала юристов, бухгалтеров и архитекторов.

Антирейтинг зарплат также не изменился: самые маленькие получки в ноябре были у парикмахеров и работников салонов красоты - 581 рубль (см. «ТОЛЬКО ЦИФРЫ»). Выходит, один айтишник за месяц получает семь зарплат парикмахера. А парикмахерам самого бедного - Могилевского региона - остается только посочувствовать.

Средняя зарплата в 2019 году, по прогнозам властей, должна составить 1025 рублей до уплаты налогов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Кто в ноябре получил больше всех…

Айтишники - 4247,2 рубля

Пилоты и стюардессы - 2788,6 рубля

Финансисты и страховщики - 2321,8 рубля

Шахтеры - 1888,6 рубля

Телевизионщики - 1791,3 рубля

…а кто - меньше всех

Работники водного транспорта 719 рублей

Творческие работники и работники сферы развлечений - 676,1 рубля

Сиделки и соцработники - 670,1 рубля

Работники библиотек, архивов, музеев - 647 рублей

Парикмахеры и работники салонов красоты - 581,1 рубля

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