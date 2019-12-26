В ноябре один айтишник в Беларуси в среднем зарабатывал, как семь парикмахеров
По данным Белстата, средняя зарплата белорусов в ноябре составила 1113,1 рубля. Это сумма до уплаты налогов, а на руки вышло примерно 957 рублей. Если бы не октябрь, когда зарплаты выросли почти на 15 рублей, это был бы четвертый месяц подряд, когда получки уменьшались. В августе они упали на 10,7 рубля, в сентябре - на 9,3 рубля, в ноябре - на 10 рублей.
Больше всех в ноябре получили минчане: 1537,7 рубля. Жители Минской области получили грязными 1100,8 рубля, Гомельской - 997,1 рубля, Гродненской - 983,1 рубля, Брестской - 975,4 рубля, Витебской - 944,2 рубля, Могилевской области - 922 рубля.
По давней традиции самые высокие зарплаты в ноябре получили айтишники (4247,2 рубля). На втором месте - пилоты и стюардессы (2788,6 рубля), на третьем - финансисты и страховщики (2321,8 рубля). Что интересно, в этом году в топ-5 стабильно стали входить телевизионщики, подвинув с пьедестала юристов, бухгалтеров и архитекторов.
Антирейтинг зарплат также не изменился: самые маленькие получки в ноябре были у парикмахеров и работников салонов красоты - 581 рубль (см. «ТОЛЬКО ЦИФРЫ»). Выходит, один айтишник за месяц получает семь зарплат парикмахера. А парикмахерам самого бедного - Могилевского региона - остается только посочувствовать.
Средняя зарплата в 2019 году, по прогнозам властей, должна составить 1025 рублей до уплаты налогов.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Кто в ноябре получил больше всех…
Айтишники - 4247,2 рубля
Пилоты и стюардессы - 2788,6 рубля
Финансисты и страховщики - 2321,8 рубля
Шахтеры - 1888,6 рубля
Телевизионщики - 1791,3 рубля
…а кто - меньше всех
Работники водного транспорта 719 рублей
Творческие работники и работники сферы развлечений - 676,1 рубля
Сиделки и соцработники - 670,1 рубля
Работники библиотек, архивов, музеев - 647 рублей
Парикмахеры и работники салонов красоты - 581,1 рубля