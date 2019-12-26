«До 13 января - упадок энергии, а операции и татуировки лучше отложить»: астрологи и психологи о последствиях затмения

26 декабря некоторые жители Земли наблюдали солнечное затмение с «огненным кольцом» вокруг светила. Кто-то назвал событие знаковым, кто-то - страшным… Разбираемся почему.

- Нынешнее затмение называют кольцеобразным, - рассказали нам в Академии наук Беларуси. - Такое случается, когда Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения, и не может перекрыть Солнце полностью. В результате образуется так называемое «огненное кольцо».

По белорусскому времени солнечное затмение началось 26 декабря около половины шестого утра, а его пик пришелся примерно на 7.17. Однако ни то самое «огненное» кольцо, ни отдельные фазы затмения белорусы увидеть так и не смогли - небо сплошь было затянуто тучами. В полной красе затмение могли наблюдать только жители Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Омана, Сингапура, Индии и Индонезии.

- Само затмение мы не увидели, зато ощутили его многие, - рассказывает психолог Надежда Копылова. - Сейчас зима, мало солнца, люди часто чувствуют тревогу, ощущают себя усталыми и апатичными. Я заметила, что в период затмений это состояние усиливается. Незадолго до и некоторый период после подобных небесных явлений мои клиенты, особенно - эмоциональные люди с подвижной психикой, часто жалуются на чувство тревоги и обострение хронических заболеваний.

- Как пережить затмение и его последствия с минимальным штормом для организма и психики?

- Все индивидуально, но пару универсальных рекомендаций дать можно. В периоды затмений старайтесь устроить разрядку сердечно-сосудистой системе: есть больше фруктов и овощей, исключить жирную пищу, чаще гулять на свежем воздухе, делать гимнастику и главное - беречь себя от стрессов. Для этого постарайтесь высыпаться, не засиживаться на работе. Неплохо иметь под рукой успокоительные травы и чаи, не злоупотреблять курением и алкоголем.

Что ж, психотерапевты - люди рациональные. А что говорят астрологи?

Астролог: «Белорусы затмения не увидели, но на некоторых оно будет влиять еще 9, а то и 18 следующих лет». Фото: фотокадр из видеоролика с YouTube.

- Любое солнечное затмение - это новолуние. А значит, многие будут ощущать упадок энергии, пассивность, недомогание, раздражительность, - говорит астролог-исследователь, член Международного Астрологического Сообщества InastroS Анастасия Паскевич. - Затмение в Козероге - это, в первую очередь, карьера, карьерное продвижение, отношение со старшими родственниками, начальниками. В период затмения и после него надо быть осторожными. Лучше не планировать дальних поездок и сложных командировок. Будьте осторожны не только в плане личной безопасности, но и в организации дел. При возможности советую избежать хирургических вмешательств. Понятно, что экстренные случаи и срочные операции не отложишь. Но если речь о запланированных вмешательствах или о пирсинге, татуировках, то лучше повременить.

- А сколько ждать?

- Пока не закончится коридор затмений. Коридор затмений - это период между крайними затмениями. Следующее затмение лунное, и оно случится 10 января. Ждем окончания коридора плюс пару дней. Оптимально - до 13 января. Но, конечно, все индивидуально и лучше смотреть натальную карту.

- Может, каким-то знакам зодиака стоит быть особенно осторожными в эти дни?

- Затмение прошло в знаке Козерога. Поэтому особенно внимательными и осторожными сейчас надо быть Козерогам. В особенности тем, у кого день рождения 26 декабря или плюс-минус 3 дня до и после затмения. Насколько отдаленные последствия для них будет иметь затмение 26 декабря, опять же надо смотреть индивидуально. Но есть такое понятие: затмение закладывает цикл на последующие 9 - 18 лет.

Кстати, следующее солнечное затмение нам обещают летом 2020 года, и ученые говорят, оно будет зрелищным! Луна закроет более 30% Солнца.