Кто из белорусов попадался на допинге в 2019 году?

Самый большой резонанс вызвала история Марины Арзамасовой: в конце августа стало известно, что в допинг-пробе чемпионки мира 2015 года в беге на 800 м обнаружили запрещенное в вещество - LGD-4033 (также известен как лигандрол). Препарат относится к категории SARMS (селективные модуляторы андрогенных рецепторов). Изначально они были созданы для борьбы с потерей мышечной массы у возрастных людей. Глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский заявил, что не верит, что Арзамасова могла умышленно принимать допинг.

- Спортсменка такого уровня и компетенции не будет заниматься самодеятельностью и авантюрами, это сродни самоубийству. Нет никакой логики, чтобы умышленно принимать допинг, - сказал Девятовский.

Вадим Девятовский: «Мы не верим, что Арзамасова умышленно принимала допинг»

Расследование идет до сих пор, и пока никто не может детально рассказывать, в чем дело. Арзамасова в интервью «Народнай Волi» только заинтриговала:

- До окончания дела я не имею права разглашать всю информацию, но когда узнала, как препарат попал в мой организм, это было и удивление, и шок! Предварительно мной рассматривалась другая версия, но все получилось иначе. Я была взволнована, появился миллион вопросов. И в то же время была радость, когда позвонили из лаборатории и сообщили о результатах некоторых исследований. Это дало надежду, что дело будет решено в мою пользу.

Идет расследование и по делу 23-летнего прыгуна в высоту Дмитрия Набокова. Его временно отстранили от выступлений из-за найденного в пробе фуросемида (может применяться для снижения веса и для выведения допинга из организма).

Были отстранены и борцы греко-римского стиля Кирилл Грищенко и Сергей Стародуб.

- На очередном допинг-контроле в их крови нашли распад препаратов, которые они никогда не принимали и которые им были подсыпаны на тренировке в воду. Сейчас они уже лишились участия в мировых соревнованиях, лишены зарплат, им не продлены контракты, медаль Кирилла с Европейских игр (выиграл золото в категории до 130 кг. - Ред.) присвоена другому спортсмену. На данный момент стоит вопрос о дисквалификации спортсменов, которые потратили свою жизнь на спортивные достижения для своей страны! - написала в Инстаграме жена Стародуба Алла.

Тяжелоатлеты на чемпионате мира выиграли семь медалей и заняли второе общекомандное. Но из-за прошлых прегрешений с допингом на Олимпиаду-2020 имеются только две квоты (мужскую и женскую). Кто поедет от Беларуси в Токио, станет известно ближе к весне. Особенно высокая конкуренция у мужчин.

- У мужчин четыре претендента: Тихонцов, Арямнов, Зезюлин, Лихорад. Они все выполнили олимпийские нормативы, - сказал главный тренер сборной Виктор Шершуков.

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По данным Национального антидопингового агентства Беларуси, в 2019 году дисквалификации получили шесть спортсменов.