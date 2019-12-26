2019-12-26T17:36:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белоруска, которую задержали в Непале: «Это правда... Но мы не знали, что везем кокаин!»

Задержанными оказались жители Гродно Алина Алдошина и ее парень Павел Васильев
Эвика ОТТО
Поделиться:
Задержанными оказались жители Гродно Алина Алдошина и ее парень Павел Васильев. Фото: соцсетиЗадержанными оказались жители Гродно Алина Алдошина и ее парень Павел Васильев. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

А 21-летняя Алина, как выяснилось, дочь первого заместителя начальника ОВД и начальник криминальной милиции Администрации Ленинского р-на г. Гродно Алексея Алдошина.

По информации "БелСат", белорусам пообещали заплатить 2000 долларов за перевозку курток с кокаином. Однако перевозчики не знали, что в одежду зашиты наркотики. Им сказали, что там медицинские препараты. Эту информацию подтвердила сама Алина в переписке с друзьями в соцсетях, когда те бросили ссылку на новость о задержании.

21-летняя Алина говорит, что она не знала, что везет кокаин. Фото: соцсети

21-летняя Алина говорит, что она не знала, что везет кокаин. Фото: соцсети

- Это правда, ребята, но мы не знали, что там кокаин, - написала Алина около 11 утра. Тогда девушка еще была доступна – телефоны полиция Непала у белорусов на тот момент не забрала.

«Комсомолка» дозвонились до друга Алины Евгения.

- Не уверен, что Алина знала о наркотиках. Хотя 100% гарантии дать не могу. Зачем так рисковать за такие маленькие деньги? – рассуждает парень. За это преступление можно получить 20-летний срок.

Павел и Алина увидятся с консулом только 30 декабря.

Павел и Алина увидятся с консулом только 30 декабря.

МИД Беларуси также подтвердил задержание белорусов. Консул и отец Алины навестят перевозчики в понедельник, 30 декабря.

Напомним, что 21-летние белорусы были задержаны в столице Непала 21 декабря. Они пытались провести в зимних куртках 6 килограммов кокаина.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Восемь братьев и сестер никогда не ходили в школу и семь лет терпели изнасилования
Глава семейства любил наряжаться в военный китель Николая II, а детей в одежду царских времен. Его женой была двоюродная сестра, которую родственники 20 лет считали пропавшей [видео]
Новости 24
СК рассказал, какие преступления совершаются в Беларуси чаще всего
Казахстан договорился о поставках нефти в Беларусь через Россию
Школа, в которой учится Николай Лукашенко, устроила праздник в доме-интернате
Лукашенко рассказал, что делать, чтобы люди не гибли от паленой водки
В Гомеле женщина прыгнула с моста в Сож - она в реанимации
В Минске задержан педофил из России
Пара из Беларуси арестована в Непале с 6 кг кокаина
Лукашенко призвал чиновников не расслабляться: Кто его знает, как будут складываться обстоятельства
В Столине 16-летнему подростку петардой оторвало палец
Мобильные датчики скорости вернут на дороги Беларуси
Такая политика: госсекретарь США планирует посетить Беларусь
И все-таки без снега и мороза: прогноз погоды на Новый год поменялся
Фотофакт: на перекрестке в Гомеле - два противоречащих друг другу знака
На трассе М1 погиб водитель, врезавшись в стоящую фуру
В Молодечно новые знакомые после пары бутылок угнали у мужчины машину и попали на ней в ДТП