Белоруска, которую задержали в Непале: «Это правда... Но мы не знали, что везем кокаин!»

А 21-летняя Алина, как выяснилось, дочь первого заместителя начальника ОВД и начальник криминальной милиции Администрации Ленинского р-на г. Гродно Алексея Алдошина.

По информации "БелСат", белорусам пообещали заплатить 2000 долларов за перевозку курток с кокаином. Однако перевозчики не знали, что в одежду зашиты наркотики. Им сказали, что там медицинские препараты. Эту информацию подтвердила сама Алина в переписке с друзьями в соцсетях, когда те бросили ссылку на новость о задержании.

21-летняя Алина говорит, что она не знала, что везет кокаин. Фото: соцсети

- Это правда, ребята, но мы не знали, что там кокаин, - написала Алина около 11 утра. Тогда девушка еще была доступна – телефоны полиция Непала у белорусов на тот момент не забрала.

«Комсомолка» дозвонились до друга Алины Евгения.

- Не уверен, что Алина знала о наркотиках. Хотя 100% гарантии дать не могу. Зачем так рисковать за такие маленькие деньги? – рассуждает парень. За это преступление можно получить 20-летний срок.

Павел и Алина увидятся с консулом только 30 декабря.

МИД Беларуси также подтвердил задержание белорусов. Консул и отец Алины навестят перевозчики в понедельник, 30 декабря.

Напомним, что 21-летние белорусы были задержаны в столице Непала 21 декабря. Они пытались провести в зимних куртках 6 килограммов кокаина.