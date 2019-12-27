Карточный домик, власть и кресты: в Купаловском театре поставили «Караля Ліра»

Пьесу Шекспира (а в театре она идет в переводе знаменитого Юрки Гаврука) пересказывать нет смысла. А вот смотреть ее стоит. Бесконечно эффектна в спектакле сценография Катерины Шиманович: разорванная корона, разорванная страна, разбитый трон. И все черное, красное и чуть-чуть белого.

Король Лир - блестящая работа Виктора Манаева.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В спектакле - яркие костюмы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А весь спектакль Николая Пинигина можно считывать по-разному. Например, как историю карточного домика любой власти, который воздвигается и стоит силой, ее осознанием и страхом перед ней, но строится на зыбкой субстанции непредсказуемых человеческих характеров. Можно увидеть здесь семейную драму, где все против всех, а в конце только и остаются, что сожженные напрочь мосты и кресты на окончании судеб.

Режиссер Николай Пинигин говорит, что "Король Лир" - это пьеса не только о власти, но и о семье.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Премьеру "Короля Лира" в Купаловском дают 26 и 27 декабря.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Кароль Лір» у купаловцев еще и антология лжи, предательства, обмана и всего того, на что их можно разменять. А еще - вариации на тему тотального сумасшествия. Не столько самого Лира, сколько всех и вся вокруг него. И это далеко не полный список.

Свои версии озвучивал в недавнем интервью «Комсомолке» и Николай Пинигин:

Новая постановка вышла в середине 100-го сезона театра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Лір хацеў перакласці ўжо невыносны яму цяжар са старых плячэй на маладыя - транзіт улады, калі хочаце. Але пачынаецца грамадзянская вайна, і становіцца відавочным, наколькі дочкі ненавідзелі і ненавідзяць яго. Але разам з тым гэта не больш і не менш, як звычайная сямейная гісторыя. Уявіце сабе звычайнага сталага мінчаніна, які накапіў грошай і купіў дочкам дзве кватэры, сказаўшы, што будзе жыць у іх па чарзе. Праўда, забыўся папярэдзіць, што наведвацца збіраецца са сваімі сябрукамі, піць-гуляць і разбураць жыццё іншай сям'і. Каму такое спадабаецца? Таму для мяне «Кароль Лір» - не п'еса адной думкі, а сапраўдны ўніверсум. Адна з самых лепшых п'ес Шэкспіра (а мо, і самая), напісаная ім у сталым веку, калі ён усё зразумеў. Вось да сваіх 62 гадоў я ўсвядоміў: кожнага чалавека можна апраўдаць, у кожнага - свая праўда.

В спектакле образ Виктора Манаева совсем не напоминает его знаменитые комедийные работы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По-особенному наблюдаешь за тем, как играет на сцене ансамбль купаловских звезд: Виктория Чавлытко, Валентина Гарцуева, Дмитрий Есеневич, Иван Трус, Иван Кушнерук, Александр Казелло… Тонкие работы, и каждому актеру и актрисе нашлись эпизоды, где они особенно филигранны – словно, играют соло во время выступления большого оркестра.

Иван Трус и Олег Гарбуз в образах шекспировской трагедии.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А народный артист Беларуси Виктор Манаев, кажется, проживает за три часа столько эмоций и переливов в своем образе, что их хватило бы на две роли. Его Лир то тиран, растерявший в один момент все, то уставший старик с большими планами на пенсию, то беспечный безумец, то вывернутая наизнанку душа – только прикоснись, и она сразу прячется в панцирь.

"Король Лир" рассказывает о британском средневековье.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В какой-то момент забываешь, что устоявшееся представление о Манаеве - это амплуа комика с налетом трагичности. А потом, посмотрев «Караля Ліра», перебираешь образы Виктора Сергеевича с одной мыслью: «Да где же в этих ролях комедия в принципе?» В Городничем из «Ревизора» что ли? Так ведь смех здесь всего лишь форма, чтобы замаскировать какой-то надрыв, личную драму. Не зря Манаев говорит об этой роли: «Не образ, а весь несыгранный Шекспир, честное слово».

В спектакле заняты артисты разных поколений - Виктор Манаев и Александр Казелло.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В спектакле заняты артисты разных поколений - Виктор Манаев и Александр Казелло.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сам Манаев так говорил о характере своего таланта в интервью «Комсомолке»:

- Вот смотрите: тот же «придурок» Франсуа Пиньон (из спектакля «Ужин с придурком» - Ред.) - совершенно комедийный образ. А я рыдал над ролью, когда персонаж признается: вы думаете, я из дурости клеил свои макеты из спичек - да у меня мир обрушился, когда от меня ушла жена. Он выжил благодаря этим макетам! А Микита Зносак в «Тутэйшых»? Его сейчас поведут на расстрел, а он наивно так говорит: я с мамой хочу остаться - зачем вы меня забираете? Так что комедии - они о нашей жизни, во многом нелепой, суетной. Не зря Чехов называл свои пьесы комедиями, хотя там ничего смешного: люди не слышат, не видят, не любят друг друга…

"Король Лир" - одна из трагедий Шекспира позднего периода его творчества.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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