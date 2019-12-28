Мама пятиклассника из Лиды: «Для сына лучший подарок - это электроколяска!»

У пятиклассника Антона спинальная мышечная атрофия (СМА) 2-го типа. При этом заболевании постепенно слабеют мышцы всего тела. С развитием болезни слабость доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. За границей детям с таким диагнозом назначают дорогостоящий препарат, который останавливает развитие заболевания, но в Беларуси оно недоступно.

- Все началось с того, что в 1 год и 6 месяцев он стал спотыкаться, а потом и падать. А в 2,5 года ему поставили диагноз - СМА. Я когда прочитала в интернете про это заболевание, то чуть в обморок не упала. Мол, люди с таким недугом долго не живут. А ведь Антон мой единственный ребенок, - говорит Елена.

К школе болезнь проявилась ярче - Антон сел в инвалидное кресло. Состояние мальчика ухудшилось и в последнее время.

- Ночью он сам не может перевернуться. Получаются бессонные ночи... Но у кого-то дети еще более тяжелые.

Семья Антона открыла сбор на приобретение электроколяски. По словам Елены, Антон мечтает о ней.

- Это не просто желание на Новый год. Это его очень большая мечта, - говорит Елена. - Антон хочет эту коляску года два. Я откладывала эту покупку. Хотела, чтобы он сам крутил колеса своей обычной коляски, что хорошо для его мышц. Но в последнее время у него ослабли руки. Если раньше он сам без проблем из класса выезжал в коридор школы, то теперь у Антона нет сил. У сына есть в школе помощница, но его очень любят одноклассники. Они даже составили график дежурств, кто в какие дни отвозит Антона в столовую. Однако он хочет свободу передвижений, независимости в школе. Не хочет ждать ребят у столовой, чтобы его обратно завезли в класс.

Елена предложила сыну открыть благотворительный сбор, и Антон очень обрадовался. Коляска, о которой мечтает Антон, стоит 3668 долларов. Из этой суммы собрано 194 рубля.

- Это коляска очень удобная. Она складывается в багажник машины. Везти Антона мне стало уже тяжело. Он весит 40 килограммов. А с появлением электроколяски станет проще и мне, - говорит Елена. - Наши родственники рассказали Антону, что есть святой Николай, который всем приносит подарки. И их можно получить даже через других людей. Думаю, он в это верит.

Мама Антона надеется, что читатели "Комсомолки" помогут собрать необходимую сумму на электроколяску ее сыну.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале 413/07 Беларусбанка. - г. Лида, ул. Советская, 10. БИК: AKBBBY21413.

Белорусские рубли: благотворительный счет № 000089. Транзитный счет: 3819382104109.

Доллары: благотворительный счет № BY42AKBB31340000149434220007. Транзитный счет: BY66AKBB38193821057174200000.

Евро: благотворительный счет № BY27AKBB31340000149444220007. Транзитный счет: BY66AKBB38193821057174200000.

Назначение платежа: сбор денежных средств открыт для приобретения технических средств и реабилитации Антону Геннадьевичу Юшкевичу.

Можно перечислить деньги на карточку Беларусбанка: 6711770016292190. Срок действия: до 11/22. Получатель: Юшкевич Елена Иосифовна.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (+37533) 314-49-33.

Контакты:

Елена, мама Антона: (+37533) 314-49-33.

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