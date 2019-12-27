«Ставим капельницы и надеемся, что выживет»: в Полоцке хозяева спасают кота, которого строители на две недели замуровали в стену

За свои два года кот Федя вряд ли испытывал подобный стресс. Как и его хозяева, которые две недели разыскивали по всему Полоцку своего любимого британца.

- В нашем доме начался капитальный ремонт. Параллельно мы решили поменять в квартире полы. На время вынужденной разрухи в жилище планировали переезд к сестре. И вдруг обнаружили, что наш любимый кот Федя пропал. Искали всем Полоцком две недели. Расклеили его фото с объявлением о вознаграждении в 100 долларов, - рассказала «Комсомолке» Светлана, сестра хозяйки Федора. - В это время строители продолжали в квартире работы, залили пол бетоном…

Хозяева были в панике, мысли посещали разные - украли кота, вынесли, выпустили, убило током, закатали в бетон?..

Все ахнули, когда оказалось, что Федя две недели просидел… в стене. Ни хозяева, которые все же переехали на время ремонта, ни строители ничего не заподозрили. Услышала Федора соседка, вернее, ее кошка. Она царапала стену и шипела в определенном месте соседской квартиры. Прислушались и остальные, хотя до этого казалось, что звуки доносятся из подвала. Чтобы спасти любимца, его хозяйка Евгения, одолжив у строителей отбойник, раздолбала новенький пол и кусок стены.

Вот такую дыру хозяйка Евгения пробила отбойником, чтобы спасти любимца. Фото: семейный архив.

Удивительно, но за две недели, что Федор провел в стене, он ни чуточки не похудел. Но чувствует себя неважно. Хозяева тут же отвезли его к ветеринару, сделали анализы, ставят капельницы с успокоительным…

К строителям претензий не имеют - кто мог предугадать подобное?

- Кто может взять ответственность за произошедшее? - обнимает любимца счастливая хозяйка Евгения. - Только мы сами виноваты, что не пристроили Федора в другое место еще до ремонта. И теперь советуем всем, у кого есть домашние питомцы и кто в ближайшее время планирует ремонт, пристроить домашнего любимца вовремя. А если он вдруг потерялся - проверить все отверстия в доме! Мы и подумать не могли, что кот через дырку заберется в стену…