«Позвал его на улицу поговорить - и выстрелил». В Докшицах мужчина застрелил знакомого из ружья

Вечером 2 января жители одного из домов по улице Полевой в Докшицах услышали несколько громких хлопков. Многие приняли их за взрывы петард или фейерверков, но, как оказалось, это были выстрелы из охотничьего ружья.

Во дворе дома мужчина убил своего знакомого, а потом сам позвонил в милицию и рассказал, что случилось. О том, что нападавший и жертва были знакомы раньше, сообщили в МВД.

В Докшицах таких ЧП за последнее время не припомнят. Местные жители обсуждают трагедию, и передают друг другу одну и ту же версию: мужчина якобы приревновал свою бывшую жену к знакомому.

- Мужчина, который был с ружьем, позвал второго на улицу поговорить – и уже там выстрелил в него, - рассказывает Светлана – неподалеку от ее дома и произошло убийство. – Для всех это шок. Я сегодня в поликлинике была – там все только об этом и говорят. Возвращалась домой – люди собрались у магазина, и тоже обсуждают этот случай.

По словам жителей Докшиц, муж и жена, о которых идет речь, недавно развелись. А в тот вечер мужчина зашел в квартиру к бывшей жене, и увидел там знакомого. Разговор двух мужчин в результате закончился трагедией.

Убитый 44-летний мужчина родом из деревни Крипули Докщицкого района. Там живет его жена, дочь и мама. Некоторые сельчане, услышав вопрос о трагедии, извиняются и кладут трубку – слишком тяжело говорить о том, что случилось.

- С женой они уже не жили какое-то время, но из Крипулей он не переезжал, - рассказали нам в деревне. - Хороший мужчина, порядочный, работящий. Раньше работал в колхозе, потом в агросервисе, а года три назад решил поискать лучшей доли - стал дальнобойщиком. Что у них там произошло в Докшицах, мы толком не знаем, но для всех это беда. В воскресенье его будут хоронить.