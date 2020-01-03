Возбуждено дело по статье «Убийство», эксперты идентифицируют останки. Что известно о найденных в Свислочи женских конечностях

Второго января работники минской коммунальной службы чистили реку Свислочь и достали из воды черную спортивную сумку с красными вставками, сообщили в МВД. В сумке были спрятаны останки конечностей человека.

Как видно на фото, сумка была найдена недалеко от перекрестка проспектов Победителей и Машерова.

Кроме следственно-оперативной группы, которая обязательно приезжает на место в таких ситуациях, туда прибыли руководители МВД и ГУВД. Сейчас специалисты выясняют, что произошло, и ищут причастных к преступлению.

- Были обнаружены конечности, предположительно, женщины. В рамках расследования уголовного дела будет известна более достоверная информация, - рассказал на пресс-конференции замначальника главного управления - начальник управления охраны правопорядка ГУОПП милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян. По его словам, вдоль реки больше ничего не было найдено.

Правоохранители будут изучать записи камер видеонаблюдения, которые находятся поблизости.

Не исключено, что преступление было совершено давно. Можно предположить, что жертва находилась в розыске. Каждый год в милицию поступает примерно 8 тысяч заявлений о пропаже людей. Как рассказывал «Комсомолке» начальник отдела организации розыскной работы Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси Дмитрий Крюков, большинство пропавших находят в первые 10 суток. За весь период работы милиции в розыске осталось около 2700 человек.

Как объясняли в интервью «Комсомолке» специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, если найдено тело, которое нельзя опознать, судебные эксперты сверяют его генотип с информацией, которая есть в базе данных. Если совпадений нет, результаты хранятся в базе данных ДНК. Бывает, что личность человека устанавливают спустя много лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Эксперты проводят работу по идентификации останков.

Напомним, в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге задержали историка Олега Соколова - в его рюкзаке нашли отрезанные женские руки. Он пытался утопить рюкзак в реке. А в квартире Соколова во время обыска нашли тело убитой 24-летней Анастасии Ещенко.