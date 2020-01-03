«В моей квартире искали следы крови»: у правозащитника Олега Волчека прошли обыски по делу о найденных в Свислочи останках

Появляются неожиданные подробности расследования самой ужасной и обсуждаемой находки последнего времени: найденной 2 января сумкой в Свислочи сумкой с останками тела, предположительно, женщины. Следователи ночью пришли к известному юристу, правозащитнику Олегу Волчеку.

- Первый обыск длился с двух часов ночи до шести утра со 2 на 3 января. Второй начался днем, тоже длился около четырех часов,- рассказал «Комсомолке» Олег Волчек, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению». - Мне позвонили из Следственного комитета района, сказали, что дело на контроле республики, поэтому будет повторный обыск с участием судмедэкспертов, при помощи оборудования. Они искали следы биологического вещества, крови.

В прошлом Олег Волчек сам был сотрудником прокуратуры, а также депутатом Минского горсовета, сейчас занимается правозащитой, в том числе, представляет интересы семьи пропавшего экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко.

- Единственным основанием для обыска у меня стала санкция прокурора города. У нас на районе недавно пропала девушка. Она злоупотребляет спиртными напитками. Как-то она общалась с моим братом, который, как и я, является собственником этой квартиры.

Соседи были шокированы тем, что в квартире Олега Волчека проходил обыск.

- Меня полдома знает, потому что я здесь вырос. Конечно, у них шок. Этим обыском испортили мою биографию как правозащитника, гражданина и соседа. Я не обвиняемый, не подозреваемый и даже не свидетель. Но сегодня люди не застрахованы от вмешательства в их личную жизнь. Прокурор напишет «есть предположение» - и прийти могут в любую квартиру. Я сопротивлялся, но они сказали - взломаем дверь.

Правозащитник намерен дождаться, когда установят личность убитого человека, чьи останки нашли в реке.

- Я заявил следователю старшей группы, что если ничего не докажут, я попрошу опровержение в СМИ сделать. Она ответила, что они такого делать не будут. Тогда я напишу жалобу, - сказал Олег Волчек.