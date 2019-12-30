Удивительная дикая природа Беларуси глазами фотокора «Комсомолки»: 16 снимков, от которых захватывает дух

В этом году я не так много путешествовал по Беларуси, но все таки удалось побывать в очень интересных местах. В марте наконец-то получилось попасть в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник и найти лошадь Пржевальского.

Места там, конечно, дикие. Природа совершенно отличается от привычного нам лесного пейзажа. И вот среди этой заброшенной глуши удалось выследить лошадей. Вероятность их увидеть крайне мала, и тем ценнее были минуты съемки этих прекрасных животных.

Лошадь Пржевальского. Пока можно встретить только в ПГРЭЗ на самой границе с Украиной.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Встреча с бородатой неясытью - это еще одна очень захватывающая съемка. Размах крыльев этой громадины достигает 1,5 метров! В лесу ее полет не слышен совершенно. Эта пернатая кошка, защищая птенцов, спокойно может напасть и на человека.

Размах крыльев бородатой неясыти достигает 1,5 метров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самое смешное зрелище уходящего года - качание зубров в снегу в Налибокской пуще. Эти громадины кажутся довольно неуклюжими, когда лежат на земле. Но с какой легкостью они перекачиваются с боку на бок, а потом в какой-то момент прямо вскакивают на ноги. Это довольно смешное зрелище.

Зимние зубриные забавы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Косули в Налибокской пуще.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ну и, конечно, хочется в очередной раз вспомнить нашу Ельню. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уникальное болото со своей неповторимой экосистемой, огромные стаи журавлей в закатном небе и воздух чистый и легкий.

Рассвет над болотом Ельня.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Верховое болото Ельня - уникальное природное место, возникшее около 9000 лет назад. На болоте расположено множество озер с живописными островками. Интересен тот факт, что центр болота поднят над его окраинами на целых 7 метров! Осенью, во время миграции птиц, болото превращается в "международный аэропорт" для пернатых. Особенно многочисленна популяция серого журавля. Тысячи журавлей прилетают на болото, чтобы откормиться и набраться сил для трехдневного беспрерывного перелета в места зимовки.

Болото Ельня.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Звездное небо над Ельней.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларусь спустя 400 лет вернулись дикие лошади. Нидерланды передали заказнику «Налибокский» 151 тарпановидную лошадь.

Тарпановидная лошадь. Налибокская пуща.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Осенняя Налибокская пуща.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Неожиданная встреча с косулей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Брачные танцы журавлей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зимний пейзаж.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На 2020 год много планов и много идей для съемок. Будем открывать новые места в Беларуси и не забывать старые.