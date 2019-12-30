2019-12-30T13:08:16+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Динамо» на пороге антирекорда за хорошие деньги рассталось с лучшим нападающим

Сегодня «зубры» сыграют с «Динамо» из Риги
Захар ПЛАТОНОВ
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"Зубрам" надо прийти в себя, чтобы прервать серию поражений. Фото: ХК Динамо Минск"Зубрам" надо прийти в себя, чтобы прервать серию поражений. Фото: ХК Динамо Минск
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Сложно представить, что еще пару месяцев назад хоккейное «Динамо» набирало очки десять матчей подряд, уверенно держалось в зоне плей-офф и радовала атакующей результативной игрой.

По ходу дистанции что-то сломалось в механизме «Динамо». Или топливо израсходовали слишком быстро. Как бы то ни было, сейчас шансы «зубров» на плей-офф остаются лишь условными. До 8-го места Западной конференции, зоны плей-офф, 19 очков. В такой ситуации руководство клубов решило расставаться с лучшим бомбардиром – финном Тему Пулккиненым. В текущем сезоне он забросил 7 шайб и сделал 10 результативных передач в 33 играх (всего за «Динамо» - 83 матча, 32 заброшенные шайбы и 24 передачи). Резон клуба: можно сейчас отпустить за денежную компенсацию или летом он уйдет бесплатно.

Финн поблагодарил невероятных минских болельщиков.

- Уйти из «Динамо» было моим решением, и я благодарен руководству клуба за то, что оно не стало чинить мне препятствий. Понимаю, что покидаю команду не в самый лучший момент, но такова спортивная жизнь, - сказал Пулккинен на прощание. - Жаль, что за два моих сезона в «Динамо» нам так и не удалось оправдать надежды болельщиков. https://hcdinamo.by/news/sobytiya/temu-pulkkinen-pokidaet-dinamo-minsk/

Пулккинен ушел в московское «Динамо». Руководство «Зубров» заверило, что клуб произвел выгодную сделку:

- Наш клуб получит значительную компенсацию за досрочное расторжение контракта, едва ли не самую большую в истории выступления клуба в КХЛ.

По информации телеграм-канала «АреныБреда» сумма компенсации - 564 тысячи долларов.

Сегодня, 30 декабря, «Динамо» на «Минск-Арене» принимает «Динамо» из Риги. В случае поражения «зубры» установят новый антирекорд по длительности серии поражений – 12 матчей. И опустятся на последнее место в Западной конференции. Рижане сейчас отстают на один балл.

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