«Все дети задают вопрос: а что делает эта игрушка?»: как выбрать подарок ребенку и не пожалеть

Лет 20 назад самыми популярными игрушками были плюшевые медведи, сейчас их чаще покупают взрослым. О деревянных игрушках иронизировали, а теперь они показатель хорошего вкуса. Кажется, по запросам на игрушки можно проследить особенности целых поколений.

Плюшевых медведей чаще покупают в подарок взрослымФото: Павел МАРТИНЧИК

По данным известной белорусской сети магазинов, больше всего в 2019 году там покупали кукол LOL. Родителям девочек вряд ли нужно объяснять, что это. Для остальных – речь о многослойном шарике, внутри которого находится кукла. Снимая каждый из слоев, ребенок получает небольшой подарок.

- Куклы LOL - один из видов игрушек, которые мы относим к категории «распаковка», - говорит директор по маркетингу СООО «Волшебный остров» (производитель брендов Fancy, Fancy dolls, Genio kids и Пузырия) Денис Василенок. - Это тот случай, когда сам процесс открывание игрушки уже является частью игры. Ребенок снимает упаковку слой за слоем и получает удовольствие от предвкушения.

Процесс открывание игрушки - часть игры. Ребенок снимает упаковку слой за слоем и получает удовольствие от предвкушенияФото: Павел МАРТИНЧИК

А вот обычные куклы такого ажиотажа, как раньше, у детей не вызывают, но говорить, что их совсем не покупают, тоже нельзя.

- У девочки есть два варианта, как играть с куклой. Кукла для девочки - или ребенок, или подруга. В первом случае это пупс, которого кормят поят и заботятся, во втором - фэшн-кукла вроде Барби, на которую ребенок хочет быть похожим. Кстати, в 1950-е годы у Барби был ограниченный круг стереотипно женских профессий (медсестра и стюардесса). Сейчас есть и баскетболистка, и даже кандидат в президенты, - продолжает Денис.

Хоть многие и говорят, что последние годы разделения между игрушками для мальчиков и девочек все больше смываются, с куклами по-прежнему больше играют девчонки.

- В этом возрасте мальчики и девочки разделяют: «фу, это для мальчишек!», «я в это играть не буду, это для девчонок!»

Девочкам важнее заботиться (да, заботиться о щенке может и мальчик, но у девочек это более выражено). А у мальчиков более выражено желание спасать, - говорит Денис. - А еще лет с 7 до 10 у мальчиков есть очень четкие потребности в мерзости. Им интересно все отвратительное: черви, грязь, слаймы, похожие на сопли. Это нужно на каком-то подсознательном уровне для познания мира.

Но в то же время сейчас гораздо меньше разговоров о том, что «ты же девочка!» Если девочка хочет машинку, чаще ей купят машинку.

«20 лет назад здоровенный плюшевый дог – это было круто. Сейчас - нет»

- Время жизни игрушки стало гораздо короче. Если раньше мишка мог передаваться от мамы к дочке, потом ее дочке, то сейчас игрушка может быть развлечением на вечер, - рассуждает Денис Василенок. - У ребенка такая натура, что ему постоянно нужно что-то новое. Плюс к этому ему еще об этом все твердят: реклама, одноклассники… Ты должен быть актуальным, а если нет - это плохо! Так игрушка становится одноразовой. Если 20 лет назад здоровенный плюшевый дог - это было круто, то сейчас лучше три маленькие игрушки.

Игрушки с пайетками нравятся детям уже несколько сезоновФото: Павел МАРТИНЧИК

И кстати, с мягкими игрушками тоже происходят интересные изменения.

- 20 лет назад мягкая игрушка была одной из доминирующих категорий на рынке, потому что других было не так много, - говорит Денис Василенок. - Сейчас это около 5-10% всех игрушек. Нельзя сказать, что они стали никому не нужны, но покупать их стали реже, потому что появилось больше выбора. Но в то же время мягкая игрушка - это подарок, который всегда запоминается. Сколько бы их ни было, ребенок все равно всегда помнит, какую, кто и когда подарил и что при этом происходило. Эмоции и тактильность - это уникально.

Единственная мягкая игрушка в топе самых популярных - большая плюшевая акула. «Откуда?» - может возникнуть вопрос у бабушек и дедушек. Из интернета - ответим мы им. Пару лет назад акула стала мемом, люди выкладывали в интернет фотографии с этой игрушкой - и она стала очень популярна.

Акулы стали популярны пару лет назадФото: Павел МАРТИНЧИК

- Рыб делали еще с 90-х, это четвертое пришествие, - улыбается Денис Васильков. – Акула – братан, который вызывает эмоцию дурацкой радости, прикола. В отличие от классических игрушек, которые в первую очередь о любви и заботе. Пару лет назад так же резко в интернете стал популярным Ждун.

Сейчас все дети, когда видят игрушку, задают простой вопрос: а что она делает?

- Она обязательно должна что-то делать! И чем больше, тем дольше ребенок будет копаться, - объясняет Денис. - Это глобальные поколенческие тенденции. Раньше никто детей не отдавал на английский в три года - а теперь постоянно.

Но вот исключение из этого правила – мягкий плюшевый кирпич.

– Да, это просто плюшевый кирпич! Смеется Денис. - Вы хотели когда-нибудь поиграть в «Догони меня, кирпич?» А теперь можно. А еще можно его куда-то сбросить, на нем удобно спать. Он как ортопедическая подушка, я на себе проверял.

Плюшевый кирпич. Вот такой оксюморонФото: Павел МАРТИНЧИК

Один из трендов – наборы для творчества.

- Раньше творчество ассоциировалось с чем-то принудительным из школы, когда учительница говорила: «принести завтра рисунок», но сейчас все иначе, - проводит параллели Денис. - Дети любознательны, сейчас они могут многое узнать из интернета, поэтому творческое образовательное начало в ребенке растет. И производители за этим двигаются.

Раньше творчество ассоциировалось с чем-то принудительным из школы, когда учительница говорила: «принести завтра рисунок». Сейчас все иначеФото: Павел МАРТИНЧИК

Кроме привычного пластилина, например, есть слайм, тесто для лепкиФото: Павел МАРТИНЧИК

БУДЬ В КУРСЕ

- Белорусское законодательство в частности безопасности игрушек достаточно строгое, - рассказывает Денис Василенок. - Мы не раз сталкивались с тем, что игрушка, которая продается во Франции, у нас не проходит испытания. Она может оказаться сильно громкой, с резким запахом... Поэтому крупные торговые сети не будут поставлять небезопасные игрушки.

1. Обращайте внимание на возрастную маркировку.

Если на игрушке написано 5+, не надо покупать ее трехлетним малышам. Даже если вы уверены, что ваш ребенок самый талантливый и развивается не по возрасту. Если вас все-таки не переубедить, проведите время вместе с ребенком и посмотрите, как он будет играть.

2. Внимательно читайте упаковку и следуйте советам на ней. Хоть написанное на этикетке порой и бывает написано не самым крупным шрифтом, прочитайте весь текст внимательно. Некоторые игрушки рекомендуется помыть или постирать перед использованием. И это действительно важно.

3. Не отдавать ребенку игрушку в упаковке. Об этом тоже пишут в инструкциях, но совет родители часто не воспринимают всерьез. Дело в том, что игрушка проходит экспертизу, а вот упаковка - нет.

4. Оцените игрушку визуально: она должна быть чистая, целая и аккуратная.

Когда берете игрушку в руки, она не должна вызывать отрицательных эмоций. Должна быть равномерно покрашена. Если есть болты, то они должны быть утоплены. Не должно быть острых углов.