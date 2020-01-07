Акция «Такси на батарейках»: от экопривычек к экомышлению

Проект проходит в рамках экологического движения «Цель 99» и направлен на продвижение идей безопасного обращения с отходами. Организаторы экоинициативы - Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» и служба такси «Пятница» при поддержке переработчика электронных отходов и отработанных батареек предприятия «БелВТИ».

Мыслить экологично - сложно, а поступать по привычке - легко. Проект «Такси на батарейках» помогает сформировать правильные экопривычки и напоминает, что раздельный сбор отходов - наша забота, а не енота! До конца января минчане могут обменивать использованные батарейки на километры в такси «Пятница» и утилизировать отходы с выгодой для себя и пользой для природы.

Присоединиться к экоинициативе «Такси на батарейках» может каждый. Для этого достаточно заказать такси с помощью мобильного приложения «Пятница», выбрав в разделе «Опции поездки» пункт «За батарейку!». Обменять батарейки на километры можно прямо в салоне автомобиля: 1 батарейка = 1 бесплатный километр + «Спасибо» от енота. За одну поездку можно обменять одну батарейку, а вот «Спасибо» можно получить неограниченное количество раз:-)

Батарейки относятся к наиболее опасным бытовым отходам и являются источником 50% всех токсичных металлов, содержащихся в мусоре, который мы производим. Чтобы оградить себя от их вредного воздействия, необходимо выбрасывать батарейки отдельно от других отходов - в специальные контейнеры для сбора отработанных элементов питания. Такие контейнеры размещены по всей Беларуси: в магазинах, административных зданиях, учреждениях образования, салонах связи и других общественных местах.

Утилизировать отходы правильно несложно, нужно всего лишь немного терпения, чтобы это вошло в привычку. Проект «Такси на батарейках» - отличный повод начать!

Подробную информацию о проекте можно посмотреть на сайте http://taksinabatareykah.by/