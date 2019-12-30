2019-12-30T16:34:52+03:00
Звезды
КП Беларусь

Тоже звезды! Дети олимпийского чемпиона Кушнира, дочка Искуи Абалян и внучка Инны Афанасьевой вышли на подиум

Дети известных белорусов стали моделями на Christmas Fashion Show [фото]
Эвика ОТТО
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Дети известных белорусов стали моделями на Christmas Fashion Show.Дети известных белорусов стали моделями на Christmas Fashion Show.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Закрытый модный показ прошел в Национальной школе красоты. В роли моделей детского бренда одежды Chou Chou выступили дети и внуки белорусских знаменитостей. Посмотрите, какой милый получился показ и как, оказывается, уже выросли дети знаменитостей!

На подиум поднялись трое детей олимпийского чемпиона по фристайлу Антона Кушнира - Марианна, Платон, Вера.

Дочь Марианна олимпийского чемпиона Антона Кушнира. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дочь Марианна олимпийского чемпиона Антона Кушнира.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сын Платон Антона Кушнира. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сын Платон Антона Кушнира.Фото: Павел МАРТИНЧИК

И еще одна дочка Антона Кушнира Вера. Фото: Павел МАРТИНЧИК

И еще одна дочка Антона Кушнира Вера.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Внучка заслуженной артистки Беларуси Инны Афанасьевой Варвара.

А вот внучка Инна Афанасьевой Варвара прирожденная артистка! Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот внучка Инна Афанасьевой Варвара прирожденная артистка!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Младшая дочь заслуженной артистки Беларуси Искуи Абалян Соня.

Больше всех на подиуме застеснялась младшая дочь Искуи Абалян Соня. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Больше всех на подиуме застеснялась младшая дочь Искуи Абалян Соня.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дочь хоккеиста минского «Динамо» Андрея Степанова София.

Дочь София хоккеиста Андрея Степанова (слева) и малышка Виктория футболиста Сергея Кисляка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дочь София хоккеиста Андрея Степанова (слева) и малышка Виктория футболиста Сергея Кисляка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сын Илья и дочь Виктория футболиста «Динамо-Брест» и сборной Беларуси Сергея Кисляка.

Сын Илья футболиста Сергея Кисляка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сын Илья футболиста Сергея Кисляка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дочь хоккеиста минского «Динамо» Алексея Калюжного Анна.

Дочь Анна хоккеиста Алексея Калюжного. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дочь Анна хоккеиста Алексея Калюжного.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дочь певицы Влады Илария.

Дочь певицы Влады Илария невероятно похожа на маму! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дочь певицы Влады Илария невероятно похожа на маму!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дочь Милана и сын Кирилл телеведущего Дениса Курьяна и бизнесвумен Юлии Курьян-Костюкевич.

Милана Курьян. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Милана Курьян.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кирилл Курьян. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кирилл Курьян.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дочь Влада дизайнеров Артема и Александры Ярмоло.

Дочь Влада дизайнеров Артема и Александры Ярмоло. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дочь Влада дизайнеров Артема и Александры Ярмоло.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дочь Эмилия артистов Леси Кодуш и Славы Нагорного.

Дочь Эмилия Леси Кодуш и Славы Нагорного. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дочь Эмилия Леси Кодуш и Славы Нагорного.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В роле моделей детского бренда одежды Chou Chou выступили дети и внуки белорусских знаменитостей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В роле моделей детского бренда одежды Chou Chou выступили дети и внуки белорусских знаменитостей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В шоу также участвовали бренды IVI, Danaya kids, Fashion Birds, AnSUR, MariSt, Sensation, GNL, а также дизайнеры Юлия Шпак, Екатерина Плавинская, Надежда Лунева, Екатерина Столярова.

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