Тоже звезды! Дети олимпийского чемпиона Кушнира, дочка Искуи Абалян и внучка Инны Афанасьевой вышли на подиум
Закрытый модный показ прошел в Национальной школе красоты. В роли моделей детского бренда одежды Chou Chou выступили дети и внуки белорусских знаменитостей. Посмотрите, какой милый получился показ и как, оказывается, уже выросли дети знаменитостей!
На подиум поднялись трое детей олимпийского чемпиона по фристайлу Антона Кушнира - Марианна, Платон, Вера.
Дочь Марианна олимпийского чемпиона Антона Кушнира.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Сын Платон Антона Кушнира.Фото: Павел МАРТИНЧИК
И еще одна дочка Антона Кушнира Вера.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Внучка заслуженной артистки Беларуси Инны Афанасьевой Варвара.
А вот внучка Инна Афанасьевой Варвара прирожденная артистка!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Младшая дочь заслуженной артистки Беларуси Искуи Абалян Соня.
Больше всех на подиуме застеснялась младшая дочь Искуи Абалян Соня.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дочь хоккеиста минского «Динамо» Андрея Степанова София.
Дочь София хоккеиста Андрея Степанова (слева) и малышка Виктория футболиста Сергея Кисляка.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Сын Илья и дочь Виктория футболиста «Динамо-Брест» и сборной Беларуси Сергея Кисляка.
Сын Илья футболиста Сергея Кисляка.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дочь хоккеиста минского «Динамо» Алексея Калюжного Анна.
Дочь Анна хоккеиста Алексея Калюжного.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дочь певицы Влады Илария.
Дочь певицы Влады Илария невероятно похожа на маму!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дочь Милана и сын Кирилл телеведущего Дениса Курьяна и бизнесвумен Юлии Курьян-Костюкевич.
Милана Курьян.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Кирилл Курьян.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дочь Влада дизайнеров Артема и Александры Ярмоло.
Дочь Влада дизайнеров Артема и Александры Ярмоло.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дочь Эмилия артистов Леси Кодуш и Славы Нагорного.
Дочь Эмилия Леси Кодуш и Славы Нагорного.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В роле моделей детского бренда одежды Chou Chou выступили дети и внуки белорусских знаменитостей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В шоу также участвовали бренды IVI, Danaya kids, Fashion Birds, AnSUR, MariSt, Sensation, GNL, а также дизайнеры Юлия Шпак, Екатерина Плавинская, Надежда Лунева, Екатерина Столярова.