«Быков - Бородулину: «Ты ўжо друкуешся ў раздзеле «кулінарыя». Расцеш!»: исторические анекдоты о великих

Подвела борода

В школе Рыгор Бородулин и в хоре пел, и в драмкружке играл. Потому-то в 10-м классе ему поручили чрезвычайно ответственную роль - Деда Мороза. Нацепив бороду, он прочитал стихотворение собственного сочинения:

Я вясёлы Дзед Мароз!

Я прывёз вам цэлы воз

Незамерзлых падарункаў,

Мех пацешак, мех ласункаў,

Мех усмешак да вушэй,

Каб настрой ваш рос вышэй.

Дык ня спіце - разбірайце

І пад ёлкай загарайце!

И в тот момент, когда дети кинулись за подарками, борода вдруг предательски упала. Экспромт в панике сочинился сам собой:

Ну, а гэту бараду

Я дадому павяду.

Хай даўжэе, каб у модзе

Быць ёй у наступным годзе!

Так бесславно закончилась, едва начавшись, новогодняя карьера Бородулина - больше исполнять роль Деда Мороза ему не доверяли.

Рыгор Бородулин. Фото: шарж А. Гармазы

Соперники

Жена Бородулина говорила, что будущий народный поэт был не единственный, кто ухаживал за ней в молодости, - был еще одноклассник Толя. Однажды они даже втроем встречали Новый год: Толя - с одной стороны, Рыгор - с другой, один конфетку даст - и второй, один фрукт подаст - и второй...

В ту новогоднюю ночь Бородулин хотел прыгнуть с балкона из-за «несчастной любви», но соперник ухватил его за штаны. Потом сожалел:

- Дарэмна выратаваў, - сказал. - Лепш бы не чапаў.

Просчитался

Знаменитый диктор Белорусского радио и телевидения Владимир Шелихин родился 21 января, однако в паспорте у него значилось 1 января. Дело в том, что когда Шелихин менял паспорт, подумал, что было б хорошо справлять день рождения в первый день нового года. И только потом, когда после встречи Нового года никому уже не было дела до именинника, Владимир Алексеевич понял, как он просчитался.

Первая повесть

Первая юношеская повесть Владимира Арлова называлась «І вярталіся мы...». Ее действие начиналось с того, что по зимней городской улице двигалась колоритная процессия ряженых с золотистой соломенной звездой, традиционной Козой в маске и Медведем в вывернутом кожухе. Тогда, в середине 1980-х, первыми колядовщиками занимались люди в форме и в штатском. Поэтому не удивительно, что сотрудники милиции задерживали участников веселой рождественской процессии и в повести Арлова. Но главный редактор журнала «Маладосць», куда молодой писатель отдал свое произведение, потребовал:

- Ніякай міліцыі ў аповесці быць не павінна! Гэта ўмова публікацыі. Рэкамендую вам таксама паздымаць фразы кшталту: «Граждане студэнты! Трэбуем разайцісь!» У іх няма нічога мастацкага.

Чтобы спасти повесть, Арлов был вынужден милиционеров и людей в штатском поменять на безопасных с точки зрения редактора дружинников.

Готовя потом первую свою книгу «Добры дзень, мая Шыпшына», автор, естественно, вернул в текст повести настоящих милиционеров, которые набивали колядовщиками автобус, а соломенную звезду конфисковали как непонятную народу символику. Но не тут-то было! Редактор Галина Борисовна вытащила из ящика «Маладосць» с первой публикацией повести и в ультимативной форме приказала всех милиционеров снова «разжаловать» в дружинники.

Явно подобревшая после победного возвращения дружинников, она пожурила молодого автора еще за то, что его герои не только копаются в прошлом и самоотверженно занимаются любовью, но и регулярно выпивают, и это в то время, когда ЦК партии принял постановление о борьбе с пьянством! В результате Галина Борисовна безжалостно протрезвила персонажей: все крепкие напитки превратились в сухое вино, а сухое вино, что было в повести, - в «гарбату на зёлках».

Книга в итоге увидела свет. Более того, автор неожиданно получил за нее премию белорусского комсомола.

Елки

Бородулин рассказывал, как пошли они однажды с Короткевичем накануне Нового года за елками, а купив, решили отметить удачу в барчике, поскольку в то время перебои случались не только с молоком и хлебом, но и с новогодними елками. Свое же вечнозеленое сокровище, поскольку оно не пролазило в двери, оставили на улице у входа. И когда, отметив покупку, вышли - елок, конечно, уже не было.

Владимир Короткевич. Фото: шарж К. Куксо

Пришлось снова идти на рынок.

Однажды на Новый год

Тот Новый год Владимир Короткевич и Адам Мальдис встретили в Гудогае. Наутро пошли в местный клуб посмотреть купаловских «Прымакоў». Но кто-то из артистов опаздывал, и Короткевич, уставший от ожидания и предыдущей бессонной ночи, тихонько задремал. Как вдруг дочь гудогайского участкового, зная о приезде писателя, вышла на сцену и громко объявила:

- Таварышы! Сярод нас прысутнічае вядомы беларускі паэт Уладзімір Сямёнавіч Караткевіч! Просім на сцэну!

Зал захлопал. Кто-то толкнул Короткевича, и он недовольно вышел вперед, но на сцену не поднялся, а сказал обиженным голосом:

- Людзі добрыя! Учора быў Новы год, сёння таксама свята. Вы стомленыя, я змораны… То якога ж яшчэ выспятка ад пана Бога вам трэба?!

И тут какая-то развеселая дородная женщина решила, что человек таким образом прикидывается, и чтобы было совсем уж смешно, подбежала к Короткевичу, схватила его за ноги и опрокинула на сцену. В ответ Владимир Семенович лишь махнул рукой и вернулся на свое место. Правда, в конце вечера все же прочитал пару стихотворений.

Адам Мальдис. Фото: шарж К. Куксо

Назавтра Мальдис решил разыграть друга:

- Разумееш, Валодзя, а раптам яна ўсвядоміла, якога чалавека кульнула. Ці яе разыгралі адпаведна. Пасмяяліся, што ў гісторыю ўвойдзе, пакарана будзе… І яна сёння пакутуе. Думае: канчаць жыццё самагубствам ці не…

- Што ж мне рабіць? - Короткевич не догадался о розыгрыше.

- Узяць паўлітэрка і пайсці да яе. Вывесці з трансу…

Едва друзья вышли за порог, сразу повстречали ту женщину - разыгранная кем-то, она несла сумку с припасами, чтобы «памірыцца з пісацелем».

Творческий рост

Бородулин звонит Василю Быкову в Германию, поздравляет с Рождеством, передает поклоны и приветы ото всех, даже от своего кота Мирона. В конце разговора Быков вдруг говорит:

- Чытаў у «Белорусской деловой газете», як вы з Караткевічам куплялі навагоднія елкі. А яшчэ чытаў, як ты ў інтэрв’ю раіш, як трэба пахмяляцца. Дасюль помніш! Ты ўжо друкуешся ў раздзеле «кулінарыя». Расцеш!

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