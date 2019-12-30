2019-12-30T16:34:52+03:00
Общество
КП Беларусь

«Разин поет мои песни под мои фонограммы, мой голос!»: у Малахова набирает обороты скандал из-за концерта Шатунова в Минске

Андрей Разин обиделся на Малахова, Киркорова и Баскова и назвал их проститутками, хамами и предателями [фото, видео]
Виктор ПАЖИТОК
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Конфликт между Разиным и Шатуновым может перессорить весь российский шоу-бизнес.Конфликт между Разиным и Шатуновым может перессорить весь российский шоу-бизнес.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Неожиданные страсти разгорелись после публикации в «Комсомолке» репортажа с декабрьского концерта Юры Шатунова в Минске. Сперва он стал катализатором войны между певцом и экс-продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным, который в комментарии «КП» рассказал, что после 1 января 2020 года Шатунов не сможет петь бессмертные хиты «Белые розы» и «Седую ночь».

В последнюю субботу декабря Юра Шатунов стал гостем шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

- Юра, сейчас твое имя просто не сходит со страниц газет и журналов, все пишут о твоем скандале с Андреем Разиным. Что произошло? - спросил Малахов гостя, а на экране в это время появился скриншот публикации с сайта kp.by с заголовком «Андрей Разин после концерта Шатунова в Минске: Петь «Белые розы» Юра может только до 1 января 2020 года!».

- Да, действительно, происходит нечто неординарное. У меня с Андреем Александровичем происходит судебная тяжба, - подтвердил певец, не скрывая обиды. По словам артиста, экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин плетет интриги, запрещая ему исполнять песни, ставшие его визитными карточками, мешает гастролировать.

- Разин выступает, ездит с этими песнями по стране, - продолжил Андрей Малахов.

- Да, мало того, что он поет. Что для меня является самым обидным, он поет под мои современные фонограммы, под мой голос и под мою аранжировку, - ответил певец.

Эти слова Шатунова вызвали изумление не только Малахова, но и звездных гостей студии, среди которых были Филипп Киркоров, Николай Басков, Игорь Крутой.

Разин очень резко высказался в отношении Андрея Малахова. Фото: соцсети

Разин очень резко высказался в отношении Андрея Малахова. Фото: соцсети

Реакция Андрея Разина на все сказанное не заставила себя долго ждать. Досталось от него, что называется, всем. В своем Instagram Разин назвал программу Андрея Малахова «провокационной, предательской и проститутской», пообещав ему «огромные иски с огромным материальным ущербом» (здесь и далее пунктуация и орфография автора. - Ред.). И это было только начало! В следующем посте Разин, кажется, вовсе перестал утруждать себя выбором выражений.

Юра Шатунов, если верить Андрею Разину, получил от него 9 миллионов долларов. Фото: соцсети

Юра Шатунов, если верить Андрею Разину, получил от него 9 миллионов долларов. Фото: соцсети

«Как был Малахов проституткой, так он ей и остается. И собрал проституток <…>. Но больше всего не могу простить Филиппа Киркорова. Филя, ты же был в подобной ситуации. На тебя тоже нападали. Я тебя всегда защищал. Как ты можешь, как эта проститутка Басков, подгавкивать этим негодяям <…>. Но больше всего меня убивает Андрей Малахов. Андрей, имей в виду, ты теперь получил врага номер один в лице Разина. Я никогда тебе не прощу этого предательства. Никогда».

Волна негодования знаменитого экс-продюсера окатила и Николая Баскова. Выложив в сеть не самую удачную фотографию артиста, Разин сопроводил ее уничижительным текстом. «Больше всего меня возмутил Басков. Негодяй! Вспомни, как ты появился в Москве. Если бы не мой директор, так бы и сидел у Большого театра. А ты его потом предал и угробил. И еще сидишь и злорадствуешь».

Весьма жестко высказался Разин и о Николае Баскове. Фото: соцсети

Весьма жестко высказался Разин и о Николае Баскове. Фото: соцсети

На самого Юру Шатунова Разин, судя во всему, в меньшей обиде. «Мое отношение к Юре очень хорошее и, что бы он ни говорил, это не его слова. Это - слова дьявола, который в него вселился».

"По следам публикации "Комсомолки". В конфликт между Шатуновым и Разиным вовлекли Андрея Малахова.Источник: телеканал «Россия 1» / ток-шоу "Привет, Андрей!"

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