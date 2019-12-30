2019-12-30T15:18:33+03:00
Досуг
КП Беларусь

Авторский вечер Михаила Жванецкого в Минске

«В любом из нас спит гений. И с каждым днём всё крепче…»
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: организаторыФото: организаторы
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«Юмор - это редкое состояние талантливого человека и талантливого времени, когда ты весел и умен одновременно. И ты весело открываешь законы, по которым ходят люди…»

Имя Михаила Жванецкого уже давно стало нарицательным. Талантливый сатирик предельно тонко и остро иронизирует над окружающей действительностью. Он саркастически высмеивает присущие каждому слабости и пороки. А его юмор – это искусство провоцировать людей, совмещать комедию и трагедию, фарс и серьёзность.

«Что такое творчество? В чем причина появления произведений? В первый раз, видимо, это жалоба. Ответный удар жизни, - рассуждает Жванецкий, - После того, как звучат аплодисменты, сюда постепенно добавляется тщеславие. Каплями. И ты продолжаешь все еще жаловаться на жизнь, но уже знаешь, что это будет пользоваться успехом. И в этом диком состоянии тебе еще кто-то объяснил, что у тебя талант - прочтя одну-вторую жалобу, он тебе рассказал. Кто-то. И еще капля тщеславия появляется. И потом уже аплодисментов больше. И тебе в первый раз заплатили. И причина появления произведений становится такая, что просто стыдно сказать».

Фото: организаторы

Фото: организаторы

Гений сатиры на сцене уже более полувека. Он начинал работать в театре Аркадия Райкина, а затем сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 миниатюр и монологов. Михаил Жванецкий написал более 10 книг: «Год за два», «Моя Одесса», «Мой портфель», «Одесские дачи», «Тщательней», «Не продолжай короткое», «Жаркое лето» и «Собрание произведений» в 5 томах.

Сатирик удостоен множества наград и званий: «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Народный артист» Украины и России, лауреат телевизионной премии ТЭФИ. С 2002 года бессменный ведущий общественно-политической программы «Дежурный по стране». В 2019 году Владимир Путин наградил Михаила Михайловича Орденом «За заслуги перед отечеством» III степени за вклад в развитие культуры.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

КОГДА: 15 марта, 19:00

ГДЕ: КЗ «Минск»

ЦЕНА ВОПРОСА: от 65 BYN. Билеты на сайте AllStars.by, у билетных операторов и в кассах города

ИНФОЛИНИЯ: +375 29 650 11 33

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