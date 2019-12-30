«Сказала, что на обручальные кольца!»: фальшивая невеста выманила у парня зарплату якобы на их свадьбу и купила мужу пива

-Смотри, какие кольца, тебе нравятся? Берем? А платье я сама выберу!

Лена присылала 32-летнему Алексею (имена изменены) фотографии обручальных колец. Молодой человек воодушевленно обсуждал с невестой предстоящую свадьбу. Девушка предлагала отметить бракосочетание скромно, кольца присмотрела не самые дорогие, мечтала о настоящем свадебном платье и нежном букете невесты… Во время очередной встречи парень дал ей свою банковскую карточку и сказал пин-код. Деньги на карточке были – недавно он получил зарплату.

-Возьми, сколько надо, на кольца, платье и продукты. А мне шоколадку купи и сними немного наличных на мелкие расходы, - распорядился Алексей, примеряя на себя роль мужа, добытчика и кормильца.

Девушка принесла ему шоколадный батончик и десять рублей, вернула карточку. В пакете у нее было пиво, сигареты и крабовое мясо. Только через некоторое время, проверив карточку, он обнаружил, что счет полностью обнулен! Вместо 420 рублей, которые девушка просила на подготовку к свадьбе, она сняла всю зарплату Алексея: 854 рубля 56 копеек. И перестала отвечать на звонки и на сообщения в соцсетях.

Роман Алексея и 27-летней Лены начался на сайте знакомств. Полгода они переписывались в социальной сети, время от времени перезванивались, изредка встречались. Молодой человек сделал девушке предложение, она сказала «да». Правда, на суде Елена объяснила, что общалась с парнем просто ради развлечения, «замуж» собиралась в шутку и вроде бы даже говорила ему об этом. Стать женой ухажера из интернета Лена не могла – она уже была замужем, и проблем в отношениях с мужем у нее не было! Именно ему она купила пиво и сигареты, когда обнулила банковский счет Алексея.

Лена пыталась замести следы – удалила страницу Вконтакте, с которой переписывалась с Алексеем, а когда он написал заявление в милицию, пыталась его разжалобить, рассказывая о личной трагедии. Не вышло – несостоявшийся жених прощать коварную невесту не собирался. Недавно дело рассмотрел суд Железнодорожного района Витебска.

-Суд постановил признать женщину виновной в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации, и на основании части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначить ей наказание в виде штрафа в размере 80 базовых величин на сумму 2040 рублей, - рассказала помощник председателя суда Железнодорожного района Елена Шильченок. – Обвиняемая не возместила потерпевшему имущественный вред добровольно, суд постановил взыскать с нее в пользу потерпевшего в счет возмещения имущественного вреда 854 рубля 56 копеек и госпошлину — 42 рубля 73 копейки. В счет компенсации морального вреда — 300 рублей и госпошлину — 76 рублей 50 копеек.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке.