«У 50-летней белоруски больше шансов выйти замуж за границей»: психолог - о белорусских мужчинах и брачных перспективах

Мы напечатали большой разговор современных белорусских женщин 45+, где они рассказали, почему ищут мужей и партнеров среди иностранцев, чем отличаются друг от друга представители разных наций. Поделились своими историями и выводами: мол, даже краткосрочный или не приведший к браку роман с иностранцем - это приятнее, а то и, будем откровенны, материально выгоднее, чем отношения с соотечественником.

Стремления женщин выйти замуж за иностранцев прокомментировала психолог Лилия АХРЕМЧИК:

- Взгляд в разговоре довольно поверхностный, хотя отчасти я согласна с высказываниями. Но все индивидуально. Я, например, соглашусь, что итальянцы эмоциональные, но не могу сказать, что щедрость - черта всех немцев. Знаю женщин, которые замужем за немецкими мужчинами, и они не могут похвастаться тем, что мужу для жены ничего не жалко. Трудно говорить за всю нацию, скорее можно говорить об индивидуальных особенностях, хотя в целом в Европе отношение к женщине более справедливое, что ли. Все годы феминизма, усилия по достижению гендерного равенства - то, что еще не очень хорошо воспринимается в нашем обществе, - там это дало свои плоды в той части, что женщина занимает равное место по отношению к мужчине. Ее потребности учитываются, с ее желаниями считаются.

- А у нас к женщине более патриархальное отношение, и в семье чаще всего традиционный уклад семьи: мужчина - добытчик, а женщина на хозяйстве…

- Да. И это довольно удивительно, потому что женщина уже не просто наравне с мужчиной работает, но и зарабатывает иногда больше его. Традиционные нуклеарные семьи устроены, как и сто лет назад: на женщине, по большей части, все тот же дом, хозяйство, воспитание детей, а муж - только добытчик, хотя с этой миссией он уже справляется не в полной мере. При нынешнем развитии общества, экономики нам пора переходить к более паритетным отношениям в семье. И, несмотря на то, что таких семей достаточно много, в большинстве своем мы еще не готовы, психологически не настроены на отношения, которые учитывают интересы мужчин и женщин в равной мере. У нас очень много перекосов, и разочарования наших женщин в мужчинах понятны.

- Это ведь не редкость, когда мужчина тратит на женщину какие-то деньги и намекает потом, что она ему за это должна?

- Я слышу от них многократно жалобы на то, что если мужчина в период знакомства заплатил за ресторан, он ждет каких-то сексуальных услуг взамен. Хотя наши женщины уже часто ходят на свидания со своими деньгами и готовы за себя заплатить, чтобы не быть обязанной. Возникают некоторые двойные стандарты: с одной стороны, мужчина декларирует свое преимущественное право в отношениях, с другой стороны, не готов нести 100%-ную ответственность за это. Вроде «женщина, знай свое место, но плати за себя сама».

Иностранные мужчины тоже не идеальны, и в них женщины тоже разочаровываются. Поэтому нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, что вы будете счастливы в браке за границей.

«В восприятии наших мужчин сайты знакомств превращаются в сайты секс-услуг»

- Все же к знакомствам по интернету у наших мужчин более легкомысленное отношение. Поэтому, наверное, женщины и предпочитают знакомиться там с иностранцами.

- Соглашусь. В восприятии наших мужчин сайты знакомств превращаются в сайты секс-услуг. И это многих женщин разочаровывает и отталкивает.

- Приятные исключения все же бывают. Я знаю людей, которые жили в одном городе и нашли друг друга на сайте знакомств.

- Да, есть пары, которые находят там друг друга, но это очень небольшой процент. Большинству женщин приходится много анкет пересмотреть и не один год провести на сайте, чтобы найти что-то более-менее адекватное. И фотографии полового члена, и оскорбления в личку шлют. И замечания: «Куда тебе в твои 38 замуж», «Посмотри на свои целлюлиты», «Куда ты с «прицепом». Иностранцы чаще относятся к сайтам знакомств как к возможности действительно найти себе пару.

Вообще создается впечатление, что у нас только женщины свободные и только женщины заинтересованы в отношениях. Как будто полно разведенных женщин, которые не могут найти себе пару, хотя ровно столько же должно быть и разведенных мужчин, учитывая статистику по разводам. А их будто бы нет на брачном рынке. Интересно тогда, где они?

«Это стереотип, что мужчинам отношения не нужны. Они так же, как и женщины, одиноки и нуждаются в близости»

- Понятно, что универсальных советов по поиску партнера нет. Но все-таки что делать одиноким красивым женщинам в возрасте 45+?

- Это грустно, но наше общество еще не доросло до того, чтобы принимать ценность зрелой женщины, зрелой красоты, зрелой сексуальности. У 50-летней женщины действительно больше шансов выйти замуж за границей, потому что у наших мужчин очень много ограничений в голове на тему женского возраста, даже если женщина хорошо выглядит и хороша собой.

Однако я замечаю, что если женщина активная и хочет быть в отношениях, то она и здесь находит себе партнера. Есть работа, есть развлечения, хобби, спортивные мероприятия, где есть шанс познакомиться. Если думать о том, что это нереально и ничего толкового найти невозможно, то, конечно, сразу этой мыслью перекрывается возможность крепких, долгосрочных отношений. А если думаешь, что это может произойти где угодно - в кафе, салоне мебели, на СТО - если ты открыта к общению, смотришь по сторонам, не ждешь, что тебя завоюют, соблазнят и обольстят, если ты сама умеешь завязать разговор, проявляешь неподдельный интерес к собеседнику, тогда совсем другое дело. Это стереотип, что мужчинам отношения не нужны. Они также одиноки и нуждаются в близости, как и женщины. И даже просто поговорить с приятной женщиной для многих из них - радость и удовольствие.

- Значит, есть определенные проблемы и в самих женщинах?

- Многие женщины с годами не взрослеют психологически. В 40 - 55 лет они ведут игры 16 - 20-летних девочек. Ужимки, стеснения, комплексы, «боюсь заговорить», «боюсь посмотреть», «а что он обо мне подумает», «а как я выгляжу» - это все уже скорее отталкивает мужчину, чем привлекает. С этим нужно работать у психологов. В зрелом возрасте хорошо бы уже понимать, кто ты, что из себя представляешь, чего хочешь, что любишь. Хорошо бы быть смелой, решительной и открытой. На самом деле очень мало аутентичных взрослых женщин, которые понимают свою суть, свои желания, понимают, что несут собой в мир, и осознают свою ценность.

Психолог Лилия Ахремчик уверена, что задавшись целью, женщина найдет то что ищет. Фото из личного архива.

«Если женщина говорит, что хочет от мужчины денег, она хотя бы четко понимает, чего хочет»

- А меркантильность - это нормально? Когда женщина заявляет, что ищет мужчину, который будет ее обеспечивать и заваливать подарками?

- Я не могу никого осуждать. В жизни миллион сценариев отношений. И если женщина так заявляет, она хотя бы четко понимает, чего хочет. Она это декларирует и демонстрирует. Найдется желающий и на такую женщину. Хуже, когда она от него хочет денег, но говорит об отношениях и о любви. Ее мысли расходятся со словами, и реально очень трудно найти партнера, потому что непонятно, на что он должен отреагировать и как.

- Про секс тоже многие лукавят - мол, это не главное в отношениях…

- Да, с сексуальным аспектом примерно так же. Женщина входит в отношения, потому что ей приятен секс с этим мужчиной, но начинает изображать любовь, потому что «я не такая, мне нужен не только секс, я могу только по любви». А в итоге - ни секса, ни любви, потому что слова не соответствуют желаниям. Если женщина говорит честно, чего хочет, признает, что «да, у меня такие желания и особенности, и я хочу на них построить свои отношения» - значит, будет так, как она хочет. А главное - она будет в гармонии с собой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В прошлом году в Беларуси, по данным Белстата, было зарегистрировано 60 714 браков. Подавляющее большинство (95%) - между соотечественниками. Женихов в других странах нашли 2782 белоруски. Из них 1158 браков - с россиянами, 425 - с украинцами, и намного меньше - с гражданами Германии, Литвы, Израиля.

А 1670 белорусских мужчин нашли свою судьбу за границей. Правда, зарубежье в основном ближнее: 983 жены из России, 405 из Украины.