Стеклянная хрущевка на площади Победы и дом «Шэрон Стоун». Дети придумали, как решить квартирный вопрос в столице через 50 лет

«Комсомолка» полистала книгу-исследование HOUSEДОМДОМ с 100 архитектурными проектами учеников Школы архитектурного мышления. Ребята, которым 6 - 13 лет, порассуждали о городах будущего и в частности о Минске спустя 50 лет. Проекты можно было увидеть и на выставке в галерее «Арт-Беларусь» в декабре.

Их идеи - это индивидуальные и многоквартирные жилые дома, небоскребы для условного Минск-Сити, различные экоидеи. Все они создавались в рамках разных курсов школы.

- На выставке посетители смогли увидеть, о чем мечтают, как мыслят, что предвидят и как размышляют наши ученики, ваши дети - те, от кого зависит наше будущее и кто уже совсем скоро будет самостоятельно принимать решения и отправится во взрослую жизнь, - говорят в Школе архитектурного мышления.

Вот несколько проектов, которые запомнились «Комсомолке».

12-летний Всеволод Иванов назвал свой проект «Хрущевка One Plus»:

«Дом стеклянный и со всех сторон прямоугольный, он может стать очень большим, потому что дом может достраиваться. Он похож на современное офисное здание. В 2068 году Минск затопит. Мне нравятся такие формы в архитектуре. Мой дом похож на небо. Он находится в центре Минска, рядом с обелиском на площади Победы. Он будет виден из любого конца Минска. Он сделан из материалов легких, но крепких. Материалы выдержат наши климатические условия. В доме 10 этажей и 100 квартир. Электричество будет добываться от солнечной батареи и водяной мельницы. Внутри дома будет атмосфера морского пляжа. В квартирах пахнет морем и слышны звуки моря. Температура внутри - 30 градусов по Цельсию. Комнаты очень светлые. Этот дом - единственный в своем роде. Он простоит 100 лет, потому что он сделан из прочных и легких материалов».

Типичная хрущевка. Говорят, такие дома простоят и по 120 лет! Фото: wikipedia.org

Хрущевка будущего: детская версия. Иллюстрация: Школа архитектурного мышления

А вот как юного архитектора, 9-летнего Дениса Лознера, вдохновил Центр Гейдара Алиева в Баку, возведенный в 2007 - 2012 годах по проекту английского архитектора Захи Хадид. В этом здании, расположенном в парке, который стал частью проекта, находятся музей, концертный зал и библиотека. А само оно словно продолжение горы.

«Однажды на занятии мне сказали сделать макет любого дома, который я придумаю, - рассказывает в книге Денис. - Я назвал его «Обтекающий дом», потому что он неправильной формы. Сам он ни на что не похож. Находится он на поляне, потому что ему нужно много места. Снаружи он из цемента, а внутри из дерева, чтобы было уютнее. В нем восемь комнат (вы можете увидеть их на разрезе), туалет не считается за комнату. В доме шесть этажей (если холл - это комната). В нем светло, тепло и тихо. В этом строении может жить большая семья. Его особенность в том, что в нем нет углов, большие окна, детская находится далеко от гостиной».

Проект. вдохновленный сооружением Захи Хадид. Иллюстрация: Школа архитектурного мышления

10-летняя Любовь Кобрина создала концепцию многоквартирного дома «Шэрон Стоун», который она видит в Минске.

«Этот дом выглядит почти как куча камней. Он овальный и большой. Я захотела сделать его именно таким, потому что я люблю кидать камешки в воду. Мой дом олицетворяет мощь и силу. «Шэрон Стоун» похож на мир, который нас окружает. Я решила так, увидев муравейник, и это было начало моего вдохновения. Он находится в Минске, а рядом с домом растут деревья. Его видно, если идти рядом с ним. Он сделан из бетона и стекла. Первый этаж - это холл, a все остальные этажи одинаковые. В нем 13 этажей. Внутри пахнет природой, слышно тихое шелестение листьев деревьев. В здании довольно тепло, но в душе чувствуется холодок. Свет похож на солнечные лучи, которые греют твою душу. Цвет затухающего огня, дающего жизнь деревьям, растущим на здании. У дома довольно странная форма. Дом надо возвести, потому что все, кто заходят в этот дом, получают ощущение крепкой и уютной крыши над головой».

Вдохновила Любовь Кобрину на эту работу вертикальная деревня в Сингапуре, созданная в 2007 - 2013 годах. Как известно, именно Сингапур - одно из самых тесных мест на планете, и страна постоянно отвоевывает землю у моря за счет намывных территорий. Площадь страны за это время увеличилась на четверть. И один из вариантов рационального использования территорий - вертикальное жилье. В этой деревне более 1000 квартир в 31 шестиэтажном корпусе, поставленном друг на друга. Но кроме площади для жилья тут создано и пространство для жизни - 8 внутренних дворов, бассейны, теннисные корты, сады, зеленые террасы на крышах.

Такой вот "Шэрон Стоун", по примеру сингапурских вертикальных деревень, может быть в Минске? Иллюстрация: Школа архитектурного мышления

Арсении Евстафьевой 8 лет. Она придумала концепцию дома «Деревон».

«Мой дом трехэтажный, и каждый из этажей - в виде целого дерева. В одном дереве - одна квартира. На третьем этаже будет столовая. Когда люди будут есть, их будет прикрывать листва. Этот дом будет питать энергия солнца. Я построю мой дом на поляне, а жить в нем могут все, кто хочет. В доме будет четыре квартиры. Они будут необычной формы. Внизу на улице гуляют все добрые животные, которые есть во всем мире. Возле дома будет прилавок с седлами для всех животных мира».

Дом-«Деревон» - настоящее дерево. Иллюстрация: Школа архитектурного мышления

11-летняя Вероника Соболь видит в Минске через 50 лет «Дом сезонов»:

«Мое здание необычное, сказочное, идеальное, красивое, просторное, интересное, большое, современное. На балконах есть сезоны. Я думаю, многим понравится такое здание. Форма моего здания прямоугольная, оно невысокое, очень просторное и летающее. Форма этого здания превосходная! Здание отличается балконами и тем, что оно летает. В каждом балконе - зима или лето, весна или осень. Минску 2067 года нужны будут такие дома, потому что можно выбрать любую пору года, которая нравится, и отдохнуть там. Также можно зайти в здание и полетать, посмотреть, что происходит в данный момент на небе. В здании много стекла, чтобы оно казалось просторным и все было везде видно. С другой стороны здания - тоже окно, но там и космический сиреневый бетон. На балконах много экологии: деревья, листья, травка. Мое здание будет построено на земле, но оно может летать, куда ты захочешь. В нем будут жить люди. Особенность: здание может летать, и в каждом балконе - сезоны. В моем здании два этажа с четырьмя балконами. Если кому-то не нравится какая-то пора года, ее можно с легкостью убрать».

Любой сезон, который не понравится, можно отменить. Иллюстрация: Школа архитектурного мышления

«Зеленый дом - зеленый городок» - концепция дома будущего от 11-летнего Кирилла Клебанова:

«Мой проект я представляю большим зеленым домом. В будущем также я хочу, чтобы у людей было много пространства и света, а также я считаю, что люди должны проводить время на улице и парках. Мое здание цилиндрорасширенное (круглообразное, потому что в больших городах слишком много квадратных зданий. Зеленый дом - не панельный/деконструктивный). И это здание прекрасно вписывается в просторы Минска, других зеленых городов. Миру нужна экологичность, и мое здание соответствует всем нормам. Зеленый городок обеспечивается зеленой энергией: ультрасолнечные батареи вырабатывают в 10 раз больше электричества, чем обычные. На одном этаже также 16 корпусов, то есть 64 квартиры и 28 608 человек».

концепция «Зеленый дом - зеленый городок». Иллюстрация: Школа архитектурного мышления

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