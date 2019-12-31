«Для страны это год смены эпох. Актуальными могут стать вопросы языка и границ»: прогноз астролога для Беларуси на 2020-й

Как предсказать будущее для целой страны, что готовят звезды для Беларуси в наступившем году и когда нам всем ждать глобальных перемен, «Комсомолке» рассказала профессиональный астролог-исследователь, член Международного Астрологического Сообщества Inastr.

- Судя по астрологической расстановке, наступивший год станет очень событийным. 2020-ый – год смены эпох. Перемены произойдут не сразу, но как раньше уже не будет, – уверена Анастасия Паскевич. – Поскольку астрология работает по принципу «что сверху, то и снизу», а в 2020-м на небе будет происходить очень активное взаимодействие планет, это не может не отразиться на нашей жизни на Земле. Судите сами: в следующем году нас ждет сразу 6 затмений, а также 5 периодов ретроградного движения планет. Многие знают про «ретроградный Меркурий» - именно эта планета чаще всего меняет наши планы и заставляет возвращаться к делам из прошлого. В следующем году это будут делать еще и Марс, и Венера. Это значит, что нам придется пересмотреть отношение ко многим вопросам – личным, дружеским, деловым, финансовым, рабочим. В новом году планеты-тяжеловесы открывают начало новых циклов. Так что готовиться к череде событий надо всем. Но не забываем: любой кризис – это новые ресурсы и новые возможности.

- А как составить астропрогноз для всей страны? Вот, например, что считать датой и местом рождения Беларуси?

- Если проводить аналогию с человеком, то в качестве даты рождения Беларуси я бы рассматривала дату 27 июля 1990 года - день принятия Верховным Советом БССР Декларации о государственном суверенитете. Этот документ стал первым официальным шагом к независимости Беларуси. Местом рождения будем считать Минск. Осталось решить вопрос со временем. В таких случаях гороскоп строим на истинный полдень, когда Солнце стало в зенит – это непросто символично, но и проверено на практике. Кстати, гороскоп главы нашего государства тоже имеет значение, ведь от решений, которые принимает президент, зависит и то, что происходит в стране.

-Астрология работает по принципу "что сверху,то и снизу". И, судя по тому, что белорусам звезды предрекают на следующий год, 2020-й будет точно не скучным,- говорит Анастасия Паскевич. Фото предоставлено героем публикации.

«В 2020-м Беларусь вступит в новую 20-летнюю эру»

- Не терпится узнать, что же нас ждет. Ведь в следующем году страну ожидает много событий – от выборов президента до запуска АЭС…

- Да, судя по планетарной раскладке, для Беларуси 2020-й тоже будет насыщенным, эмоционально неоднозначным, а местами весьма напряженным. В 2020-м мы вступим в начало новой экономической и политической эры, которая продлится следующие несколько десятилетий. Тон следующему году зададут два затмения: 26 декабря - солнечное, которое мы уже пережили, и 10 января лунное.

- И что это может означать?

- Затмение 26 декабря принесет довольно сложное завершение отношений по результатам решений, подписанных документов, встреч, поездок. А затмение 10 января даст ответы на вопросы, поставленные в декабре 2019. Речь будет идти о наших истоках, истории и территории нашей страны.

Кроме того, 29 декабря 2019 года Беларусь вступила в возраст Сатурна - возраст зрелости. Астрологически Сатурн - высший судья. Это говорит о том, что людям, которые активно участвуют в судьбе страны, предстоит стать перед выбором и занять осознанную позицию. На финальную стадию решения в ближайшие полгода выйдут проблемы, которые проявились в апреле - мае 2019 года. Кстати, 14 октября 2020 года астрологическая карта, построенная на выборы президента 15 марта 1994 года, будет переживать символическое новолуние. Это означает обнуление предыдущего цикла, начало нового тренда.

- 2020-ый – год смены эпох. Перемены произойдут не сразу, но как раньше уже не будет,– говорит астролог.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

«Демографического всплеска до 2028 года не ожидается»

- А что говорят звезды о том, что сегодня многие обсуждают – о возможной интеграции с Россией?

- Если совсем кратко, то актуальными могут стать вопросы языка и границ.

- А что наши западные соседи? Шенген для белорусов, наконец, станет более доступным?

- С февраля 2020 года нас с большой вероятностью ждут перемены, которые будут касаться визовой политики Беларуси. Однако через год, в феврале 2021 года, можно будет говорить либо об изменении прежних договоренностей, либо о дальнейших, более кардинальных переменах.

- А стоит ли ожидать очередных новостей по поводу пенсионной реформы?

- С большой вероятностью статьи бюджета, которые приносят доход, в следующем году подвергнутся ревизии. Поэтому, возможно, будет предложен некий новый принцип пенсионного обеспечения. При этом экономика страны, скорее всего, будет снижать свои обороты со всеми вытекающими последствиями. Зато возможно внешнеэкономическое спонсорство - им и может стать участие России в экономике Беларуси, если интеграционные процессы все же будут происходить. Надежной статьей дохода для нашей страны в следующем году могут оказаться также научные разработки и интеллектуальный потенциал Беларуси – они вполне могут стать нашим национальным продуктом.

- Белорусов активно призывают рожать детей, поднимая пособия и выплачивая материнский капитал многодетным семьям. Может, в 2020-м стоит ожидать всплеска рождаемости?

- Мы находимся в середине тренда, который не способствует демографическому росту населения. И продлится он как минимум до 2028 года. На демографический скачок нам вряд ли придется рассчитывать. Зато могут быть приняты новые законы и дополнительные выплаты для решения демографической проблемы.

В канун Нового года принято загадывать желания, но астрологи говорят, что многое для нас и для Беларуси в частности звезды уже предсказали.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

«В октябре стоит ждать некого кризиса»

- Какие даты или периоды в следующем году будут самыми знаковыми для Беларуси?

- Первая такая дата нас ожидает уже 12 января. Сатурн, а это планета государственной власти, иерархии и закона, соединяется с Плутоном - планетой глобальных преобразований и людей, наделенных властью. В последний раз такое соединение мы наблюдали в ноябре 1982 года, накануне смерти Брежнева. Тогда это астрологическое событие ознаменовало конец эпохи застоя и начало нового периода развития на ближайшие 30 с лишним лет. В январе 2020 года этот период заканчивается.

Летом нам предстоит пережить сразу несколько затмений: 5 июня и 5 июля – лунные затмения, 21 июня – солнечное затмение. Общий посыл этого периода - ограничения, сдерживание, иллюзии. В течение следующего полугода могут происходить события, которые блокируют возможности и свободу принятия решений.

5 апреля ожидаем соединение планеты общественных ценностей и законов – Юпитера – с символом нового мира с другими правилами - Плутоном. Вот они-то и заложат фундамент для нового 13-летнего цикла. Влияние этого соединения будет усиливаться с марта по ноябрь. Пересмотру могут подвергнуться идеологические установки. Закономерным будет отмена или редактирование устаревших законов, которые не соответствуют реалиям. Может активизироваться деятельность политических и общественных активистов.

После 21 июня могут начаться события, которые предвещают внешнюю смену обстановки. Пик напряженности придется на 24 - 28 июня. Второй виток развития ситуация получит ближе к 4 октября. Критическим может стать период 12 - 14 октября.

Следующий сезон затмений ожидается с 30 ноября по 14 декабря. Для страны они означают некие изменения в сфере отношений и финансов.

Самое значимое событие года нас ожидает 21 декабря. Произойдет соединение социальных планет - Юпитера и Сатурна в Водолее. Эти планеты-антагонисты, которые символизируют мораль и государство, просвещение и цензуру, отмечают начало нового исторического периода, когда чаще всего происходят смены экономических и политических моделей.

- А есть какие-то звездные советы на тему, «как выйти сухим из воды, когда штормит»?

- Что касается периода затмений, самым рациональным будет дождаться его окончания и совершать уже взвешенные поступки. В остальном совет может быть только индивидуальным, по личному гороскопу. Но все же напомню: кризис – это новые возможности, которыми нужно грамотно воспользоваться.