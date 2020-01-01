Мама 2-летнего Вовы: «У сына ДЦП, но мы не сдаемся!»

Вове был годик, когда у него обнаружили врожденную патологию головного мозга. Мальчик уже прошел один курс реабилитации в польской клинике этой осенью. И результат уже есть! У Вовы снизился мышечный тонус левой ручки и ножки, увеличился объем движений в суставах, укрепились ослабленные мышцы.

- Так как Вова активно растет, реабилитологи рекомендуют не останавливаться, а идти только вперед, так как у сына хорошие результаты и их нужно закреплять, - объясняет Светлана, мама Вовы. - Уже весной мы планируем второй курс реабилитации в польской клинике «Олинек». Затем летом третий курс.

Родители Вовы открыли сбор сразу на два курса реабилитации, так как хотят получить годовую визу, сэкономив тем самым деньги.

- С учетом жилья, переезда, открытия виз и самой реабилитации нам необходимо около 4300 евро на одну поездку, - говорит Светлана. - Мы хотим купить и прогулочную коляску для детей с ДЦП. Стоимость ее бэу - 740 рублей. На поездку пока собрано чуть более 818 рублей. Всего осталось собрать 18 553 рубля. Мы будем благодарны за любую помощь и поддержку!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 700 Беларусбанка - г. Могилев, ул. Первомайская, 71а-2; УНП: 100325912; МФО: AKBBBY2X.

Белорусские рубли: транзитный счет BY57AKBB38193821000280000000 на благотворительный счет BY89AKBB31340000143217020069 в отделении 700/7014.

Доллары: транзитный счет BY40AKBB38193821253817000000 на благотворительный счет BY37AKBB31340000143187020069 в отделении 700/7014.

Евро: транзитный счет BY40AKBB38193821253817000000 на благотворительный счет BY07AKBB31340000143207020069 в отделении 700/7014.

Российские рубли: транзитный счет BY40AKBB38193821253817000000 на благотворительный счет BY22AKBB31340000143197020069 в отделении 700/7014.

Назначение платежа: Дудинская Светлана Владимировна для лечения и реабилитации Дудинского Владимира Игоревича.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+37529) 245-89-58.

Можно также перечислить деньги на карту Беларусбанка:

9112 0001 9148 6568. Срок действия: до 11/22

Денежный почтовый перевод:

213170 Могилевская область, Белыничский район, д. Прихабы, ул. Центральная, д. 48, на имя Дудинская Светлана Владимировна.

Электронные счета:

Яндекс.Деньги: 5599005029678013.

Контакты:

Светлана, мама Вовы: (8029) 245-89-58.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».