2019-12-30T18:14:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Гродно теряет деревянное наследие: старый район Новый Свет находится на грани уничтожения

Уникальный дом в стиле русского деревянного модерна снесли во второй половине декабря. Еще один дом района готовят к отселению, а значит, и к сносу
Ольга ШУМАНСКАЯ
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От целого района в Гродно осталось меньше десятка домовОт целого района в Гродно осталось меньше десятка домов
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Это один из немногих оставшихся домов района Новый Свет, который повился в 1870-х годах. Полностью он сформировался в первой половине XX века. Сначала здесь была преимущественно деревянная застройка, позже построили каменные дома. В этом районе смешались разные архитектурные стили: русский модерн начала XX века, польский модерн, конструктивизм. В 2005 году район Новый Свет лишился статуса охранной зоны, и с того времени многие деревянные постройки исчезли, оставшиеся находятся грани сноса.

- Это район частной застройки, который когда-то был окраиной города, а сейчас находится в историческом центре. Но в охранную зону он внесен не полностью, так как основная его часть - это индивидуальная деревянная застройка. Постепенно этот район исчезает, какие-то дома уходят под снос, какие-то перестраиваются. От целого района сейчас осталось не больше десятка таких домов, - рассказывает историк Андрей Вашкевич.

Один из них - дом на улице Словацкого, жильцов которого стали готовить к отселению. До недавнего времени он был вторым по размерам домом района. Первым был уникальный для Гродно дом в стиле русского деревянного модерна на ул. Волковича, 23. Это здание со 110-летней историей признали аварийным много лет назад. В 2013 году отселили жильцов, после чего он еще шесть лет пустовал. Историки обращались в Минкульт с просьбой придать зданию статус историко-культурной ценности, но им отказали. Власти так и не смогли найти дому применения и в конце декабря просто снесли его. Что интересно, дом находился в новой охранной зоне исторического центра Гродно, а значит, сносить его было нельзя, но гродненцев, которые пытались спасти здание, власти не услышали.

В доме на Словацкого пока живут люди. Однако историки обеспокоены тем, что отселение - это запуск механизма, который приведет к уничтожению и этого здания.

Андрей Вашкевич уверен, что оставшиеся дома нужно сохранить, ведь это старое деревянное наследие Гродно. Он понимает, что сделать это непросто, однако приводит успешный пример Томска, где благодаря активному участию общественности подобный район деревянных домов не только сохранили, но и делают его брендом города. Там тоже планировали снести старый район под новую застройку, но общественность его отстояла и в итоге на восстановление домов выделили более 8 млн долларов из областного бюджета. Также городские власти упростили процедуру оформления документов для инвесторов, которые готовы заниматься восстановлением домов.

Учтут ли гродненские власти этот опыт, пока неизвестно. Оперативно получить комментарий исполкома по данной теме пока не удалось. Мы отправили им вопросы и ожидаем ответ.

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