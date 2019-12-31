Встречаю Новый год в компании с унылым человеком - с собой. Правда ли, что как встретишь - так и проведешь?

В личные сообщения в соцсети «Комсомолке» написала читательница:

- Встречаю 2020-й одна. Детей у меня нет, родители уже умерли, а с мужем не сложилось. Идти к друзьям и быть одинокой белой вороной среди счастливых парочек не хочу. Лучшая холостая подруга на отдыхе с приятелем, а мне остается лишь сидеть дома и пить шампанское у телевизора. Перспектива так себе, но что делать: раз не смогла спасти свой праздник, буду спасать кота Гошу - он до ужаса боится фейерверков и петард.

И я бы не особо переживала по поводу Нового года: это всего лишь ночь, такая, как и сотни других. Но нагнетают знакомые: «Как одна в Новый год?!», «Не строй из себя бедную сиротку, позвони кому годно, все лучше, чем одной!», «Как встретишь - так и проведешь!» И хоть «бедной сироткой» я себя не чувствую, но задумалась: правда, что ли? Как встретишь - так и проведешь? Может, можно узнать компетентное мнение? Астролога, психолога - кто такие вещи знает?

И мы все узнали!

«У 31 декабря мощная энергетика, но для каждого из нас есть дни еще сильнее»

- Важнее не что делать, а как себя ощущать, - объясняет Людмила Полякова, астролог и основатель школы «Астромир - Новое время». - Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы в новогоднюю полночь вы чувствовали себя в своей тарелке. У даты 31 декабря мощная энергетика: срабатывает коллективное бессознательное. Но с астрологической точки зрения нет никаких предпосылок, что весь год пройдет так же, как и его первые часы.

Согласно китайскому календарю, Новый год празднуется в первое новолуние - 25 января 2020 года. А с точки зрения астрологии - в день равноденствия, 21 марта, когда солнце входит в начало Зодиакального круга. Поэтому если вы плохо встретите и наш, и китайский праздники, у вас есть еще один шанс.

- Куда важнее правильно встретить ваш персональный Новый год - день рождения. Он называется Соляр и означает точное астрономическое время вашего рождения. У каждого человека при рождении Солнце находилось в определенном градусе. И каждый год Солнце возвращается в этот градус либо в сам день рождения, либо чуть раньше или позже. Это время определяется до минут. Правильно высчитав Соляр, можно сформировать программу на предстоящий год.

КСТАТИ

«А так все начиналось!..»: истории разных праздников

Мы собрали и мнение народа, что кто знает и думает насчет приметы «как встретишь - так и проведешь». Выяснилось, что нет закономерности, которая подтвердила бы это суеверие.

Публикуем самые интересные истории.

- У меня вся жизнь была стабильная и размеренная до тех пор, пока я не уехала встречать Новый год в Швейцарию! Праздник отметила волшебно. А затем всего за каких-то 12 месяцев моя жизнь развернулась на 180 градусов: я познакомилась с мужчиной, сменила работу, доделала ремонт и обновила машину. А в следующий Новый год этот самый мужчина сделал мне предложение. Не знаю, совпадение ли это, но с тех пор я верю в приметы.

- Однажды накануне Нового года, 30 декабря, умерла моя собака, член семьи. Я тогда прорыдала весь праздник, да и домочадцам было совсем не до веселья. Тот Новый год мы встретили в ужасном настроении и с единственным блюдом на столе - холодцом от сердобольной соседки. Наступивший год был воистину ужасным: у меня не прекращались проблемы в институте, маму сократили на работе, а папа серьезно заболел. Кажется, только оправишься, как опять: подруга подкладывает свинью, в семье «умирает» машина, а у брата воруют новехонький телефон, на который он копил полгода. Короче, не год, а микс проблем. Не думаю, что это связано с «как встретишь - так и проведешь», но осадок у меня остался.

- Два года назад я с друзьями отмечала рождественские праздники в Вене. Новый год встретили чудесно, до сих пор вспоминаю его как один из лучших в своей жизни. Но то, что произошло в последующие 365 дней, трудно назвать идеальным: с женихом и подругой мы разошлись, зато они - сошлись. Меня уволили с работы, и я 4 месяца не могла найти новую - что ни день, то через пень. А ведь все так прекрасно начиналось!

Верить или нет - решать каждому. Но сложившая картина намекает: даже если в самую таинственную ночь в году у вас что-то не клеится - забейте. Это всего лишь ночь, которая вряд ли изменит вашу жизнь за пару часов. Но ей на смену придут новые дни и миллионы шансов осуществить задуманное.