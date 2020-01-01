«Хозяйка умерла, и родственники решили избавиться от ее питомцев»: в Минске кошку и собаку просто выставили на улицу

В Минске умерла одинокая пожилая женщина. И ее питомцы – кошечка Анфиса и 15-летний пудель Клод – осиротели.

- В этом декабре нам позвонил сосед этой пенсионерки и рассказал о несчастье. Он присматривал за собакой и кошкой. И рассказал, что на поиск их новых хозяев дан небольшой срок, а по его истечению от животных избавятся другим способом. Есть вероятность, что собаку бы усыпили, - рассказывает волонтер Марина. – Мы забили тревогу в соцсетях. И передержка кошечке и собаке нашлась. К слову, хозяйку Анфисы и Клода мы знали, так как кошку эта добродушная женщина взяла на благотворительной акции этим летом. Женщина была бодрой, веселой…

Анфиса тоже ищет дом! Фото предоставлено волонтером.

Как же так получилось, что животные оказались никому не нужны?

- Мы выяснили, что у умершей женщины есть сестра, которая живет за границей. Она знала, что у родственницы остались животные, но забирать их себе не стала.

Клод сейчас хоть и на передержке у добрых людей, но в стрессе. Дрожит, всего боится... По словам волонтера, Клод умный, спокойный и воспитанный пес. Ходит медленно, но бодро. Кошечка Анфиса совсем молодая, очень ласковая и стерилизованная кошечка. Сейчас и Анфиса и Клод ищут дом.

Клод умный, спокойный и воспитанный пес. Фото предоставлено волонтером.

К сожалению, сегодня не редкость, когда родственники умершего человека избавляются от их любимых питомцев.

- Таких звонков с просьбой забрать осиротевших домашних животных очень много. Буквально недавно звонил мужчина, у которого умерла мать. Он хочет избавиться от ее кошки. По его словам, он не может ее забрать, потому что он с женой дарит своему ребенку на Новый год собаку.

Если вы хотите стать новым хозяином Клода или Анфисы, позвоните по телефону волонтеру Марине: +375 (29) 609-46-26. Познакомиться с ними можно будет на благотворительной акции "Дорога домой", которая состоится 18 января с 13.00 до 18.00 в Минском дворце детей и молодежи.