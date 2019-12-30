«Динамо» обновило свой антирекорд в КХЛ: 12 поражений подряд

Завершающий матч в уходящем году «зубры» проводили на «Минск-Арене» с рижским «Динамо». О шансах на плей-офф болельщики, кажется, уже не думают (отрыв от 8-го места в Западной конференции скоро начнется исчисляться 20+ очками). Те, кто пришел на арену, ожидали, что «Динамо» сможет прервать серию из 11 кряду поражений (этот клубный антирекорд повторили уже во второй раз за сезон).

Минское «Динамо» чаще бросало по воротам: 28-18 (броски в створ). Больше провело времени в атаке (11:31 – 9:16). Но счет на табло 2:0 в пользу гостей из Риги. Антирекорд обновлен. Теперь с 28 очками «зубры» занимают последнее место не только в Западной конференции, но и во всей лиге. 5 января дома матч с питерским СКА, одним из лидеров лиги (третьего место). Как будто шансы не велики, чтобы прервать серию поражений. С другой стороны, предыдущая победа «Динамо» была над «Авангардом», тоже одним из лидеров.

Крэйг Вудкрофт после матча говорил привычные слова. Его спросили: если не обыгрывать Ригу, то кого? Главный тренер посетовал, что это сложная лига, тяжело играть с любым соперником, и чтобы победить, каждый из игроков должен заплатить цену за победу, если кто-то выпадает, то успеха не видать. Звучит красиво и правильно. Но непонятно, что тренерский штаб делает для исправления ситуации чисто в тактическом плане. Также Вудкрофта спросили, есть ли у него ощущения, что он уже ничем не может помочь команде. Он решительно ответил «нет», мол, никогда не увидите, чтобы он и все тренеры опустили руки и прекратили работать.

Ближайшие игры «Динамо»: 5 января – СКА, 7 января – «Куньлунь».