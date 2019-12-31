Когда в Беларуси брать отпуск в 2020 году, чтобы заработать на этом побольше?

Уходя в отпуск, многие думают, что получат за него столько же, как если бы работали это время. Как бы не так! За пару дней до отпуска мы получаем какую-то подозрительно маленькую сумму на карточку, а по возвращении с отдыха следующий месяц на всем экономим. Несколько наших хитрых советов помогут вам если не избежать этого, то хотя бы минимизировать последствия.

Как считают отпускные?

Было бы, конечно, неплохо, если бы отпускные считались так: средняя зарплата делится на количество дней месяца, а потом эта сумма умножается на количество дней отпуска. Допустим, каждый месяц вы получаете 650 рублей. Отпускные ваши за 14 дней отпуска в январе 2020-го составили бы 293 рубля 55 копеек (650/31*14). Но это все мечты. На самом деле отпускные - это долгие и сложные расчеты, и они точно будут в меньшую сторону. Считаются отпускные исходя из среднего заработка за 12 календарных месяцев перед началом отпуска. Премии (но не годовые бонусы), надбавки и доплаты тоже считаются, а больничные и отпуска за свой счет убираются из расчета (но только если из-за них ваша зарплата за месяц выходит явно меньше).

Допустим, ваша средняя получка за последние 12 месяцев составила 650 рублей до уплаты налогов. Сколько отпускных вы получите за две недели отпуска?

1) Считаем среднедневной заработок. Для этого делим среднюю получку на 29,7 дня (среднемесячное число календарных дней в году, эта цифра неизменна). Итого: вам платят в день 21,89 рубля.

2) Среднедневной заработок умножаем на 14 - число дней отпуска. Получаем сумму отпускных в размере 306,46 рубля.

3) Вычитаем из суммы подоходный налог и пенсионный взнос (т. е. 14%). Итого: ваши отпускные за две недели составят всего 263 рубля 56 копеек.

Почему после отпуска у меня такая маленькая зарплата?

Допустим, вы вышли из отпуска в середине января. Зарплата вам выплачивается 10-го числа следующего за отчетным месяца (за январь - в феврале). Но в январе вы отработали только половину положенной нормы, а значит, 10 февраля получите пропорционально уменьшенную зарплату. Так что, если хотите не голодать следующий месяц, копите на отпуск заранее, а на отпускные живите в следующем после отдыха месяце. Ну или попросите у начальства материальную помощь на оздоровление в дополнение к отпускным. Если это условие указано в коллективном договоре, вам ее выплатят.

Выбираем месяцы, где побольше рабочих дней

Больше всего денег в 2020 году вы получите, если пойдете в отпуск в марте, июне, июле, сентябре, октябре или декабре. А вот те, кто уйдет отдыхать в январе, феврале или мае, окажутся в невыгодном положении. Дело в том, что зарплату вы получаете только за рабочие дни, а отпускные - за календарные минус праздники.

Кроме того, если зарплата не менялась, стоимость отпускного дня у вас будет одна и та же в феврале и июле. А вот стоимость одного рабочего дня различается в зависимости от месяца. В январе она будет больше, поскольку там меньше рабочих дней. То же касается и других месяцев с большим количеством праздничных дней. То есть тогда до отпуска у вас есть шанс поработать побольше дней (см. «Рабочие дни в 2020 году»).

Захватите в отпуске два разных месяца

Если вы уйдете в отпуск с 10 по 26 февраля, в марте вам придет за отработанный февраль так мало денег, что нужно будет залезать в долги. Намного выгоднее взять отпуск, например, с 22 февраля по 9 марта. Отпускных вы получите столько же, но пропорционально отработанному времени получите чуть меньше в марте и апреле. И это выйдет не так болезненно для бюджета. Лучшими месяцами для такой разбивки отпуска в 2020 году будут июнь + июль или сентябрь + октябрь.

Выходные включаем, а праздничные дни исключаем

Если хотите побольше денег - берите отпуск так, чтобы прихватить выходные. Зачем дни терять, они и так нерабочие? Если вы возьмете отпуск с понедельника по пятницу, отпускные вам только за эти дни и рассчитают. А если с понедельника по воскресенье, то отпускные рассчитают за семь дней. То есть оплатят два лишних дня.

Если вы хотите погулять подольше и не брать на это лишние дни отпуска - захватите нерабочие праздничные дни. Отпускные за них не начисляются, но и в общее количество дней отпуска они не включаются. Идеальное время продлить отпуск в 2020 году - начало января или мая, а также конец декабря.

Не идите в отпуск перед повышением зарплаты

Если вы точно знаете, что грядет увеличение зарплат, выгоднее будет с отдыхом потянуть как можно дольше - чтобы накопить месяцы с более высоким доходом.

Есть одно но: хотеть придется по графику

В ваши расчеты нужно внести и то, что не всегда можно уйти в отпуск, когда этого хочется. Есть такая штука, как утвержденный график отпусков. Такой график составляется не позднее 5 января календарного года на всех работников на год вперед. В соответствии с указанными в нем датами вы и должны уйти на отдых, если начальство не соглашается вам их перенести. Кроме того, всех работников отдела никто в один месяц в отпуск не отпустит - работать будет просто некому.

Сколько рабочих дней в каждом месяце в 2020 году

Январь - 20

Февраль - 20

Март - 22

Апрель - 21 Май - 20

Июнь - 22

Июль - 22

Август - 21

Сентябрь - 22

Октябрь - 22

Ноябрь - 21

Декабрь - 22