2020-01-02T21:08:35+03:00
Минск
КП Беларусь

Новый год в «Парке Челюскинцев»: квартиры в престижном комплексе – на праздничных условиях!

Приобрести квартиру в престижном комплексе в центре Минска у границ огромного парка? По привлекательности – сказка!
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По привлекательности – сказка! А по возможностям? Новогодние дни потому и называют волшебными, что в это время становится возможным все! В доме № 2 жилого комплекса «Парк Челюскинцев» именно сейчас действует специальное праздничное предложение на квартиры, и это время самой выгодной покупки. Не теряйте время – количество квартир и сроки акции ограничены!

Чем определяется престижность? Тем, что имеет несомненную ценность. Современный комплекс с развитой инфраструктурой в самом центре города и в великолепном месте по экологическим показателям – ценность несомненная. И не только в Беларуси. Во всех мировых столицах жилье, расположенное у парков и скверов, стоит дорого. И очень дорого! Но комплекс «Парк Челюскинцев» ломает стереотипы. Благодаря праздничному предложению застройщика «Дана Холдингз» престижная жизнь в центре столицы с комфортом загородного отдыха стала доступна многим белорусским семьям.

Есть и еще один важный фактор, который определяет несомненную престижность комплекса «Парк Челюскинцев» – эксклюзивность. В этом месте новых строительных площадок уже не появится, поэтому жилой комплекс, который сегодня возводится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка – это последняя возможность приобрести квартиру в новостройке в этом районе.

К слову, строительство ведется быстро, и с новосельем дело не затянется. Как растут дома, может увидеть каждый. А благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика можно в подробностях разглядеть, как продвигается строительство именно вашего дома!

Преимущества комплекса – это главное, на что обращает внимание покупатель!

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» разместился у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада. Вместе это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников. Жители комплекса в любой момент могут прогуляться среди зелени деревьев или заняться спортом на свежем воздухе. Для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога, для людей в возрасте – свежий воздух и тишь парковых аллей. И даже шахматный городок под соснами!

Жители комплекса могут прогуляться среди зелени деревьев или заняться спортом на свежем воздухе.

Жители комплекса могут прогуляться среди зелени деревьев или заняться спортом на свежем воздухе.

Уединенность и спокойствие – но в самом центре города! Рядом – главный проспект столицы и сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Даже до знаменитого Комаровского рынка можно пешком прогуляться!

Практически рядом с комплексом – через парк – расположены водно-спортивный комплекс и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом, футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей «Парка Челюскинцев» будут все возможности!

Конечно же, и жилье в таком месте строится соответствующего уровня!

В доме № 2 жилого комплекса «Парк Челюскинцев» – 25 этажей. Это европейская недвижимость комфорт-класса, при возведении которой используются современные архитектурные и технологические решения.

Все квартиры свободной планировки, а панорамное остекление наполнит комнаты солнечным светом.

Все квартиры свободной планировки, а панорамное остекление наполнит комнаты солнечным светом.

Все квартиры свободной планировки — вы сможете сами выбрать количество комнат и их размер.

Панорамное остекление с золотистым оттенком наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство. Воздушность и легкость всегда будет характеризовать интерьеры этих квартир.

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, каково это – иметь собственную уличную территорию в таком чудесном месте!

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория будет полностью безопасной.

Скоростные бесшумные лифты OTIS мгновенно доставят вас даже на самый высокий этаж.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

В просторном и светлом лобби, выполненном в эко-стиле, будут созданы все условия, чтобы жильцы и их гости чувствовали себя комфортно и безопасно. Здесь будет стойка для консьержа и уютная зона встречи гостей и ожидания курьера. В санитарной комнате – пеленальный столик для малыша, так что прерывать прогулку из-за маленьких неприятностей у ребенка мамочкам не придется. А еще будет место для мытья лап домашних питомцев – владельцы собак этот момент очень оценят!

Просторное и светлое лобби, выполненное в эко-стиле.

Просторное и светлое лобби, выполненное в эко-стиле.

Несомненно, для родителей маленьких детей подлинной радостью станет встроенный детский сад с собственной территорией, удобно вписанный в архитектурное решение одного из домов жилого комплекса «Парк Челюскинцев». Ведь отвести ребенка в садик станет делом всего нескольких минут, а вечером вы сможете весело провести с ним время на детской площадке прямо во дворе или прогуляться в парке рядом.

Встроенный детский сад с собственной территорией.

Встроенный детский сад с собственной территорией.

Престиж жилого комплекса «Парк Челюскинцев» подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения. Это обеспечит безопасность вашей семьи.

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением и оборудована системой видеонаблюдения.

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением и оборудована системой видеонаблюдения.

Для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места.

Важный элемент современного комплекса – удобная инфраструктура. На первых этажах домов расположатся многофункциональные коммерческие помещения. С одной стороны, жители получат комплекс магазинов, кафе и объектов сферы услуг прямо у дома, а с другой – каждому из них можно стать владельцем не только престижного жилья, но и успешного бизнеса в центре города!

На первых этажах домов комплекса «Парк Челюскинцев» расположатся многофункциональные коммерческие помещения.

На первых этажах домов комплекса «Парк Челюскинцев» расположатся многофункциональные коммерческие помещения.

Словом, самое время поторопиться! И стать владельцем квартиры в экологичном, престижном, комфортном жилом комплексе «Парк Челюскинцев» на специальных рождественских условиях!

Выгодная цена по акции – и самый удобный способ финансирования покупки!

Еще есть возможность воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на срок до 4 лет. Необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Ни справка о доходах, ни поручители вам не понадобятся!

Существенные скидки — для тех, кто готов одномоментно заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.

Выгодные кредиты от банков-партнеров — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе — 6,99% годовых на первые два года.

Все подробности по условиям покупки квартир по праздничной акции можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Собственная квартира в престижном жилом комплексе «Парк Челюскинцев» – отличное начало для 2020 года!

ИООО «Зомекс Инвестмент». УНП 191061449.

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